Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.0 комментариев
Автоэксперт назвал правила сезонного хранения шин
Автоэксперт Марфутин: Комплект резины лучше хранить вертикально
Резину без дисков лучше всего хранить в вертикальном положении и подальше от солнечных лучей, сказал автомобильный эксперт Денис Марфутин.
Альтернативой балконам и кладовым для автомобилистов стали шиномонтажные мастерские и складские компании, предлагающие совместить замену шин с передачей комплекта на сезонное хранение, пояснил Марфутин «Газете.Ru».
Цена услуги зависит от региона и диаметра колес. В Москве и Петербурге хранение комплекта обойдется от 3 тыс. до 8 тыс. рублей за сезон в шесть-семь месяцев. В многоквартирном доме оставлять резину в коридорах и на путях эвакуации запрещено правилами пожарной безопасности.
«Резина чувствительна к прямым солнечным лучам, источникам тепла, маслам и растворителям, поэтому шины рекомендуется хранить в закрытом, защищенном от света помещении. Шины без дисков лучше хранить вертикально, периодически поворачивая, а колеса в сборе – горизонтально друг на друге или на специальных креплениях», – отметил Марфутин.
Перед сменой комплекта эксперт посоветовал проверить глубину протектора на наличие трещин и вздутий. Также следует осмотреть ступичные подшипники и сайлентблоки, так как их износ напрямую влияет на управляемость автомобилем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник столичная Госавтоинспекция включила смену летней резины на зимнюю в чек-лист готовности автомобиля к холодам. На прошлой неделе Минтранс сообщил об обязательности перехода на зимние шины до 1 декабря. В прошлом месяце российские автолюбители кратно увеличили покупки зимних шин на маркетплейсах.