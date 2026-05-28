Командир украинского нацбата получил в России 20 лет за терроризм
Южный окружной военный суд приговорил командира взвода батальона добровольческого украинского корпуса «Правый сектор*» (запрещенная в России террористическая организация) Геннадия Хамраева к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима, следует из сообщения суда.
Подсудимый признан виновным по ч. 2 ст. 205.4 и ст. 205.3 УК РФ об участии в террористическом сообществе и прохождении обучения для террористической деятельности.
Установлено, что в ноябре 2013 года в Киеве было создано запрещенное террористическое сообщество «Правый сектор*». Не позднее 19 февраля 2015 года гражданин РФ Хамраев, разделявший идеологию нацизма и украинского национализма и негативно относившийся к жителям ДНР и ЛНР, решил участвовать в деятельности этой структуры. С этой целью он выехал из России на территорию Украины и в феврале 2015 года добровольно вступил в ряды сообщества.
С 19 февраля по 22 мая 2015 года Хамраев на тренировочной базе прошел обучение для осуществления террористической деятельности, получил форменное обмундирование, огнестрельное оружие, боеприпасы и средства связи. «В этот же период Хамраев, состоя в должности стрелка, а затем командира взвода батальона добровольческого украинского корпуса «Правый сектор», находясь в местах его дислокации и на боевых позициях, выполнял обязанности по несению внутренней, караульной и постовой службы, а также принимал активное участие в боевых и разведывательных действиях», – указали в суде.
В приговоре подчеркивается, что за совершенные преступления Хамраеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Ранее Южный окружной военный суд признал уроженца Хмельницкой области Александра Тихонова виновным в прохождении обучения для террористической деятельности и участии в запрещенном сообществе.
До этого тот же суд приговорил 32-летнего разведчика полка группировки «Азов» (признана террористической, запрещена в РФ) к 20 годам лишения свободы за террористическое обучение и участие в боевых действиях оператором роботизированной разведки.
Кроме того, еще одну участницу того же формирования Марию Гринь суд приговорил к 20 годам колонии за подготовку теракта в здании Кировского межрайонного суда Донецка.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ