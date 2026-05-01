Роспотребнадзор дал россиянам советы по безопасному отдыху на природе
Для безопасного отдыха на природе необходимо отказаться от скоропортящихся продуктов, использовать сумки-холодильники и защищаться от укусов клещей, сообщили в Роспотребнадзоре.
Нужно тщательно следить за выбором продуктов и мерами защиты от насекомых, указали в ведомстве РИА «Новости».
«Откажитесь от скоропортящихся продуктов на пикнике – молочных изделий, копченостей, яиц и кондитерских изделий с кремом; перевозите еду в сумках-холодильниках и разделяйте сырые и готовые продукты; для шашлыка выбирайте нежирное мясо и прожаривайте его до полной готовности», – добавили там.
Специалисты добавили, что к мясу лучше всего подавать свежую зелень и овощи, однако мыть их в водоемах не следует. Пить на природе рекомендуется исключительно кипяченую или бутилированную воду.
Особое внимание ведомство уделило защите от клещей. Для поездки за город стоит выбрать светлую одежду, заправить брюки в обувь и обязательно нанести репелленты. Каждые 15-20 минут нужно осматривать себя на наличие насекомых. Также эксперты посоветовали проводить праздничные дни активно, отдавая предпочтение подвижным играм и прогулкам.
Нутрициолог Антонина Цвинария отмечала, что безопасная для пищеварения порция мяса на пикнике не должна превышать 300 граммов, а людям с чувствительным желудком стоит ограничиться 100 граммами.