Пушилин сообщил о шести пострадавших при атаках БПЛА за сутки в ДНР

Tекст: Вера Басилая

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в Max о шести пострадавших мирных жителях из-за атак ударных БПЛА ВФУ.

По уточненным данным, в Ворошиловском районе Донецка ранен мужчина 1981 года рождения. В селе Коммуна под Дебальцево во время удара по автомобилю травмы средней тяжести получил молодой человек 2005 года рождения. Кроме того, в Приморском районе Мариуполя пострадала женщина.

Пушилин также указал, что на трассе Дебальцево – Светлодарск при атаке на машину ранения получили еще двое граждан, мужчина и женщина. В Великоновоселковском муниципальном округе аналогичный инцидент привел к травмированию мужчины 1991 года рождения.

Накануне в результате атак украинских беспилотников в ДНР погибли два человека.

Несколькими днями ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели мужчины и женщины при ударах дронов.

В середине месяца жертвами налетов вражеских БПЛА стали еще двое мирных жителей республики.