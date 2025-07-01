Те, кто живут в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.0 комментариев
В «Россия сегодня» заявили об отсутствии оснований для обысков Sputnik в Баку
Действия силовиков в Баку по отношению к сотрудникам Sputnik Азербайджан не имеют никаких оснований, заявили в пресс-службе медиагруппы «Россия сегодня».
В пресс-службе медиагруппы «Россия сегодня» выразили недоумение вызванными действиями и подчеркнули, что они убеждены в отсутствии каких-либо законных причин для обысков и других мер в адрес сотрудников агентства, передает РИА «Новости».
Представитель пресс-службы отметил, что ситуация вызывает обеспокоенность у руководства медиагруппы. По словам представителей медиагруппы, все действия в отношении Sputnik Азербайджан происходят без достаточных на то оснований.
Напомним, в Баку азербайджанские силовики задержали главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.
Ранее Азербайджан провел силовую операцию в офисе Sputnik в Баку. Министерство иностранных дел России вызвало посла Азербайджана из-за ситуации с российскими журналистами. Стало известно, что задержанный в Азербайджане глава «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых страдает диабетом и нуждается в инсулине.