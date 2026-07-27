Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.3 комментария
Пушилин сообщил о шести пострадавших при атаках БПЛА за сутки в ДНР
В Донецкой народной республике в результате ударов украинских беспилотных летательных аппаратов получили ранения шесть мирных жителей, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в Max о шести пострадавших мирных жителях из-за атак ударных БПЛА ВФУ.
По уточненным данным, в Ворошиловском районе Донецка ранен мужчина 1981 года рождения. В селе Коммуна под Дебальцево во время удара по автомобилю травмы средней тяжести получил молодой человек 2005 года рождения. Кроме того, в Приморском районе Мариуполя пострадала женщина.
Пушилин также указал, что на трассе Дебальцево – Светлодарск при атаке на машину ранения получили еще двое граждан, мужчина и женщина. В Великоновоселковском муниципальном округе аналогичный инцидент привел к травмированию мужчины 1991 года рождения.
Накануне в результате атак украинских беспилотников в ДНР погибли два человека.
Несколькими днями ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели мужчины и женщины при ударах дронов.
В середине месяца жертвами налетов вражеских БПЛА стали еще двое мирных жителей республики.