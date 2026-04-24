ФСБ предотвратила теракт в отношении руководства РКН

ФСБ сообщила о задержании готовивших теракт против руководства РКН
Российские спецслужбы сорвали планы украинской разведки по устранению высокопоставленных чиновников Роскомнадзора с помощью самодельного взрывного устройства. Задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии.
Поступающая в ФСБ информация свидетельствует об активной деятельности украинских спецслужб, направленной на срыв проводимых в России мероприятий по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировке Telegram, массово используемого противником для совершения диверсионно-террористических, экстремистских, кибермошеннических преступлений, говорится в сообщении ФСБ.
В ведомстве напомнили, что уполномоченным органом по осуществлению блокировки и недопущению ее обхода за счет использования VPN-сервисов является Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РКН, Роскомнадзор).
Сотрудники спецслужб задержали семерых сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле. Злоумышленники, завербованные украинской разведкой через мессенджер Telegram, планировали 18 апреля взорвать автомобили руководителей Роскомнадзора.
Главарь террористической ячейки оказал силовикам вооруженное сопротивление и был нейтрализован. Им оказался житель столицы 2004 года рождения.
Во время обысков оперативники изъяли килограммовую бомбу, гранату Ф-1, два газовых пистолета, оружие с глушителем, символику украинских военизированных формирований, а также инструкцию по вступлению в состав запрещенной в России украинской террористической организации.
Возбуждены уголовные дела о незаконном обороте оружия и подготовке теракта. Решается вопрос о привлечении фигурантов к уголовной ответственности за приготовление к террористическому акту.
Противник активно использует интернет для радикализации подростков, навязывая тягу к насилию и массовым убийствам, отметили в ФСБ. Начиная с трагедии в Керчи, унесшей жизни 20 человек, было совершено 20 нападений на учебные заведения. При этом спецслужбам удалось предотвратить 306 подобных вооруженных акций.
Иностранные платформы применяются украинской стороной для вовлечения граждан в мошенничество и продвижения деструктивных субкультур. Только в 2025 году правоохранители привлекли к ответственности 84 участника сообществ, разославших более 2,5 тыс. ложных сообщений о минировании.
С начала 2026 года оперативники также задержали 118 администраторов оборудования, задействованного в телефонных аферах против россиян.
Угрозы физической расправы в адрес сотрудников надзорного органа и их семей продолжают поступать регулярно, отметили в ФСБ.
Напомним, накануне ФСБ предотвратила попытку вербовки школьника спецслужбами Украины.
Федеральная служба безопасности зафиксировала рост числа попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность через популярные мессенджеры.
Для вербовки россиян спецслужбы Украины создают фейковые аккаунты в социальных сетях.