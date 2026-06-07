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Экскурсионный автобус перевернулся на трассе в Ярославской области
Авария с участием туристического транспорта Yutong произошла в Угличском округе Ярославской области, в результате чего травмы получили 12 пассажиров, включая двух детей.
Об инциденте сообщил губернатор региона Михаил Евраев, передает РИА «Новости». «Сегодня в Угличском округе в деревне Сверчково во второй половине дня опрокинулся экскурсионный автобус Yutong», – написал глава области на платформе «Макс».
По предварительным данным чиновника, внутри находились 33 человека, включая водителя и четырех несовершеннолетних. В результате инцидента травмы получили 12 пассажиров, среди которых оказались два ребенка. Глава региона подчеркнул, что погибших нет.
Всех пострадавших оперативно доставили в Угличскую центральную районную больницу, где им оказывают необходимую помощь. Утечки топлива на месте происшествия не зафиксировано, проезд по автодороге не перекрыт. Специалисты продолжают устанавливать точные причины случившегося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая в Казани в ДТП с двумя пассажирскими автобусами пострадали десять человек.
В начале мая в Пензенской области в аварии с автобусом Yutong получили травмы мужчина и трое детей.
В феврале 2024 года в Ярославской области при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем погибли три человека.