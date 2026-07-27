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    Турция готовится угрожать России с Северо-Запада
    Mysl Polska: Украину настигло возмездие за удары по российским портам
    Захарова предупредила о приближении Европы к опаснейшей черте
    Дипломат раскрыла тактику размещения украинских военных возле жилых домов
    ВС России поразили украинские портовые объекты
    Пашинян позвонил Путину из-за сложностей с ввозом армянских товаров
    Захарова сообщила об ответе Москвы на высылку дипломата из Румынии
    Трамп сообщил о возможном возвращении к войне с Ираном
    Путин ответил на призыв действовать «смелее» по Украине
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Западные кураторы придумали для Украины террористическое ноу-хау

    Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.

    3 комментария
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков США в украинском конфликте напоминают игуану

    В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.

    7 комментариев
    Тимур Ахмедов Тимур Ахмедов ИИ лишает людей видимости

    Вы снимаете ролик, пишете пост, вкладываете душу. А ИИ берет вашу экспертизу, переваривает, выплевывает пользователю в виде краткой сводки – и ваш контент остается не у дел. Цитирование без визитации – вот новая реальность.

    14 комментариев
    27 июля 2026, 22:27 • Новости дня

    Пушилин сообщил о шести пострадавших при атаках БПЛА за сутки в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    В Донецкой народной республике в результате ударов украинских беспилотных летательных аппаратов получили ранения шесть мирных жителей, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в Max о шести пострадавших мирных жителях из-за атак ударных БПЛА ВФУ.

    По уточненным данным, в Ворошиловском районе Донецка ранен мужчина 1981 года рождения. В селе Коммуна под Дебальцево во время удара по автомобилю травмы средней тяжести получил молодой человек 2005 года рождения. Кроме того, в Приморском районе Мариуполя пострадала женщина.

    Пушилин также указал, что на трассе Дебальцево – Светлодарск при атаке на машину ранения получили еще двое граждан, мужчина и женщина. В Великоновоселковском муниципальном округе аналогичный инцидент привел к травмированию мужчины 1991 года рождения.

    Накануне в результате атак украинских беспилотников в ДНР погибли два человека.

    Несколькими днями ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели мужчины и женщины при ударах дронов.

    В середине месяца жертвами налетов вражеских БПЛА стали еще двое мирных жителей республики.

    27 июля 2026, 17:59 • Новости дня
    ВС России поразили украинские портовые объекты

    ВС России поразили украинские портовые объекты в Одессе, Черноморске и Николаеве

    ВС России поразили украинские портовые объекты
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли серию точных ударов по стратегическим морским объектам противника, сообщило Минобороны.

    Под прицел попали порты Одессы, Черноморска и Николаева, где находились важные ресурсы для снабжения украинской армии, сообщается в канале ведомства в Max.

    «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ», – заявили в Министерстве обороны.

    Представители ведомства уточнили, что атаки осуществлялись с применением высокоточного оружия и беспилотников. В результате были уничтожены перевалочные комплексы и резервуары с горюче-смазочными материалами в Одессе и Черноморске. Кроме того, в Николаеве удалось поразить сухогруз, доставивший партию военного назначения.

    Ранее в порту Николаева российские военные поразили сухогруз с военными грузами. До этого в порту Одессы армия России уничтожила резервуары с горюче-смазочными материалами.

    Кроме того, в Одесском морском торговом порту ударные дроны атаковали два сухогруза с военным снаряжением.

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    27 июля 2026, 12:19 • Новости дня
    Российские войска освободили Торское в ДНР и днепропетровскую Коммунаровку
    Российские войска освободили Торское в ДНР и днепропетровскую Коммунаровку
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили Торское в ДНР, а подразделения группировки «Восток» взяли под контроль Коммунаровку в Днепропетровской области.

    Подразделения группировки «Центр» освободили Торское в ДНР, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и трех нацгвардии у Ивановки Днепропетровской области, Доброполья, Рубежного, Новотроицкого, Сергеевки, Светлого и Новониколаевки ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 365 военнослужащих и три бронемашины.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив населенный пункт Коммунаровка в Днепропетровской области. Было нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Письменного, Великомихайловки Днепропетровской области, Новосолошино, Зарницы, Долинки, Широкого и Никольского Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    Противник при этом потерял до 380 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны около Садков, Горок, Хотени, Уланово и Рыжевки Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом Александровкой, Избицким, Липцами, Ивановкой, Белым Колодезем и Бакшеевкой.

    При этом ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, бронемашину, артиллерийское орудие, станции контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии возле Шевченково, Волчьего Яра, Должанки, Благодатовки, Подлимана, Ольговки Харьковской области, Рубцов, Яцковки и Святогорска Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника при этом составили более 210 военнослужащих, бронемашина и орудие полевой артиллерии.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Николайполья, Семеновки, Ореховатки, Никаноровки, Николаевки, Алексеево-Дружковки и Краматорска ДНР.

    За минувшие сутки противник потерял более 230 военнослужащих и американский бронетранспортер М113, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне Минобороны сообщило об освобождении Шевченко.

    В конце прошлой недели российские войска установили контроль над харьковскими Захаровкой и Ивашкино. А до этого  освободили Белицкое в ДНР.

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    27 июля 2026, 19:20 • Видео
    Зачем Украина бьет по Ирану

    Власти Ирана пообещали ответить Украине за атаку на иранский сухогруз в Каспийском море, напомнив, что Тегеран располагает ракетами, которые могут достать до любой точки Украины. Зачем Владимиру Зеленскому это нужно? С какой целью он втягивает Иран в наш конфликт?

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    27 июля 2026, 14:46 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия сделает все для победы в СВО
    Путин заявил, что Россия сделает все для победы в СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия сможет добиться своих целей в специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва.

    «За Россию, за отчий дом героически сражаются участники специальной военной операции. Их поддерживает весь наш народ, все общество. Мы добьемся своих целей и вместе сделаем все для победы, для России», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Также президент отмечал, что весь российский народ поддерживает участников СВО.

    «Мы сделаем все для победы России», – заявил президент России Владимир Путин.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что российские войска активно продвигаются на всех участках линии соприкосновения в рамках СВО.

    В конце июня Песков говорил, что динамика на фронте придает уверенности в достижении целей СВО.

    До этого в июле представитель Кремля объяснял продолжение спецоперации отказом Киева от мирных переговоров.

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    27 июля 2026, 06:22 • Новости дня
    В ДНР поймали переодетых в российскую форму украинских диверсантов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе боев за Белицкое в ДНР российские бойцы захватили участников украинской диверсионно-разведывательной группы, которые пытались скрытно проникнуть на позиции под видом российских солдат, сообщил начальник разведки 51-й общевойсковой армии с позывным Апостол.

    Солдаты группировки «Центр» пресекли попытку прорыва противника, подразделения 25-го штурмового полка ВСУ рассчитывали незаметно пройти на контролируемые территории, переодевшись в чужую экипировку, сказал собеседник РИА «Новости».

    Однако российские силы заранее знали о готовящейся провокации.

    «Подразделения 25-го штурмового полка противника использовали нашу форму одежды. Но наши подразделения закрепления были осведомлены о происходящем. Были приняты меры, и ни одна ДРГ пройти не смогла», – добавил источник.

    Офицер отметил, что двое захваченных бойцов раскрыли данные о численности и целях своих отрядов. Кроме того, командир взвода пятой гвардейской бригады Кирилл Шкляев отметил, что операторы беспилотников заметили еще двух украинских военных в черной форме. Они силой тащили сопротивляющегося человека к передовым позициям.

    По словам Шкляева, ситуация выглядела крайне нетипично. Противники в черных костюмах напоминали заградотряд, из-за чего российские бойцы прозвали их местным территориальным центром комплектования.

    В мае на харьковском направлении была уничтожена украинская диверсионная группа из 10 человек.

    В октябре 2025 года российские военнослужащие уничтожили переодетую в форму армии РФ украинскую диверсионную группу в ЛНР.

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    27 июля 2026, 14:54 • Новости дня
    Путин ответил на призыв действовать «смелее» по Украине

    Путин: Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин заявил о намерении России аккуратно и настойчиво добиваться своих целей на поле боя.

    Встреча президента с депутатами состоялась в понедельник по итогам заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва, сообщила пресс-служба Кремля.

    Путин назвал главный «плюс от сегодняшней политики», который заключается в устойчивости российской экономической и финансовой системы.

    «Вот это самое главное – устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов», – подчеркнул российский лидер в ходе встречи с парламентариями. – «В ходе награждения один из награждаемых мне шепнул: «Мы победим. Но смелее надо. Очень хочется». Но возникает вопрос: «Еще смелее?» И здесь так же, как в экономике, есть свои риски, цена которым – потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьемся».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе встречи с депутатами глава государства подчеркнул абсолютную сплоченность граждан.

    Месяцем ранее российский лидер выразил уверенность в успешном выполнении задач в зоне боевых действий.

    В конце мая президент пояснил свои слова о скором завершении спецоперации анализом ситуации на фронте.

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    27 июля 2026, 07:13 • Новости дня
    «Северяне»: В Черниговской области стали пропадать без вести инвалиды ВСУ

    В Черниговской области пропали без вести первые солдаты ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях фронта и узнали, как в Черниговской области стали пропадать бойцы ВСУ старше 50 лет с возрастными и психическими болезнями.

    «В подразделениях 143 омбр ВСУ в Черниговской области появились первые пропавшие без вести военнослужащие. По сообщениям родственников украинских солдат, большая часть из них была предпенсионного возраста (старше 50 лет) с хроническими заболеваниями, а некоторые даже имели психические расстройства, в том числе вызывающие временную амнезию», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и Малой Слободке. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 700 метров. Стрелковые бои не утихают в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, в окрестностях и лесных массивах южнее Иволжанского.

    В ходе зачистки подвалов Рыжевки штурмовики «Севера» взяли в плен одного солдата ВСУ.

    На Харьковском направлении стрелковые бои продолжаются в сёлах Ивановка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь, в Бакшеевке, около Шевченково, в Веровке и в лесных массивах Волчанского района. На Волчанском направлении штурмовики  продвинулись на 16 участках до 900 метров.

    На Великобурлукском направлении бои идут западнее села Петро-Ивановка, а также в селе Устиновка.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях). Один военнослужащий ВСУ взят в плен», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России взяли в плен в Белицком (ДНР) переодетых украинских диверсантов. Су-34 уничтожили пункты дислокации ВСУ и управления БПЛА в ДНР и Сумской области. Су-34 пятью бомбами поразили расположение 63-й бригады ВСУ в Щурово.

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    27 июля 2026, 11:47 • Новости дня
    Пушилин заявил о необходимости ликвидации котла под Константиновкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ликвидация мешка под Константиновкой позволит наступать на Дружковско-Краматорском направлении с нескольких сторон, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    О планах по продвижению вооруженных сил сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, передают «Вести».

    По его словам, установление контроля над флангами имеет приоритетное значение для дальнейших действий армии.

    «Важнейшей задачей сегодня является контроль над флангами города и ликвидация так называемых карманов, где вклиниваются боевики, как раз восточнее Константиновки. Это, в свою очередь, позволит развивать наступление на Дружковско-Краматорском направлении, по сути, с нескольких сторон», – сказал Пушилин.

    Руководитель региона уточнил, что внутри самого населенного пункта в настоящий момент продолжается зачистка. Российские военнослужащие тщательно обследуют частный сектор с целью обнаружения укрывающихся разрозненных групп противника.

    Ранее, 16 июля, советник главы республики Игорь Кимаковский сообщал о начале ликвидации образовавшегося между Константиновкой и Часовым Яром выступа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки.

    Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об отступлении украинских войск в сторону Дружковки.

    Советник руководителя региона Игорь Кимаковский рассказал о расширении зоны контроля российских военных в районе поселка Долгая Балка.

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    27 июля 2026, 12:49 • Новости дня
    Кремль ответил на слова Зеленского о военных КНДР

    Песков: Не Зеленскому говорить о планах России

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявления украинского лидера о том, что Москва якобы рассматривает возможность привлечения военных из КНДР для участия в спецоперации.

    Песков не стал комментировать заявления Владимира Зеленского о том, что Россия якобы рассматривает возможность привлечения военных из КНДР для участия в СВО, передает ТАСС.

    «Не считаю необходимым эти слова комментировать. Не Зеленскому говорить о наших планах», – ответил официальный представитель Кремля на соответствующий вопрос в ходе брифинга.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о вовлеченности КНДР в боевые действия.

    Министр обороны России Андрей Белоусов вручил ордена Мужества военнослужащим Корейской народной армии за выполнение задач в Курской области.


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    27 июля 2026, 13:21 • Новости дня
    ВС России нанесли удар «Геранями» по логистическому центру ВСУ в Кривом Роге
    ВС России нанесли удар «Геранями» по логистическому центру ВСУ в Кривом Роге
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли «Геранями» удар по логистическому центру ВСУ в Кривом Роге, сообщили в Министерстве обороны.

    Войска беспилотных систем поразили логистический узел украинских подразделений в Кривом Роге, передает РИА «Новости».

    В Минобороны сообщили, что расчетами войск беспилотных систем по логистическому центру противника был нанесен удар с применением реактивных БПЛА «Герань-4 Сикер». Средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано интенсивное задымление на цели с последующим возгоранием.

    В середине июля российские войска поразили беспилотниками логистический центр ВСУ в Днепропетровске.

    В тот же день ударный дрон уничтожил транспортный узел украинских подразделений в Черниговской области.

    В начале месяца Вооруженные силы России атаковали аппаратами «Герань-4» базу хранения дронов в Запорожье.

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    27 июля 2026, 10:59 • Новости дня
    Пушилин заявил об ускорении наступления российских войск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы увеличивают темпы продвижения в ДНР, взламывая эшелонированную оборону ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    Отечественные военные увеличивают скорость наступления в регионе, пробивая сложную систему защиты ВСУ, передают «Вести».

    Глава республики Денис Пушилин подтвердил значительные успехи на линии боевого соприкосновения.

    «Российские подразделения продолжают свою работу, продолжают взламывать эшелонированную оборону вооруженных формирований Украины, наращивают темп продвижения. За прошедшую неделю наши военнослужащие освободили ряд населенных пунктов на красноармейско-добропольском участке фронта», – сказал политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы продвигаются к городу Дружковка в Донецкой народной республике.

    Украинская армия несет серьезные потери на Добропольском направлении из-за неподготовленных укреплений.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил об успешном наступлении войск на Красноармейском направлении.

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    27 июля 2026, 09:16 • Новости дня
    Российские военные в Белицком нашли прятавшихся в уличных туалетах солдат ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    При зачистке Белицкого в Донецкой народной республике штурмовые отряды обнаружили украинских военнослужащих, которые пытались укрыться от дронов в деревянных уборных, сообщил старший разведчик группировки войск «Центр» с позывным «Дед».

    «Досматривать приходится абсолютно все, вплоть до уличного туалета. Прятались даже в уличном туалете, заходят в туалет вдвоем и ныкаются там, думая, что мы их не видим», – рассказал военный РИА «Новости».

    Командир взвода Антон Гавришов добавил, что украинские силы регулярно пытались контратаковать позиции Вооруженных сил России в Белицком. Однако все подобные попытки своевременно выявлялись благодаря эффективной работе операторов беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские бойцы захватили в Белицком переодетых украинских диверсантов.

    Операторы беспилотников зачистили около 20 блиндажей противника в районе Орехова в Запорожской области.

    Напомним, ВС России освободили Белицкое на прошлой неделе.

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    27 июля 2026, 08:23 • Новости дня
    ВСУ усилили попытки контратаки на трех направлениях в зоне СВО

    Военный эксперт Марочко сообщил об активизации ВСУ на трех направлениях

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные увеличили количество попыток вернуть утраченные позиции в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях, применяя артиллерию и беспилотники, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Вооруженные силы Украины увеличили число контратак на трех направлениях фронта, сообщает военный эксперт Андрей Марочко на своей странице в «ВКонтакте». Противник задействовал дополнительные силы для возвращения утраченных позиций.

    «На минувшей неделе ситуация на линии боевого соприкосновения имела тенденцию к обострению. Противник активизировался в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Количество атакующих действий вооруженных формирований Украины в данных районах значительно возросло», – заявил эксперт.

    Кроме того, украинские подразделения стали чаще использовать мобильные огневые группы. На линии соприкосновения зафиксировано увеличение количества боевых бронированных машин и пикапов. Также отмечается, что артиллерия ВСУ стала активнее применять системы с боевой частью БМ-21 «Град» калибра 122 мм.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о потере украинскими войсками более 10 тыс. человек за неделю.

    Российские военнослужащие освободили населенный пункт Вольное в Днепропетровской области.

    Марочко отметил стабильное увеличение числа убитых и раненых в рядах противника.

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    27 июля 2026, 07:22 • Новости дня
    Бойцов ПВО из Никополя перебросили под Харьков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие ВСУ, отвечавшие за противовоздушную оборону Никополя Днепропетровской области, переброшены в Харьковскую в штурмовые подразделения, сообщили в российских силовых структурах.

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые ранее обеспечивали противовоздушную оборону Никополя в Днепропетровской области, направлены в штурмовые подразделения под Харьков, передает ТАСС. Информацию об этом подтвердили в российских силовых структурах.

    «В Харьковскую область переброшены военнослужащие 301-й зенитной ракетной бригады, отвечавшие за противовоздушную оборону Никополя (Днепропетровская область). По сообщениям родственников украинских националистов, их родных и близких планируют использовать в штурмовых группах», – сообщил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование перевело харьковских зенитчиков в штурмовые подразделения.

    Осенью прошлого года ВСУ отправили личный состав киевских расчетов ПВО в штурмовики под Сумами.

    Летом прошлого года украинские военные перебросили дополнительные штурмовые группы к Меловому в Харьковской области.

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    27 июля 2026, 12:43 • Новости дня
    Кремль спросили о «воздушном перемирии» на Украине

    Песков заявил об отсутствии конкретики по воздушному перемирию на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Москва не располагает конкретной информацией о возможных новых инициативах по урегулированию украинского конфликта, включая так называемое воздушное перемирие, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков назвал измышлениями прессы сообщения о подготовке новых формул мира на Украине, передает РИА «Новости».

    «Действительно, несколько дней тому назад уже эта информация появилась, но пока это не более чем такие измышления СМИ, средств массовой информации. Какой-либо конкретики на сей счет нет, какой-либо конкретики насчет каких-либо новых формул или предложений тоже нет», – сказал представитель Кремля.

    Ранее Reuters сообщало о планах обсудить инициативу прекращения ударов с воздуха. Ожидалось, что эта тема будет поднята во время встречи Владимира Зеленского в США.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал политико-дипломатический путь основным вариантом выхода из конфликта.

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    27 июля 2026, 06:56 • Новости дня
    Российские военные уничтожили штурмовую группу украинского «полка смерти»

    Войска группировки «Север» сорвали контратаку штурмовиков ВСУ в Сумской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование ВСУ отправило в контратаку в районе Хотени Сумской области штурмовую группу 225-го отдельного штурмового полка (ОШП), известного как «полк смерти», она уничтожена, сообщили в российских силовых структурах..

    Силовые структуры сообщили об успешном отражении удара врага, передает ТАСС. Командование украинских войск отправило в бой солдат 225-го отдельного штурмового полка.

    «В районе поселка Хотень враг силами штурмовой группы 225-го ОШП предпринял попытку контратаки. Выдвижение личного состава ВСУ было своевременно вскрыто разведкой группировки «Север», а украинские националисты уничтожены в результате комплексного огневого воздействия», – рассказал собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале лета украинское командование перебросило резервные отряды «полка смерти» в Сумскую область.

    Месяцем ранее военнослужащие российской группировки «Север» разгромили силы этого формирования под Волчанском.

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    ЦБ дал прогноз на будущее до конца следующего года

    Вопреки разгону инфляции из-за ситуации на топливном рынке Банк России продолжил снижать ставку. Это стало приятным сюрпризом для рынка. Однако куда важнее даже не этот шаг ЦБ, а его видение ситуации до конца 2026-го и на следующий год. И здесь могут быть неприятные сюрпризы. Так каким видит будущее Центробанк России? Подробности

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    Путин указал Киеву единственный путь избежать распада Украины

    «Все исторически встанет на свои места» – такими словами Владимир Путин спрогнозировал утрату Украиной западных земель, ранее принадлежавших Венгрии, Польше и Румынии. Российский лидер добавил, что гарантом целостности Украины была Россия, но Киев объявил Москву врагом. Что означает заявление главы государства и кому конкретно оно адресовано? Подробности

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    Заводы Прибалтики умирают без российского рынка

    «Прибалты так хотели уничтожить Россию, что, по сути, уничтожили собственное будущее». Так эксперты комментируют волну банкротств и ликвидации предприятий, накрывшую в последние месяцы страны Прибалтики. Речь уже далеко не только о кризисе в транспортной отрасли – потеря российского рынка сказывается на прибалтийской экономике не менее фатально. Подробности

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    Русофобия сжигает леса Европы

    Крупнейшие в истории пожары уничтожают леса Франции и Испании, эвакуированы сотни тысяч людей, огонь подбирается даже к крупным городам. В такой ситуации, казалось бы, Европа должна быть рада любой помощи для спасения собственной территории. Однако самый очевидный вариант – использование противопожарной авиационной техники из России – Европа запретила себе сама. Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Зачем Украина бьет по Ирану

      Власти Ирана пообещали ответить Украине за атаку на иранский сухогруз в Каспийском море, напомнив, что Тегеран располагает ракетами, которые могут достать до любой точки Украины. Зачем Владимиру Зеленскому это нужно? С какой целью он втягивает Иран в наш конфликт?

    • США наводнили агенты Кубы

      Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

    • На санкции ЕС против России ответил Китай

      Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских санкций. Самое интересное в том, что первым на это ответил Китай, объявив о болезненных контрмерах.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ключевая ставка ЦБ РФ в июле 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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