Для Запада аномалией и совершенно непостижимым феноменом являются отношения российского президента с российским обществом. Главный секрет – быть плоть от плоти своего народа и работать на его благо.0 комментариев
ВС России ударили по производству ракет «Фламинго» в Днепропетровской области
Российские военные в ходе массированного удара поразили в Днепропетровской области предприятие, которое производило крылатые ракеты для ВСУ, сообщило Министерство обороны.
Удар нанесен по государственному предприятию «Южный машиностроительный завод имени Макарова» в Днепропетровской области, указало ведомство в Max.
Завод производил, хранил и поставлял украинской армии крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» и беспилотники большой и средней дальности FP-1, FP-2.
В Полтавской области российские войска поразили ПАО «Автокраз» в Кременчуге. Это предприятие производит и хранит специализированные шасси для пусковых установок крылатых ракет FP-5 «Фламинго».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские войска нанесли массированный удар по производствам ракет и дронов на Украине.
В конце прошлого месяца ВС России нанесли массированный удар по Киеву.
На прошлой неделе российские военные поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве.