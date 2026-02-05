Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.6 комментариев
Грузия обвинила Запад в фарисействе из-за намерения вести переговоры с Россией
Намерения западных лидеров вести прямые переговоры с Россией являются «двойными стандартами», заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
По его словам, от Грузии продолжают требовать ввести санкции против России и обвиняют ее в «пророссийской позиции».
«И при этом евробюрократы говорят о собственной необходимости наладить прямой диалог с Россией», – сказал он.
Ираклий Кобахидзе отметил, что при этом европейская бюрократия не восстанавливает прямой диалог с Грузией.
«Это двойные стандарты, – сказал он. – Евробюрократы находятся в тяжелой ситуации».
Желание восстановить диалог с Россией со стороны лидеров Европы премьер-министр Грузии объяснил «существенным изменением отношений между США и ЕС, измененим международной обстановки».
По словам председателя кабмина Грузии, прислушайся Тбилиси к Брюсселю и введи антироссийские санкции, то Москва ввела бы ответные рестрикции, что стало бы тяжелым ударом по грузинской экономике и привело бы ее к двузначном падению.