Глава МИД Танзании заявил от готовности нарастить связи с Россией в десять раз
Танзания намерена значительно увеличить сотрудничество с Россией, заявил министр иностранных дел страны Табит Комбо после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
По его словам, Танзания готова усилить взаимодействие «в десять раз», передает ТАСС.
Как уточнил Комбо, встреча с Лавровым на полях министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка прошла «отлично». Основное внимание на форуме уделяется вопросам углубления сотрудничества в сфере безопасности, сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.
Встреча Лаврова и Комбо стала первой двусторонней встречей главы российского внешнеполитического ведомства в рамках форума. Министр иностранных дел России поздравил своего коллегу с назначением и выразил уверенность в дальнейшем развитии партнерства между Россией и Танзанией, пишет РИА «Новости».
Форум партнерства Россия – Африка проходит в Каире с 19 по 20 декабря при участии делегаций из более чем 50 африканских государств. Формат форума был запущен в 2019 году, в его рамках уже состоялись два саммита – в Сочи и Петербурге, а также первая министерская конференция.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров приехал в Каир для участия во втором заседании министерского форума Россия – Африка, где рассмотрят ключевые вопросы сотрудничества.