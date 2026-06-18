Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.14 комментариев
В МИД назвали абсурдными слова Каллас об обучении российских войск Китаем
Захарова назвала абсурдными слова Каллас об обучении российских войск Китаем
Российское внешнеполитическое ведомство категорически отвергло обвинения европейских чиновников в подготовке солдат специалистами из Пекина для участия в специальной военной операции на Украине.
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывания руководителя европейской дипломатии Каи Каллас, передает ТАСС. Ранее европейская чиновница заявляла, что китайская сторона якобы занимается подготовкой бойцов Вооруженных сил России.
«Если говорить кратко и достаточно комплексно, эти заявления высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас мы считаем абсурдными и лживыми», – подчеркнула дипломат. По ее словам, Москва решительно осуждает подобные информационные провокации.
Захарова добавила, что западные страны пытаются вбить клин в дружественные отношения между Россией и Китаем. Она отметила, что государства развивают взаимовыгодное сотрудничество и не нуждаются в советах со стороны Евросоюза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава евродипломатии Кая Каллас заявила о проверке сообщений об обучении российских военных в Китае.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал подобные обвинения чистой клеветой.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков месяцем ранее призвал критически относиться к недостоверным публикациям западной прессы.