Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

По его словам, от Грузии продолжают требовать ввести санкции против России и обвиняют ее в «пророссийской позиции».

«И при этом евробюрократы говорят о собственной необходимости наладить прямой диалог с Россией», – сказал он.

Ираклий Кобахидзе отметил, что при этом европейская бюрократия не восстанавливает прямой диалог с Грузией.

«Это двойные стандарты, – сказал он. – Евробюрократы находятся в тяжелой ситуации».

Желание восстановить диалог с Россией со стороны лидеров Европы премьер-министр Грузии объяснил «существенным изменением отношений между США и ЕС, измененим международной обстановки».

По словам председателя кабмина Грузии, прислушайся Тбилиси к Брюсселю и введи антироссийские санкции, то Москва ввела бы ответные рестрикции, что стало бы тяжелым ударом по грузинской экономике и привело бы ее к двузначном падению.