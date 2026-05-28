    Игорь Караулов Открытие мира начинается с дачи

    Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

    Борис Джерелиевский Зеленая фуражка – знак доблести

    День пограничника 28 мая стал по-настоящему всенародным. Даже те, кто лично его не празднует, обязательно поздравляют своих близких и знакомых, которые служат или имели честь служить в этом важном и героическом ведомстве.

    Глеб Простаков Почему россияне заигрались в 90-е

    Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что 90-е позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.

    28 мая 2026, 20:50 • В мире

    Зеленский и Тихановская решили разыграть «белорусский козырь»

    Tекст: Андрей Резчиков

    Напряжение между Минском и Киевом нарастает. Белоруссия заявляет о попытках украинских дронов атаковать ее границы. Этому предшествовали антибелорусские заявления Владимира Зеленского и визит Светланы Тихановской в Киев – она приехала налаживать отношения между своим эмигрантским офисом и белорусскими националистическими отрядами наемников. Какую цель преследуют противники Союзного государства?

    За последние несколько дней было зафиксировано более сотни попыток украинских БПЛА пересечь границу Белоруссии. Как сообщил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович, под видом «случайных залетов» дроны пытаются нанести урон пограничной инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, это происходит на фоне резкой активизации антибелорусской риторики Киева. Владимир Зеленский заявлял о якобы угрозе нападения со стороны Белоруссии и неких «дополнительных контактах между россиянами и Лукашенко», которые призваны убедить Минск присоединиться к конфликту на Украине либо «против одной из стран НАТО».

    Параллельно с этим прошел первый рабочий визит Светланы Тихановской в Киев. Она осуждала военную интеграцию Минска с Россией, встретилась с воюющими на стороне Украины белорусскими националистическими подразделениями, вручила им награды и посетила военное кладбище, чтобы почтить память погибших за ВСУ наемников.

    В свою очередь Александр Лукашенко назвал заявления Зеленского и его союзников «болтовней». По его словам, украинское руководство находится под серьезным прессом, поэтому он относится к таким выпадам сочувственно. При этом белорусский лидер выразил готовность встретиться с Зеленским «в любом месте», чтобы обсудить накопившиеся проблемы – но Киев отверг это предложение.

    Минск не планирует превентивно вступать в боевые действия, подчеркнул Лукашенко. Однако в случае нападения ответ будет совместным и жестким – Белоруссия «без колебаний» применит все имеющееся оружие. Он также добавил, что Россия и Белоруссия готовы защищать союзное пространство «от Бреста до Владивостока».

    При этом в Белоруссии продолжаются военные приготовления оборонительного характера. В частности, в четверг военные завершили командно-штабные учения по тыловому обеспечению войск с привлечением специально призванных из запаса граждан. А на прошлой неделе Россия и Белоруссия провели масштабные совместные учения ядерных сил под руководством президентов обеих стран.

    Опасения или провокация?

    Украинский политолог Константин Бондаренко видит в активности белорусских военных исключительно опасения «агрессивных действий со стороны Украины». «Те, кто знают, что такое Припять и Полесье, понимают: если бы со стороны Беларуси готовилось вторжение, в приграничной зоне появилось бы огромное количество понтонов и плавсредств. Иначе остаются узкие полоски заминированной территории в Черниговской области, на Волыни и в Житомирской области. В ситуации с «войной дронов» наступать по этим полосам – самоубийственно», – пишет Бондаренко в своем Telegram-канале.

    Отдельно политолог остановился на визите Тихановской в Киев. Целью поездки он назвал нормализацию «отношений между эмиграционным политическим центром (собственно Тихановская) и полком имени Кастуся Калиновского (признан в Белоруссии террористическим) – боевого отряда, сформированного преимущественно из белорусов». «Бойцы полка Калиновского долгое время находились в конфронтации с политическим центром, хотя было несколько попыток создать монолитное объединение. Похоже, Украина взяла на себя посредническую функцию в этом вопросе», – полагает Бондаренко. Далее он делает более мрачный прогноз.

    Политолог считает вероятным в ближайшее время «заход в Беларусь диверсионных отрядов с украинской стороны» и провозглашение «законного правительства».

    «Любые попытки белорусских военных подавить подобные действия будут сопровождаться публикацией в западных СМИ красочных репортажей о «зверствах режима Лукашенко», – прогнозирует эксперт.

    Главную задачу Запада Бондаренко видит в том, чтобы отправить российские войска на защиту Белоруссии – члена ОДКБ и Союзного государства. «Расчет на то, что России придется либо перебросить часть войск из зоны боевых действий в Донбассе (и создать предпосылки для частичного успеха контрнаступательной операции ВСУ), либо проводить мобилизацию (а это, по мнению аналитиков, вызовет недовольство в самой России). В любом случае на этом фоне можно попытаться ослабить переговорные позиции России в переговорах с ЕС», – полагает Бондаренко.

    Ресурсы и противоречия белорусской оппозиции

    Как отмечает белорусский эксперт Александр Алесин, отношения между политическим крылом (условный «офис Тихановской») и вооруженными формированиями – такими как «белорусский добровольческий корпус» (признан в России террористической организацией) или отряды имени Калиновского – крайне противоречивы. «Они проходят периоды «смычки» и охлаждения», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

    Главный камень преткновения, по словам Алесина, – финансы и статус. «Бойцы, находящиеся на территории Украины или Польши и испытывающие реальные тяготы, ревниво наблюдают за беглыми политиками, которые, по их мнению, комфортно «отсиживаются в Вильнюсе и Варшаве» на западные гранты. В этой среде политиков воспринимают как лишнюю обузу, балласт, который паразитирует на идее борьбы. Однако под давлением западных кураторов их упорно пытаются свести в единую структуру, которая ждет своего часа», – пояснил собеседник.

    Этот час, полагает эксперт, наступит в момент политической турбулентности в Белоруссии – по аналогии с событиями 2020 года. Только теперь на первом этапе с территории Украины может зайти отряд вооруженной оппозиции и захватить некую административную единицу (например, районный центр). «Затем провозглашается «независимость» от центрального правительства Минска, после чего последует призыв к «прогрессивному человечеству», – рассуждает собеседник.

    После этого, под видом «людей доброй воли», ожидается прибытие экспертов, консультантов и подразделений стран НАТО с гигантской финансовой помощью. «Расчет на то, что этот запал спровоцирует восстание всех скрытых оппозиционных ячеек внутри страны. Пока же момент не настал, внутри белорусского экстремистского бомонда идет грызня за то, кто будет заправлять процессом и распределять бюджеты», – говорит эксперт.

    «С чисто военной точки зрения так называемые белорусские добровольческие формирования на Украине и в Польше не способны решать самостоятельные оперативные задачи.

    Идея создания полноценного парамилитарного образования, способного угрожать Минску – это пройденный этап, пик которого пришелся на 2022-2023 годы. Тогда из Варшавы действительно звучали громкие заявления о том, что «полк Калиновского» пойдет освобождать Белоруссию. Однако после размещения на территории республики российских ядерных боеголовок и «Орешника» эта риторика сошла на нет», – отмечает Александр Носович, главный редактор портала RuBaltic.Ru.

    Что касается связей между вооруженными группами и политическим крылом в лице офиса Тихановской, «то они, безусловно, существуют и координируются». «Это достаточно узкая социальная среда, где все активисты так или иначе пересекаются. Внутренние дрязги и борьба за статус, которые часто выдают за глубокий раскол, для западных кураторов не имеют значения. Если возникнет политическая необходимость, перед фигурантами просто поставят вопрос о прекращении финансирования, и все их противоречия моментально отойдут на второй план», – пояснил собеседник.

    Однако сегодня и спроса на такую консолидацию нет. «Визит Тихановской в Киев к Владимиру Зеленскому – не свидетельство подготовки какого-то наступления, а жест отчаяния. Ей необходимо напоминать о себе и поддерживать миф о существовании проекта «Беларусь в изгнании», а Зеленскому – демонстрировать Западу, что у него якобы остался неразыгранный «белорусский козырь в рукаве». Это взаимовыгодная пиар-акция, лишенная военного содержания», – подчеркнул спикер.

    Что касается восприятия оппозиционными структурами предстоящего процесса передачи власти в Минске как «окна возможностей», то здесь ожидания радикалов расходятся с их ресурсами.

    «Они действительно могут предпринять попытки дестабилизировать ситуацию: запускать информационные вбросы, провоцировать кибератаки, возможно, локальные диверсии. Им бы, безусловно, хотелось реально повлиять на властные процессы и в Белоруссии, и в России. Однако ключевая проблема в том, что у них не осталось для этого никаких серьезных ресурсов ни в Минске, ни в Москве. Потенциал протестной сети внутри страны деградировал и разгромлен, а ставка на внешнее вторжение блокирована российским военным присутствием и ядерным зонтиком. Поэтому «окно возможностей» – это скорее фигура речи, а не реальная оперативная перспектива», – считает Носович.

    Ядерное сдерживание и информационная война

    В целом вероятность втягивания Белоруссии в боевые действия руками ВСУ сдерживается ядерным фактором. «Политический соблазн заставить Россию распылить силы на новые полторы тысячи километров фронта есть, – отмечает Алесин. – Однако военные планировщики ЕС вынуждены учитывать реальность: Белоруссия находится под российским ядерным зонтиком де-юре и де-факто. Размещение «Орешника» и ядерных боеголовок – реализация доктрины защиты всеми средствами. Пока военные сдерживают политических «псов», но провокации исключать нельзя».

    Поэтому спикер допускает проведение против Белоруссии операции «под чужим флагом» с участием не только белорусских наемников, но и иностранных экстремистов. Параллельно с этим может быть осуществлена провокация в отношении Калининграда с использованием беспилотников для имитации нападения на Прибалтику. «Однако на прямое применение 5-й статьи НАТО не решатся – это чревато переходом в ядерную плоскость».

    По мнению Носовича, риторика Киева о якобы существующей угрозе открытия «северного фронта» со стороны Белоруссии заслуживает отдельного внимания.

    «Это классическая информационно-психологическая работа, конечным адресатом которой выступают западные спонсоры. Ситуация налицо: объем финансирования киевского режима неуклонно сокращается.

    Тот кусок западного бюджетного пирога, который выделяется на поддержку Украины, уменьшается, и в Киеве уже вынуждены публично признавать нехватку средств. Достаточно вспомнить недавнее письмо Зеленского к президенту США, где он констатирует, что система ПВО страны «дырявая», и слезно просит новые ракеты», – отметил эксперт.

    По мнению Носовича, в условиях острого бюджетного дефицита Киеву необходимо постоянно генерировать инфоповоды. «Если реальных угроз нет, их просто высасывают из пальца. Придумать можно все что угодно: «северный фронт на белорусском направлении», таинственные атаки дронов по Европе. Фантазия у сценаристов и продюсеров, составляющих костяк офиса президента Украины на Банковой, всегда была богатой. Цель одна – убедить западного налогоплательщика раскошелиться еще раз», – добавил он.

    По его словам, реальность остается неизменной: Республика Беларусь военным союзом с Российской Федерацией, российскими «Искандерами», «Орешником» и ядерными боеголовками надежно защищена от любых вторжений с территорий Польши, Литвы и Украины.

