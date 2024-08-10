Су-30СМ и Су-35С нанесли удар по силам ВСУ в Курской области

  • Новость часаСу-30СМ и Су-35С нанесли удар по силам ВСУ в Курской области
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    Чем обернется удар по газовой инфраструктуре в Курской области
    Российские танкисты заняли позиции для ликвидации бронегрупп ВСУ в Курской области
    Силы России приблизились к ключевой трассе снабжения ВСУ
    Военкор сообщил о смене тактики ВСУ в Курской области
    Минобороны назвало потери ВСУ при попытке прорыва вглубь российской территории
    Лукашенко заявил об уничтожении украинских воздушных целей над Белоруссией
    Алаудинов: Российские бойцы делают все для уничтожения ВСУ
    Береговая охрана США заявила об обнаружении судна России рядом с Алеутскими островами
    Россиян предупредили о новой мошеннической схеме
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Прогрессивная повестка несовместима с олимпийским движением

    Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Обменянные иноагенты стали врагами для своих

    С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.

    15 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какое дело нам до Бангладеш

    Это наши евразийские товарищи, с которыми нам предстоит строить многополярный мир. Пора присмотреться к ним повнимательнее. Подумать, что мы можем дать этой маленькой и огромной стране, помимо АЭС, которую строят российские специалисты. Подумать, чем она может быть полезна нам.

    12 комментариев
    10 августа 2024, 12:32 • Новости дня

    Су-30СМ и Су-35С нанесли удар по силам ВСУ в Курской области

    Су-30СМ и Су-35С нанесли удар по силам ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские истребители Су-30СМ и Су-35С ночью нанесли удар по скоплению живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.

    Для нанесения удара были использованы авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    «Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета», – отметили в Минобороны.

    Ранее бомбардировщик Су-34 выполнил удар по силам ВСУ в приграничной зоне Курской области.

    9 августа 2024, 21:42 • Новости дня
    Медведев пообещал российские танки в Берлине

    Медведев пообещал появление в Берлине российских танков

    Медведев пообещал российские танки в Берлине
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия сделает все для того, чтобы ее новейшие танки дошли до площади перед Рейхстагом в Берлине, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя статью Bild об использовании ВСУ немецкой техники в Курской области.

    Статья Bild носит реваншистский характер, в публикации газета «с гордостью объявила о возвращении немецких танков на русскую землю», указал Медведев, передает РИА «Новости».

    «В ответ мы сделаем все, чтобы новейшие российские танки оказались на площади Республики (площадь в Берлине перед Рейхстагом)», – написал он в своем англоязычном аккаунте в соцсети X.

    Ранее немецкая газета Bild сообщила, что на территории Курской области замечено как минимум три немецких БМП Marder ВСУ.

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    9 августа 2024, 15:03 • Новости дня
    В Госдуме назвали два вывода после атаки ВСУ на Курскую область

    Генерал Водолацкий: Атака ВСУ под Курском поставила точку на мирных переговорах

    В Госдуме назвали два вывода после атаки ВСУ на Курскую область
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Вера Басилая

    Атака Вооруженных сил Украины на Курскую область показала, что вопрос о возможности мирных переговоров должен сняться, а для безопасности жителей следует создать санитарную зону, учитывая дальность переданных Киеву западных ракет, заявил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

    По словам Водолацкого, после атаки террористов Курской области, переговоры с Украиной вести нельзя, потому что им нельзя верить. Он призвал вернуться к вопросу создания санитарной зоны, учитывая возможности переданного Украине вооружения, возможно более 200 км, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на НСН.

    Депутат считает, что поставки истребителей F-16 не смогут переломить ситуацию в пользу Киева, добавив, что в России отрабатываются ряд методик, которые позволят не допускать ракеты до российских границ.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой будет итог вылазки в Курской области для ВСУ и всей Украины.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    Коментарии (0)
    9 августа 2024, 21:48 • Новости дня
    Вучич: Сербия получила данные от России о готовящемся Западом госперевороте
    Вучич: Сербия получила данные от России о готовящемся Западом госперевороте
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия предупредила руководство Сербии о готовящихся в республике массовых беспорядках, организаторами которых выступают представители западных стран, заявил сербский лидер Александр Вучич.

    Вучич, комментируя подготовку со стороны Запада акций на территории республики с целью осуществления государственного переворота, отметил, что сегодня Сербия получила официальную информацию из Российской Федерации. По его словам, информация получена по официальным каналам, передает ТАСС.

    «Агентство безопасности и информации отвечает за это, а также люди, специализирующиеся на этом в правительстве Сербии и во всех других местах, выполняют свою работу», – уточнил глава Сербии.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что на Западе быстрыми темпами готовятся к военному конфликту с Россией.

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    9 августа 2024, 20:08 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о наемниках из Франции и Польши среди напавших на Курскую область

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большое количество иностранных наемников участвуют в боевых действиях на Курском направлении на стороне Украины, заявил замначальника главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    Большая часть наемников – из Франции и Польши, сообщил Алаудинов в комментарии для военного корреспондента Семена Пегова, опубликованном в его Telegram-канале, передает ТАСС.

    По его словам, операцией ВСУ на Курском направлении руководит НАТО. «Конечно, надо констатировать, что данная операция руководится командованием штабов непосредственно блока НАТО. Это вопрос однозначный, потому что украинцы сами такое сформулировать, сделать вряд ли смогут», – сказал Алаудинов.

    Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сравнил ВСУ в Курской области с террористами ИГ.

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    10 августа 2024, 09:53 • Новости дня
    Силы России приблизились к ключевой трассе снабжения ВСУ

    Силы России приблизились к ключевой трассе снабжения ВСУ на Покровском направлении

    Силы России приблизились к ключевой трассе снабжения ВСУ
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие существенно приблизились к трассе Донецк – Красноармейск (украинское название – Покровск), являющейся главной артерией снабжения крупных хабов ВСУ на Покровском направлении, сообщили в силовых структурах.

    Эта дорога имеет ключевое значение для снабжения украинских группировок, дислоцированных в Украинске, Селидове, Новогродовке, Курахове, а также в ряде более мелких населенных пунктов, сообщил источник ТАСС.

    «Курахово находится в самых выгодных позициях с точки зрения логистики. Туда есть подвоз с нескольких направлений. Однако в данном случае кардинально это ситуацию не меняет, поскольку логистика ближайших к Красноармейску городов оказывается в крайне затруднительном положении», – отметил собеседник агентства.

    Ранее ВС России взяли под огневой контроль ключевой транспортный узел угледарской группировки.

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    9 августа 2024, 14:41 • Новости дня
    В Курскую область отправились дополнительные подразделения для усиления ВС России

    Минобороны: Колонны ВС России с тяжелой техникой и РСЗО отправились в Курскую область

    В Курскую область отправились дополнительные подразделения для усиления ВС России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны наращивает силы для ведения боевых действий против украинских формирований в Суджанском районе Курской области, туда отправились РСЗО, артиллерийские орудия, танки, сообщили в ведомстве.

    Сообщается, что в составе колонн, которые направляются в Курскую область, РСЗО БМ-21 «Град», буксируемые артиллерийские орудия, тяжелая гусеничная техника, автомобили «Урал» и «КамАЗ», передает RT.

    Ранее Минобороны сообщало, что потери ВСУ с начала атаки в Курской области составили до 945 военных и 102 единицы бронетехники.

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    9 августа 2024, 20:25 • Новости дня
    ВС России приблизились к хабам ВСУ на Покровском направлении
    ВС России приблизились к хабам ВСУ на Покровском направлении
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска в течение недели в среднем на 10 км продвинулись вглубь территории противника на Покровском направлении и приблизились к крупнейшим хабам ВСУ, сообщили в силовых структурах.

    «За эту неделю наши силы серьезно продвинулись вглубь территории противника. На самых ключевых участках – до 10 км в среднем», – сообщил источник ТАСС.

    По его словам, это стало возможно в том числе благодаря освобождению Веселого, Новоселовки Первой и Тимофеевки. Оборона ВСУ на Покровском направлении «уверенно рушится», добавил собеседник агентства.

    Ранее Минобороны сообщило, что группировка «Центр» за неделю освободила Тимофеевку, Новоселовку Первую и Веселое в ДНР.

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    9 августа 2024, 15:56 • Новости дня
    ВКС России бомбой ФАБ-3000 поразили скопления ВСУ в Сумской области
    ВКС России бомбой ФАБ-3000 поразили скопления ВСУ в Сумской области
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Сумской области поражены скопления живой силы и техники ВСУ ударом авиабомбы ФАБ-3000, сообщило Минобороны России в пятницу.

    Су-34 ВКС России ударил по пункту временной дислокации в Сумской области, у границы с Курской областью, указало ведомство, передает ТАСС.

    Отмечается, что удар по разведанным целям наносился авиабомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Экипаж получил подтверждение от разведки об уничтожении целей и вернулся на аэродром вылета.

    До этого Минобороны заявляло о поражении личного состава и техники украинской армии в Курской области экипажами Су-34. Также скопления украинских сил в регионе были поражены с помощью штурмовиков Су-25.

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    10 августа 2024, 09:15 • Новости дня
    Российские танкисты заняли позиции для ликвидации бронегрупп ВСУ в Курской области
    Российские танкисты заняли позиции для ликвидации бронегрупп ВСУ в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Танкисты ВС России заняли огневые позиции в приграничном районе Курской области для уничтожения украинских бронегрупп, сообщило Минобороны.

    Ведомство также опубликовало кадры, на которых запечатлены российские танкисты, занимающие огневые позиции в танкоопасных направлениях в Курской области, передает ТАСС.

    В Минобороны отметили, что экипажи танков полностью готовы к выполнению боевых задач и ведению огня по противнику как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций.

    Ранее российские военные уничтожили американский броневик MaxxPro в Курской области.

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    9 августа 2024, 20:48 • Новости дня
    Нидерланды разрешили ВСУ использовать F-16 над Россией

    Нидерланды заявили об отсутствии ограничений на использование F-16 для ВСУ

    Нидерланды разрешили ВСУ использовать F-16 над Россией
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска могут использовать переданную Нидерландами военную технику для нанесения ударов по военным целям в глубине России, заявили в посольстве королевства, отвечая на вопрос о том, налагал ли Амстердам ограничения на использование истребителей F-16.

    В посольстве подчеркнули, что Украина может использовать полученное от Нидерландов оружие «только для самозащиты, как того требует статья 51 Устава ООН», передает RTVI. Она также должна соблюдать гуманитарное право, регулирующее порядок ведения военных действий, добавили там.

    «Вследствие этого нет каких-либо юридических ограничений для применения различных видов вооружений против легитимных военных целей на российской территории и над ней», – резюмировали в диппредставительстве.

    Накануне глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук сообщил, что над территорией округа впервые были замечены истребители F-16.

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    9 августа 2024, 20:41 • Новости дня
    Глава Суджи опроверг информацию о захвате города ВСУ

    Глава Суджи Слащев опроверг информацию о захвате города ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Появившаяся в Сети информация о якобы захвате города Суджа украинскими силами не соответствует действительности, заявил глава города Виталий Слащев.

    «Идет эвакуация, Суджа наша», – сказал он, отвечая на вопрос о достоверности фото украинских военнослужащих, сделанных якобы на фоне магазина и одной из организаций в Судже, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны назвало потери ВСУ с начала атаки на Курскую область.

    Коментарии (32)
    10 августа 2024, 01:13 • Новости дня
    В трех регионах России ввели режим КТО
    В трех регионах России ввели режим КТО
    @ РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Белгородской, Курской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

    «С целью обеспечения безопасности граждан и предотвращения угроз террористических актов со стороны ДРГ противника, <…> принято решение о проведении контртеррористических операций с 9 августа 2024 года в Белгородской, Брянской и Курской областях», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Кроме того, государственные органы принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан и поддержания правопорядка.

    НАК подчеркивает, что «киевский режим осуществил беспрецедентную попытку дестабилизации ситуации в ряде регионов».

    Ранее в Курскую область отправились дополнительные подразделения для усиления ВС России.


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    9 августа 2024, 17:10 • Новости дня
    Людям с расстройством сексуального поведения предложили запретить водить авто

    Минздрав предложил запретить водить авто людям с расстройством сексуального поведения

    Людям с расстройством сексуального поведения предложили запретить водить авто
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство здравоохранения России предложило утвердить новый список медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.

    Согласно проекту распоряжения правительства России, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, в перечень войдут десять наименований групп заболеваний, передает ТАСС.

    Это заболевания, связанные с психическими расстройствами, невротические заболевания, расстройства поведения, эпилепсия, аномалии цветового зрения и бинокулярная слепота.

    В списке также указаны расстройства сексуального предпочтения, включая фетишизм, эксгибиционизм, вуайеризм, педофилию и садомазохизм. Кроме того, в перечень внесены расстройства половой идентификации, в том числе транссексуализм, трансвестизм двойной роли и расстройство половой идентификации в детском возрасте.

    Если распоряжение будет подписано, оно должно будет вступить в силу с сентября следующего года.

    Коментарии (25)
    10 августа 2024, 08:31 • Новости дня
    Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

    «Лаборатория Касперского»: Мошенники придумали новую схему обмана с использованием групповых чатов

    Россиян предупредили о новой мошеннической схеме
    @ Weronika Peneshko/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киберпреступники разработали новую схему обмана, они создают фейковые групповые чаты в мессенджерах, имитируя проведение проверок в компаниях, рассказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

    Мошенники добавляют в созданный ими чат реальных сотрудников компании и несколько фейковых аккаунтов, якобы принадлежащих руководителям, сообщил Голованов, передает РИА «Новости». Затем злоумышленники распространяют информацию о проведении в организации проверки и просят сотрудников ожидать звонков от правоохранительных или контролирующих органов.

    После этого мошенники могут попросить перевести деньги на подконтрольные им счета, оформить кредит и перевести средства злоумышленникам, установить вредоносное программное обеспечение или предоставить удаленный доступ к своему компьютеру, предупреждает эксперт.

    По его словам, новая схема обмана особенно опасна, так как злоумышленники умело манипулируют доверием жертв, используя социальную инженерию. Мошенники могут поддерживать диалог в чате от имени нескольких коллег, что затрудняет выявление обмана.

    Голованов советует перепроверять информацию, которая поступает даже от знакомых, чтобы не стать жертвой аферистов. «Необходимо связаться с человеком, который предупреждает якобы о грядущей проверке, не используя мессенджер, например, позвонить на рабочий телефон», – сказал он.

    Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили новый троян для кибершпионажа, направленного на пользователей Android-устройств в России.

    Коментарии (5)
    9 августа 2024, 17:36 • Новости дня
    Кадыров пообещал хорошие результаты в Курской области в ближайшие дни

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России продемонстрируют успехи на Курском направлении в ближайшие несколько дней, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров призвал «подождать два-три дня», после чего «будут хорошие результаты», передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Чечня Сегодня».

    Ранее в Курскую область отправились дополнительные подразделения для усиления ВС России.

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