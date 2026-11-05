В Днепропетровске произошел новый взрыв

Tекст: Алексей Дегтярёв

Очередной взрыв зафиксирован в Днепропетровске на юго-востоке Украины, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

Ранее в городе уже фиксировались взрывы. В настоящее время в Днепропетровской и ряде других областей страны действует режим воздушной тревоги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минобороны сообщило об ударах по локомотивам в Сумах, Днепропетровске и Харьковской области.

В воскресенье в Днепропетровске области произошли пожары на предприятиях.

В прошлом месяце Министерство обороны отчиталось о поражении предприятия по производству крылатых ракет для ВСУ в Днепропетровской области.