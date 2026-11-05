Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.0 комментариев
В Днепропетровске произошел новый взрыв
В городе Днепропетровск в четверг прогремел очередной взрыв на фоне действующей в регионе воздушной тревоги.
Очередной взрыв зафиксирован в Днепропетровске на юго-востоке Украины, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.
Ранее в городе уже фиксировались взрывы. В настоящее время в Днепропетровской и ряде других областей страны действует режим воздушной тревоги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минобороны сообщило об ударах по локомотивам в Сумах, Днепропетровске и Харьковской области.
В воскресенье в Днепропетровске области произошли пожары на предприятиях.
В прошлом месяце Министерство обороны отчиталось о поражении предприятия по производству крылатых ракет для ВСУ в Днепропетровской области.