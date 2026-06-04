Tекст: Денис Тельманов

Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил о вопиющем случае насильственной мобилизации. По его словам, инцидент произошел прямо на улице в украинской столице, передает РИА «Новости».

«Ко мне обратилась мать гражданина, который был бусифицирован прямо в Киеве на улице. Аргументы об инвалидности и то, что он списан с воинского учета, не подействовали… Человек исчез. Контактов нет», – написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Украинские власти в последнее время испытывают серьезную нехватку личного состава в вооруженных силах. Жесткие методы работы военкоматов регулярно провоцируют скандалы и протесты среди населения.

В Сети часто появляются видеоролики, на которых людей силой заталкивают в микроавтобусы, порой применяя физическое насилие. В ответ мужчины призывного возраста пытаются избежать службы: нелегально покидают страну, устраивают поджоги зданий военкоматов или просто боятся выходить из дома.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае представители киевского военкомата напали на потерявшего обе ноги бывшего военнослужащего.

В том же месяце граждане Украины трижды вступали в силовое противостояние с военкомами для защиты людей от принудительного призыва. В апреле сотрудники территориального центра комплектования насильно вывели мужчину из маршрутки на глазах у пассажиров.