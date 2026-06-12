Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.0 комментариев
Путин: Грань между рабочим классом и интеллигенцией сейчас стерлась
Президент России Владимир Путин выразил мнение, что развитие технологий стирает грань между рабочим классом и интеллигенцией.
Путин выразил мнение, что внедрение современных технологий и повышение требований к профессиональным навыкам постепенно нивелируют разницу между трудящимися в различных сферах, передает ТАСС.
Торжественная церемония награждения состоялась в Кремле. В ходе мероприятия один из участников передал президенту благодарность от лица рабочего класса.
«А у нас, знаете, сейчас стерлась грань, по-моему, – стирается во всяком случае, между рабочим классом и интеллигенцией, потому что всё становится высокопроизводительным, высокотехнологичным, требует больших знаний, навыков хороших», – заметил Путин.
Ранее Путин отметил способность незаурядных людей достигать профессиональных вершин.