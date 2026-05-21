Эксперт сказала, сколько можно хранить готовую еду без холодильника

Эксперт Крупская: Готовую еду опасно оставлять в тепле дольше получаса

Tекст: Дарья Григоренко

Соблюдение температурного режима является ключевым условием для сохранения качества готовых блюд, особенно во время отдыха на природе. Крупская отметила, что нахождение еды в тепле свыше 30 минут резко уменьшает время ее безопасного употребления, передает Газета.Ru.

«К готовой еде относятся блюда, которые производятся и герметично упаковываются на фабриках-кухнях, а затем поставляются в магазины с соблюдением непрерывной холодовой цепи. Такая продукция готова к употреблению сразу и не требует доготовки на месте, разве что разогрева при необходимости», – объяснила специалист.

Она добавила, что современные технологии упаковки защищают продукты от внешнего воздействия и сдерживают рост бактерий.

После покупки такие блюда следует сразу помещать в холодильник. Перекладывание еды из заводской тары в другую посуду также негативно сказывается на сроке годности из-за нарушения специальной среды внутри упаковки. При длительных поездках рекомендуется использовать термосумки, чтобы избежать пагубного влияния солнечных лучей.

Помимо правильного хранения, на пикнике необходимо строго соблюдать правила гигиены. Эксперт подчеркнула важность мытья рук, использования чистых приборов и разделения сырых и термически обработанных продуктов.

