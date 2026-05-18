Кого Дональд Трамп может выбрать своим преемником? От этого выбора зависит многое, однако куда важнее – сам механизм передачи власти. Вопрос о выборах 2028 года – это не просто гадание на тему: кто победит. Это вопрос о том, сможет ли двухпартийная система США пережить саму себя и какой будет политическая архитектура Америки после Трампа.2 комментария
Власти ДНР заявили о боях за Белицкое к северу от Красноармейска
Вооруженные силы России продолжают успешное наступление на Красноармейском направлении, продвигаются для освобождения города Белицкое, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Активные боевые действия сейчас разворачиваются в районе Красноармейско-Добропольского направления, передают «Вести».
Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что инициатива находится на стороне российской армии.
«Красноармейско-Добропольское направление. Здесь мы видим боестолкновение в районе Белицкого. <…> Наши подразделения шаг за шагом продвигаются в плане освобождения данного населенного пункта», – заявил Пушилин.
Политик добавил, что украинские военные безуспешно пытаются организовать контратаки на этом участке фронта. Одновременно с этим российские штурмовые отряды значительно улучшили свои позиции в западной части Константиновки. Там продолжаются ожесточенные бои около промышленной зоны и железнодорожного вокзала.
Кроме того, серьезные успехи зафиксированы на севере республики. Пушилин отметил продвижение военных около парка «Святые Горы», а также рядом с ранее освобожденными населенными пунктами Татьяновка и Пришиб. Все эти действия приближают полное освобождение Святогорска.
Ранее Пушилин сообщил о формировании фланга охвата Константиновки.
В конце марта российские штурмовики зашли на окраины населенного пункта Белицкое.
Несколькими днями ранее подразделения Вооруженных сил России закрепились в селах Татьяновка и Пришиб на пути к Святогорску.