  • Новость часаМИД Молдавии вручил послу России ноту протеста
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Золотые линкоры» США умрут до рождения
    Скачко оценил дело против второй после Ермака «любимой жены» Зеленского
    Подполье рассказало о новой «логике» российских ударов по Украине
    В кортеже Трампа в Пекине заметили загадочные китайские внедорожники
    Военкор раскрыл тактику атаки беспилотников ВСУ на Москву
    Названы возможные переговорщики от Европы с Россией
    Американский фонд взял под контроль ключевые предприятия Украины
    Каллас пообещала Киеву первый транш кредита ЕС в июне
    Российских гимнастов допустили до соревнований с национальным флагом
    Мнения
    Саид Гафуров Саид Гафуров Кто придет на смену Трампу

    Кого Дональд Трамп может выбрать своим преемником? От этого выбора зависит многое, однако куда важнее – сам механизм передачи власти. Вопрос о выборах 2028 года – это не просто гадание на тему: кто победит. Это вопрос о том, сможет ли двухпартийная система США пережить саму себя и какой будет политическая архитектура Америки после Трампа.

    2 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Больнее всего мы враждуем с теми, кого любим

    Мы боимся не родственника, с которым враждуем, а себя – честного, бескорыстного, душевного, милосердного, протягивающего руку: «Давай помиримся!». В этом нам видится проявление слабости.

    6 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Такие должны жить вечно

    Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Леше был стержень.

    11 комментариев
    18 мая 2026, 10:02 • Новости дня

    Стоимость газа в Европе выросла до апрельских максимумов

    Биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 625 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские газовые котировки в начале новой торговой недели продемонстрировали рост на 4%, вплотную приблизившись к локальным пиковым значениям начала прошлого месяца.

    Утром в понедельник стоимость июньских фьючерсов по индексу хаба TTF поднялась выше 625 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    На лондонской бирже ICE торги открылись у отметки 615,3 доллара, однако вскоре показатель достиг 627,3 доллара.

    В марте средние котировки выросли почти на 60% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Максимальное значение за время конфликта зафиксировали 19 марта на уровне 853,7 доллара. Тогда генеральный директор Qatar Energy Саад аль-Кааби сообщил о повреждении двух из 14 линий производства сжиженного природного газа.

    В апреле стоимость энергоносителя снизилась примерно на 14%. Резкий спад произошел после заявления Дональда Трампа о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели. В результате цены обвалились до 545 долларов.

    Исторический рекорд стоимости газа в Европе зарегистрировали весной 2022 года. Тогда котировки достигли беспрецедентного уровня в 3892 доллара за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 мая биржевые цены на газ закрепились около 587 долларов за тысячу кубометров.

    На следующий день европейские газовые фьючерсы резко подешевели на фоне сообщений о возможном примирении США и Ирана.

    Утром 7 мая стоимость топлива достигла отметки 538,5 доллара за тысячу кубометров.

    16 мая 2026, 02:40 • Новости дня
    Дипломаты рассказали о сокрушительном ударе по Норвегии антироссийскими санкциями
    Дипломаты рассказали о сокрушительном ударе по Норвегии антироссийскими санкциями
    @ Carl Sandin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Экономика Норвегии столкнулась с серьезными трудностями на фоне очередного пакета санкций против России, что особенно заметно на севере страны, рассказали дипломаты в российском посольстве в Осло.

    «Очевидно, все это оказывает комплексное негативное влияние не только на двустороннюю торговлю, которой и без того нанесен сокрушительный удар предыдущими раундами рестрикций, но и на экономическую ситуацию на норвежском Севере, ведь в результате направленных против России санкций серьезно страдает и норвежский бизнес» – рассказали РИА «Новости» в посольстве.

    В дипмиссии подчеркнули, что поддержка Норвегией односторонних и нелегитимных санкций нарушает международное право и подрывает работу Совета Безопасности ООН.

    Представители посольства отметили, что местные СМИ регулярно сообщают о закрытии предприятий, магазинов и даже оттоке населения, особенно в приграничных с Россией районах.

    «Печально, что насущные социально-экономические потребности граждан приносятся в жертву слепому следованию санкционной политике Евросоюза», – добавили российские дипломаты.

    Напомним, в пятницу Норвегия заявила о присоединении к 20-му пакету антироссийских санкций. В сообщении МИД страны указано, что правительство сообщило в Евросоюз о присоединении Норвегии к решению Совета по 20-му пакету санкций против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Норвегия анонсировала переговоры с Россией по Арктике. Посол Корчунов пригрозил ответом на угрозы со стороны Норвегии. Евросоюз планирует  ввести 21-й пакет антироссийских санкций до 1 июля.

    Комментарии (7)
    15 мая 2026, 11:35 • Новости дня
    Лавров: Путин испытал европейцев, предложив Шрёдера в качестве переговорщика
    Лавров: Путин испытал европейцев, предложив Шрёдера в качестве переговорщика
    @ Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Инициатива назначить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера переговорщиком от Евросоюза спровоцировала бурные дискуссии, став своеобразной проверкой Европы на политическую зрелость, отметил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.

    Европейские страны подняли большой шум после слов президента России о возможных кандидатах в переговорщики от Евросоюза, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи глав МИД стран БРИКС в Нью-Дели.

    «Вдруг они стали говорить, ну да, придется когда-то нам с Россией разговаривать. Но оговариваются при этом. Говорить придется, однако определять, о чем и когда, будем мы – европейцы», – отметил глава внешнеполитического ведомства.

    По словам министра, подобные заявления трудно воспринимать всерьез, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что Владимир Путин проверил политическую зрелость европейцев, когда 9 мая предложил кандидатуру Герхарда Шрёдера для ведения диалога с российской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил об активных дискуссиях среди европейских политиков из-за этой идеи.

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц категорически отверг инициативу о назначении специального представителя.

    Комментарии (6)
    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 11:33 • Новости дня
    Лавров назвал Зеленского новым фюрером Европы

    Лавров: Зеленского сделали новым фюрером в Европе

    Лавров назвал Зеленского новым фюрером Европы
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Под руководством Берлина создается новое европейское движение в поддержку нацизма, где роль современного фюрера отведена нынешнему украинскому лидеру, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Глава МИД Сергей Лавров дал жесткую оценку политике западных стран, передает РИА «Новости».

    Общаясь с журналистами в Индии, он заявил: «Германия опять возглавляет движение в поддержку нацизма в Европе. На роль фюрера сейчас назначен президент Зеленский. Под его как бы эгидой новое объединение европейцев при инициативной и главной роли Германии все осуществляется».

    Министр подчеркнул, что происходящее вызывает тревогу и сильно напоминает события прошлого. Однако, по его словам, эти опасения компенсируются знанием истории.

    Лавров напомнил, что подобные сюжеты всегда имели вполне определенный финал, и других вариантов завершения для них существовать не может.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 мая Сергей Лавров заявил о возрождении нацизма в Европе и поддержке нацистских режимов европейскими странами.

    Ранее, 8 мая, Лавров на церемонии в МИД предупредил о готовящемся Европой нападении на Россию по примеру Гитлера.

    В конце апреля министр иностранных дел России заявил о получающем удовольствие от возрождения нацизма Владимире Зеленском.

    Комментарии (12)
    16 мая 2026, 03:10 • Новости дня
    France24 сообщил об одобрении десятками стран спецтрибунала по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    В пятницу 34 европейских государства, а также Австралия и Коста-Рика, заявили о намерении присоединиться к специальному трибуналу по Украине, чтобы привлечь к ответственности Россию.

    В 2025 году глава киевского режима Владимир Зеленский подписал соглашение с Советом Европы о создании юридического органа для преследования за «преступления агрессии» в связи со спецоперацией России в 2022 году.

    Совет министров, в состав которого входят министры иностранных дел 46 государств-членов организации, провел заседание и утвердил резолюцию, закладывающую основу для будущего трибунала, передает телеканал France24.

    В документе также отмечалось, что 34 государства-члена Совета, а также Европейский союз как институт, Коста-Рика и Австралия «выразили намерение» присоединиться к соглашению о создании суда.

    «Время, когда Россия должна понести ответственность за свою агрессию, стремительно приближается»,  – заявил Ален Берсе, генеральный секретарь Совета Европы, который выступает в качестве защитника прав человека и демократии на всем континенте.

    По его словам, специальный трибунал олицетворяет справедливость и надежду, поэтому нужно принять меры для выполнения этого политического обещания.

    В состав базирующейся во Франции правозащитной организации входят 27 стран Европейского союза, а также ключевые европейские государства, не входящие в блок, такие как Турция , Великобритания и Украина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный трибунал обвинил Киев в зверствах против мирных жителей Красноармейска. В феврале в Москве презентовали доклад Международного общественного трибунала, в котором собрано 24 свидетельства преступлений украинских неонацистов против пожилых людей на освобожденных территориях. Экс-омбудсмен Москалькова заявила о доказательствах геноцида против жителей Донбасса.

    Комментарии (18)
    16 мая 2026, 16:02 • Новости дня
    Фицо возмутили планы Мерца обсудить визит в Москву на 9 мая

    Фицо возмутили планы канцлера ФРГ Мерца обсудить визит в Москву на 9 мая

    Фицо возмутили планы Мерца обсудить визит в Москву на 9 мая
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава правительства Словакии Роберт Фицо выразил резкое недовольство из-за попыток Берлина обсудить его визит в российскую столицу на День Победы.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опубликовал видеообращение, в котором прокомментировал ситуацию вокруг приезда в страну канцлера ФРГ Фридриха Мерца, передает ТАСС.

    «Меня шокировало, когда я получил сообщение, что он должен со мной поговорить о моей поездке в Москву. Какое дело германскому федеральному канцлеру до этого, ездил я или нет в Москву», – заявил премьер-министр.

    Фицо пояснил, что немецкий лидер собирался приехать в республику по личным вопросам 29 и 30 мая. Политики заранее созвонились и договорились организовать рабочую встречу за обедом 29 мая.

    Ранее словацкие средства массовой информации написали, что канцлер ФРГ отменил визит именно из-за поездки премьера в Россию 9 мая. Позже представитель немецкого правительства опроверг эти данные, сообщив агентству TASR об отсутствии планов посещать Братиславу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мерц пообещал премьер-министру Словакии Роберту Фицо «серьезный разговор» из-за визита в Москву.

    Позже глава немецкого правительства отменил запланированный рабочий визит в Братиславу. Сам словацкий премьер призвал не искать сенсаций в изменениях графика политика.

    Комментарии (2)
    15 мая 2026, 14:24 • Новости дня
    Вандал разбил старинный витраж русского собора в Женеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неизвестный вандал проник в ночь на 15 мая в русский православный кафедральный Крестовоздвиженский собор в Женеве и разбил его исторический витраж. Подозреваемого удалось задержать, говорится в заявлении руководства собора.

    Неизвестный мужчина совершил акт вандализма в русском православном кафедральном Крестовоздвиженском соборе в Женеве в ночь на 15 мая, передает ТАСС.

    Подозреваемого удалось задержать благодаря оперативным действиям службы безопасности и местной полиции.

    «Около полуночи неизвестный проник во двор храма и с особой жестокостью разбил исторический витраж, которому почти 160 лет. После многочисленных попыток ему удалось проникнуть внутрь собора. Затем он пытался войти в алтарь», – говорится в заявлении руководства собора.

    Мотивы преступника и детали о его личности пока не раскрываются, расследование инцидента продолжается. Представители храма подчеркнули, что это не первый случай вандализма в истории собора. Построенный в XIX веке, он является одним из самых известных храмов Русской православной церкви в Европе и славится своими историческими витражами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля неизвестные вандалы осквернили советское воинское захоронение в Вене.

    В мае прошлого года хулиганы попытались облить краской памятник красноармейцам в швейцарском Базеле.

    Комментарии (0)
    16 мая 2026, 19:09 • Новости дня
    Фицо назвал Макрона единственным достойным лидером Евросоюза

    Премьер Словакии Фицо предложил назначить Макрона руководителем Евросоюза

    Tекст: Мария Иванова

    Глава правительства Словакии Роберт Фицо предложил передать руководство Европейским союзом Эммануэлю Макрону, чьи президентские полномочия во Франции завершаются в 2027 году.

    Словацкий премьер-министр Роберт Фицо выразил уверенность в необходимости передачи лидерства в регионе Эммануэлю Макрону, передает РИА «Новости». Видеозапись выступления политика перед студентами появилась на его официальной странице в соцсетях.

    «Нам нужны сильные лидеры, если бы вы спросили меня, кто бы это мог быть в данный момент, то я скажу, что единственный, кого я считаю способным взять эту роль в Европейском союзе сегодня, – это французский президент Эммануэль Макрон», – заявил Фицо.

    Глава правительства напомнил об истечении президентских полномочий французского лидера в 2027 году. Он добавил, что Европе сейчас крайне необходимы «люди подобного масштаба».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте словацкий премьер потребовал заменить Каю Каллас на посту главы дипслужбы Евросоюза из-за недостатка сильных лидеров.

    В мае европейские политики раскритиковали Роберта Фицо за визит в Москву на День Победы.

    Комментарии (9)
    16 мая 2026, 14:55 • Новости дня
    Spiegel: Партия АдГ захотела перезапустить газопровод «Северный поток»
    Spiegel: Партия АдГ захотела перезапустить газопровод «Северный поток»
    @ Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В случае успеха на региональных выборах в Мекленбурге-Передней Померании партия «Альтернатива для Германии» намерена отремонтировать и запустить газопровод «Северный поток», пишет Spiegel.

    Проект правительственной программы немецкой оппозиции предполагает реанимацию балтийского энергетического маршрута, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Spiegel.

    «Северный поток» должен быть отремонтирован, а газопровод через Балтийское море вновь введен в эксплуатацию», – говорится в документе.

    Журналисты отмечают, что это не просто предвыборный лозунг, а конкретный план действий. Земельные выборы в Мекленбурге-Передней Померании пройдут 20 сентября 2026 года. Сейчас рейтинг партии достигает 35%, поэтому ее вхождение в местный кабмин считается практически неизбежным.

    Взрывы на двух российских экспортных магистралях произошли 26 сентября 2022 года. В компании Nord Stream AG тогда назвали масштаб разрушений беспрецедентным и затруднились оценить сроки ремонта. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Москва запрашивала информацию о ходе расследования диверсии. Однако российская сторона так и не получила официальных данных от европейских государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла потребовал возобновления поставок российского газа.К

    В прошлом году к кандидат в канцлеры ФРГ Алис Вайдель пообещала перезапустить этот газопровод в случае победы на выборах.

    Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил о планах немецких властей окончательно закрыть данный энергетический проект.

    Комментарии (6)
    16 мая 2026, 20:32 • Новости дня
    СМИ: Падение украинских дронов привело к краху правительства Латвии

    СМИ: Падение украинских БПЛА привело к краху правительства Латвии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отставка премьер-министра Латвии Эвики Силини на фоне инцидентов с украинскими беспилотниками спровоцировала серьезный политический кризис в стране накануне осенних выборов, отмечают западные СМИ.

    Падение латвийского правительства из-за инцидентов с беспилотниками ВСУ создаст политическую нестабильность в решающий для страны момент, пишет РИА «Новости» со ссылкой на публикацию The European Conservative.

    «Латвийское правительство рухнуло в сложнейший момент для безопасности восточного фланга Европы. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала в отставку в четверг», – отмечает издание.

    Журналисты подчеркивают, что кризис разразился всего за несколько месяцев до выборов, запланированных на октябрь. Поводом для внутренней напряженности стала ситуация с украинскими беспилотниками, которые пересекли воздушное пространство Латвии на пути в Россию. В Европе и странах Прибалтики опасаются, что политическая нестабильность в Риге может негативно сказаться на дальнейшей поддержке Киева.

    Раскол в политической системе Латвии способен существенно повлиять на результаты предстоящего голосования. Уставшие от текущего курса избиратели могут отдать предпочтение правопопулистской партии «Латвия на первом месте», отмечает The European Conservative.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс покинул свой пост после падения беспилотников под Резекне. Вскоре премьер-министр республики Эвика Силиня также объявила об отставке. Президент страны Эдгарс Ринкевичс выдвинул на должность нового главы правительства оппозиционного депутата Андриса Кулбергса.

    Комментарии (2)
    15 мая 2026, 12:29 • Новости дня
    Дело по иску ЦБ России против Euroclear передали другому судье

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разбирательство по иску Центробанка России к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании 200 млрд евро в Арбитражном суде российской столицы передано новому судье из-за болезни предыдущего, сообщил источник.

    Арбитражный суд Москвы передал дело по иску Центробанка к бельгийскому Euroclear Bank судье Надежде Бушмариной вместо Анны Петрухиной, сказал собеседник РИА «Новости».

    Очередное заседание проходит в пятницу в закрытом режиме.

    Между тем в пресс-службе суда пояснили причину замены. «Судья Петрухина на больничном», – сообщили представители инстанции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы в декабре прошлого года зарегистрировал иск Банка России к европейскому фонду Euroclear на 18,1 трлн рублей. Позже инстанция назначила заседание по данному делу на начало марта. В апреле слушание перенесли на 15 мая.

    Комментарии (0)
    16 мая 2026, 10:59 • Новости дня
    Решетников заявил о готовности «Газпрома» добывать газ в Танзании

    Министр Решетников сообщил о планах «Газпрома» добывать газ в Танзании

    Tекст: Мария Иванова

    Крупнейшая российская газовая компания готова поставлять африканской республике технологии и оборудование для реализации комплексных проектов, охватывающих весь цикл от добычи до сбыта углеводородов, сообщил в рамках российско-танзанийской межправительственной комиссии министр экономического развития Максим Решетников.

    Глава Минэкономразвития Максим Решетников выступил на заседании межправительственной комиссии в Аруше, передает ТАСС. Он рассказал о перспективах сотрудничества двух стран в энергетической сфере.

    «Российский «Газпром» заинтересован в реализации комплексных газовых проектов в Танзании – от добычи до сбыта. Помимо реализации природного газа, СПГ и продуктов нефтехимии, компания готова к поставкам технологий и оборудования для добычи, переработки, транспортировки и сбыта газа», – отметил министр.

    Политик также добавил, что стороны продолжают развивать пилотный проект, запущенный в прошлом году. В рамках этой инициативы в республику планируется поставить два передвижных автомобильных газовых заправщика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Газпром» назвала Африканский континент перспективным направлением для сбыта природного газа.

    В конце 2025 года глава МИД Танзании Табит Комбо выразил готовность десятикратно усилить сотрудничество с Россией.

    В апреле этого года Минтранс сообщил о возможности оперативного рассмотрения заявки на прямые авиарейсы из Дар-эс-Салама в Москву.

    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 12:10 • Новости дня
    Newsweek: Военные США узнали об отмене отправки в Польшу уже в пути

    Tекст: Мария Иванова

    Часть американских солдат, направлявшихся на ротацию в Польшу, получила приказ об отмене командировки уже после отъезда с базы в Техасе, пишут СМИ.

    Американские военнослужащие узнали об отмене отправки в Восточную Европу, находясь в пути, передает РИА «Новости».

    По данным СМИ, решение главы Пентагона Пита Хегсета стало неожиданностью для сотрудников ведомства и европейских союзников.

    «Часть военнослужащих армии США из боевой группы второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии уже покинула свою базу Форт-Худ в штате Техас и направлялась в Польшу, когда поступил приказ прекратить запланированную ротацию», – отмечает пресса.

    Администрация Джо Байдена ранее рассматривала возможность сокращения контингента в регионе, но не успела отдать соответствующий приказ. Источники в НАТО сообщили, что союзники были осведомлены о планах Вашингтона по изменению масштабов присутствия. На фоне этих решений военное присутствие в Европе наращивают Канада и Германия.

    Отмена затронула более 4 тыс. американских военных и соответствующее оборудование. В настоящее время на польской территории расквартировано около 10 тыс. солдат из США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство временно прекратило плановую смену контингента на европейском континенте.

    Армия США отменила отправку 4 тыс. военнослужащих второй бронетанковой бригады на польскую территорию.

    Ранее Варшава рассчитывала значительно нарастить присутствие американских вооруженных сил за счет модернизации военных баз.

    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 16:30 • Новости дня
    Фицо заявил о высоком риске нового покушения

    Фицо обратил внимание СМИ на высокий риск нового покушения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава словацкого правительства Роберт Фицо заявил в СМИ, что считает крайне высокой угрозу нового нападения на фоне политической напряженности в стране.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о высокой вероятности нового покушения. Выступая на пресс-конференции в городе Гандлова, он отметил, что угроза остается серьезной, передает РИА «Новости».

    «Вероятность подобного нападения по-прежнему огромна. Если возьмем лексику, которую оппозиция использует в парламенте, если возьмем то, что происходит на так называемых общественных митингах, которые организовывают против нас, если возьмем то, что я читаю в СМИ, то должен повторить, что воспитание нового террориста продолжается, это вопрос времени, когда кто-то придет», – сказал Фицо.

    По его словам, ненависть, распространяемая некоторыми оппозиционными политиками и средствами массовой информации, может снова привести к трагическим последствиям. При этом премьер подчеркнул, что не испытывает гнева по отношению к Юраю Цинтуле, совершившему на него покушение в мае 2024 года, объяснив его действия политической атмосферой. Фицо также поддержал решение суда квалифицировать действия нападавшего как террористический акт.

    Напомним, покушение на словацкого премьера произошло 15 мая 2024 года у дома культуры в городе Гандлова в центральной части страны, где проходило выездное заседание правительства. Фицо получил тяжелые ранения, перенес несколько операций. К работе премьер Словакии вернулся лишь в июле 2024 года. А в октябре 2025 года суд приговорил 73-летнего Цинтулу к 21 году лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года Фицо уже говорил о новых попытках покушения на свою жизнь. В октябре 2025 года суд приговорил нападавшего Юрая Цинтулу к 21 году тюрьмы за террористическую атаку. В конце апреля текущего года Верховный суд Словакии отклонил апелляцию обвиняемого.

    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 11:50 • Новости дня
    Лавров отказался воспринимать всерьез призывы Евросоюза к диалогу

    Tекст: Мария Иванова

    Внезапные инициативы европейских чиновников о возобновлении контактов с Москвой выглядят неубедительно после недавних призывов нанести России стратегическое поражение, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал инициативы европейских чиновников о возобновлении контактов, передает РИА «Новости».

    По словам дипломата, подобные идеи звучат странно на фоне прежних призывов нанести Москве стратегическое поражение.

    «Знаете, я просто не могу серьезно воспринимать такие заявления», – подчеркнул Сергей Лавров в беседе с журналистами в Нью-Дели.

    Министр обратил внимание на то, что в Европе неожиданно осознали неизбежность выстраивания отношений. При этом западные представители по-прежнему пытаются самостоятельно определять повестку возможных переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров отметил желание европейских стран самостоятельно определять условия переговоров с Москвой.

    Незадолго до этого лидеры Словакии, Австрии и Чехии поддержали идею запуска мирного диалога между Евросоюзом и Россией.

    При этом западные государства открыто вынашивают планы нанесения России стратегического поражения.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 10:47 • Новости дня
    Названы возможные переговорщики от Европы с Россией

    Politico назвало глав МИД Норвегии и Индии возможными переговорщиками с Россией

    Названы возможные переговорщики от Европы с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде и глава индийского дипломатического ведомства Субраманьям Джайшанкар могут выступить в качестве главных кандидатов в переговорщики с Россией от Европы.

    Европейское издание Politico рассматривает министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде и главу индийского дипломатического ведомства Субраманьяма Джайшанкара в качестве главных кандидатов на эту миссию, передает РИА «Новости».

    Обозреватели подчеркивают, что внутренние политические разногласия мешают европейцам выбрать представителя исключительно из своих рядов.

    «Это может указывать на таких фигур, как глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде, который является опытным специалистом по Ближнему Востоку, или даже министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, который поддерживает отношения с обеими сторонами», – говорится в материале издания.

    Страны Евросоюза обсуждают возможность назначения специального представителя для диалога с Москвой.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера на эту роль.

    Президент Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой. Президент отметил, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют.

    При этом российский лидер обозначил отсутствие оскорблений в адрес Москвы главным требованием к европейскому переговорщику.

    Комментарии (2)
    Главное
    Ермак покинул следственный изолятор в Киеве
    Власти ДНР заявили о боях за Белицкое к северу от Красноармейска
    Ростех анонсировал выпуск российского сверхтяжелого двигателя
    Грузия занялась борьбой с публичными оскорблениями
    Авианосец Gerald R. Ford вернулся в США после рекордного похода
    Найденный под Владивостоком пароход перевозил таинственный груз
    Бывшего киллера ореховской ОПГ заметили на работе в такси в Крыму

    Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик

    Великобритания уже полностью потеряла свою химическую промышленность. Европа идет по тому же пути. Заводы закрываются, мощности урезаются, десятки тысяч человек остаются без работы. Корни этого кризиса лежат в том числе в отказе от российских газа и нефти. А Ормузский конфликт только усугубил ситуацию. Подробности

    Перейти в раздел

    Обогащенный Ираном уран может поработать на Россию

    В Иране намерены обсуждать вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон достигнут прогресса по этому вопросу. Что именно сейчас мешает сторонам заключить сделку, почему в качестве возможного получателя рассматривается прежде всего Россия и как может быть использован обогащенный уран после его передачи Тегераном Москве? Подробности

    Перейти в раздел

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Перейти в раздел

    «Золотые линкоры» США умрут до рождения

    Появляются новые подробности о том, как в США видят облик перспективных линкоров типа «Трамп» – теперь выясняется, что корабль должен получить атомную энергетическую установку. Однако чем дальше, тем больше признаков того, что такие корабли не будут построены никогда. На пути у проекта стоят как минимум три препятствия. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации