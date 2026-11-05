Военнослужащий ВСУ помог уклонистам сбежать за границу на личном автомобиле

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно карточке дела, военный, являющийся инвалидом 3-й группы и участником боевых действий, вступил в преступный сговор с двумя подельниками для организации схемы переправки военнообязанных через границу, передает ТАСС.

Отмечается, что он предоставил свой личный автомобиль, на котором отвез двух мужчин к границе с Белоруссией. Все они были задержаны украинскими пограничниками.

С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. Власти ужесточают меры против уклонистов, в соцсетях регулярно появляются видео насильственной мобилизации и рейдов военкомов по общественным местам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Генпрокурор Украины сообщил о раскрытии преступной группы военнослужащих, пытавших мужчин призывного возраста.

Также депутат Рады Алексей Гончаренко рассказал об охоте сотрудников военкоматов на мужчин с отсрочкой в Закарпатье.

Кроме того, в Киеве сотрудники военкомата насильно мобилизовали мужчину с инвалидностью.