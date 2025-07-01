Те, кто живет в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.0 комментариев
В Азербайджане сообщили о задержании россиян по подозрению в наркоторговле
Азербайджанские СМИ сообщили о задержании россиян по делу о наркоторговле и киберпреступлениях
В Азербайджане задержали членов двух преступных групп, включая граждан России, которых подозревают в транзите наркотиков и киберпреступлениях.
Как передают местные СМИ, в Азербайджане были задержаны участники двух «организованных преступных групп», причастных к транзиту наркотиков из Ирана и совершению киберпреступлений. В состав групп якобы входили граждане России, передает РИА «Новости».
Накануне полиция пришла в редакцию издания Sputnik в Азербайджане и задержала семерых человек. Подробности о причинах визита и основаниях задержания сотрудников пока не называются.
Прямой речи от представителей правоохранительных органов в поступивших сообщениях нет. Имя и количество всех задержанных, а также детали расследования, могут быть раскрыты позднее.
Как писала газета ВЗГЛЯД, азербайджанские правоохранители задержали семь сотрудников «Sputnik Азербайджан», включая главу редакции Игоря Картавыха и шеф-редактора Евгения Белоусова.
МИД России передал послу Азербайджана в Москве протест с требованием освободить задержанных журналистов и прекратить антироссийскую кампанию в азербайджанских СМИ. В пресс-службе медиагруппы «Россия сегодня» заявили, что действия силовиков в Баку по отношению к сотрудникам издания не имеют никаких оснований.