Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.0 комментариев
Военный ВСУ помог уклонистам сбежать за границу
Военнослужащий ВСУ помог уклонистам сбежать за границу на личном автомобиле
Военнослужащий Вооруженных сил Украины помогал уклонистам бежать за границу, свидетельствуют данные украинского судебного реестра.
Согласно карточке дела, военный, являющийся инвалидом 3-й группы и участником боевых действий, вступил в преступный сговор с двумя подельниками для организации схемы переправки военнообязанных через границу, передает ТАСС.
Отмечается, что он предоставил свой личный автомобиль, на котором отвез двух мужчин к границе с Белоруссией. Все они были задержаны украинскими пограничниками.
С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. Власти ужесточают меры против уклонистов, в соцсетях регулярно появляются видео насильственной мобилизации и рейдов военкомов по общественным местам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Генпрокурор Украины сообщил о раскрытии преступной группы военнослужащих, пытавших мужчин призывного возраста.
Также депутат Рады Алексей Гончаренко рассказал об охоте сотрудников военкоматов на мужчин с отсрочкой в Закарпатье.
Кроме того, в Киеве сотрудники военкомата насильно мобилизовали мужчину с инвалидностью.