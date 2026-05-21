Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.0 комментариев
Песков назвал лживыми сообщения об обучении российских военных в Китае
В западной прессе регулярно появляются недостоверные публикации, в том числе о якобы проходящих подготовку на территории Китая 200 военнослужащих из России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков призвал критически относиться к публикациям западной прессы, передает РИА «Новости». Он отметил, что зарубежные издания регулярно распространяют недостоверные сведения.
«Нет, не могу прокомментировать. Очень много лживой информации публикуют газеты и в Европе, и в Соединенных Штатах. Это беда, с которой мы сталкиваемся, и нужно очень дозированно воспринимать такую живую информацию», – подчеркнул представитель Кремля.
Таким образом он ответил на просьбу журналистов прокомментировать слухи о том, что около 200 российских солдат якобы отправились на обучение в Китай.
В прошлом году представитель Кремля отказался комментировать слухи о пленении граждан КНР украинскими военными.
Российская сторона неоднократно предупреждала об огромном количестве недостоверной информации в западной прессе.