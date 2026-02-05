  • Новость часаПутин на марафоне «Россия – семья семей» объявил Год единства народов России открытым
    5 февраля 2026, 18:40 • Новости дня

    США и Россия договорились восстановить военный диалог на высоком уровне

    Tекст: Валерия Городецкая

    США и Россия договорились возобновить диалог между военными на высоком уровне, сообщило Европейское командование ВС США (USEUCOM).

    «США и Российская Федерация сегодня в Абу-Даби договорились о возобновлении диалога между военными на высоком уровне», – говорится в заявлении USEUCOM, передает РИА «Новости».

    По информации командования, решение принято после того, как спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер достигли прогресса в переговорах по Украине. В USEUCOM подчеркнули, что возобновление этого канала позволит создать устойчивый формат военного взаимодействия между двумя странами.

    Отмечается, что стороны намерены продолжить работу над достижением прочного мира, используя новый механизм для оперативных контактов по линии «военные – военным».

    Ранее портал Axios сообщил, что делегации России и США в Абу-Даби также провели обсуждение условий возможного продления ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

    4 февраля 2026, 22:41 • Новости дня
    Медведев прокомментировал окончание срока ДСНВ фразой из «Игры престолов»
    Медведев прокомментировал окончание срока ДСНВ фразой из «Игры престолов»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети кадр из «Игры престолов», прокомментировав фразой «Зима близко» завершение действия ДСНВ между Россией и США.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал завершение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США, опубликовав в соцсети кадр из «Игры престолов» с подписью «Зима близко», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что впервые с 1972 года у России и США отсутствует соглашение, ограничивающее стратегические ядерные силы, напомнив о таких договорах, как SALT 1, SALT 2, START I, START II, SORT и New START.

    Согласно информации, срок действия ДСНВ (СНВ-3) истекает 5 февраля 2026 года. Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что страна готова соблюдать ограничения договора еще год после его завершения. Однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ответа от США на это предложение Москва пока не получила.

    В Кремле неоднократно подчеркивали, что завершение ДСНВ негативно отразится на международной стратегической безопасности.

    Ранее МИД России заявил, что стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и свободны в дальнейшем выборе шагов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что прекращение действия ДСНВ несет угрозу глобальной безопасности.

    Комментарии (15)
    5 февраля 2026, 10:56 • Новости дня
    Дмитриев заявил о прогрессе по мирному соглашению с Украиной

    Дмитриев сообщил о прогрессе переговоров по мирному соглашению на Украине

    Дмитриев заявил о прогрессе по мирному соглашению с Украиной
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил наличие положительных изменений в переговорах по мирному соглашению по Украине, несмотря на попытки вмешательства со стороны ряда западных стран.

    Дмитриев сообщил о наличии прогресса и позитивного движения вперед в процессе переговоров по мирному соглашению между Россией и Украиной.

    По его словам, разжигатели войны из Европы и Британии активно пытаются вмешаться и помешать этому процессу, передает ТАСС.

    «Но помешать невозможно, я полагаю», – отметил Дмитриев.

    Также Дмитриев рассказал о положительных результатах переговоров в Абу-Даби по восстановлению экономического сотрудничества между Россией и США. По его словам, активная работа ведется совместно с администрацией президента Трампа, включая встречи в рамках российско-американской группы по экономическому сотрудничеству. Дмитриев отметил, что эти переговоры проходят конструктивно и позитивно.

    Ранее Кирилл Дмитриев провел продуктивные встречи в Майами по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Затем Кирилл Дмитриев вылетел в Абу-Даби для участия в трехсторонней встрече России, США и Украины.

    В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что решения США по Кубе и ограничению торговли нефтью и газом расходятся с заявлениями Вашингтона об экономическом сотрудничестве с Россией.

    Комментарии (18)
    5 февраля 2026, 14:50 • Видео
    Россия и США пресекли маневр Зеленского

    Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 10:01 • Новости дня
    Лавров указал на противоречия в заявлениях и действиях США в отношении России
    Лавров указал на противоречия в заявлениях и действиях США в отношении России
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Недавние решения США по Кубе и ограничению торговли нефтью и газом расходятся с заявлениями Вашингтона о сотрудничестве с Россией, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров во отметил, что определенные действия США не соответствуют их заявлениям о перспективах экономического сотрудничества с Россией, передает RT.

    Он напомнил о принятом Вашингтоном документе по Кубе, где вводится чрезвычайное положение из-за угрозы интересам США в Карибском бассейне, в том числе в связи с «враждебной и злонамеренной политикой России».

    «Как-то насчет светлого будущего нашего экономического и инвестиционного сотрудничества не очень это все вяжется», – заявил министр.

    Лавров добавил, что США запрещают другим странам покупать российские нефть и газ, подчеркивая, что американская нефть и сжиженный природный газ должны заменить российские энергоресурсы.

    Он также обратил внимание на то, что такие шаги Вашингтона противоречат заявлениям об открытости для диалога и экономического взаимодействия с Москвой.

    Вашингтон рассматривает возможность полной морской изоляции Кубы для прекращения импорта энергоносителей.

    МИД России выразил резкое несогласие с решением США ввести чрезвычайное положение против Кубы.

    Комментарии (19)
    4 февраля 2026, 22:35 • Новости дня
    Военный эксперт: Заявление МИД по ДСНВ должно обеспокоить Вашингтон

    Военный эксперт Козюлин: США «заполоскали» продление ДСНВ

    Военный эксперт: Заявление МИД по ДСНВ должно обеспокоить Вашингтон
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Пока в США возникали идеи по поводу подключения к переговорам по ДСНВ Китая и включения новых видов вооружений, то простую вещь – продление документа – заполоскали каким-то новыми условиями, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. По его мнению, Россия даст понять, что продление документа или подписание его новой версии было в интересах американцев. В среду МИД России заявил, что стороны по ДСНВ, который прекращает свое действие в четверг, больше не связаны какими-либо обязательствами.

    «Если до последнего момента Россия старалась не отклоняться от обязательств по ДСНВ в части прозрачности и количественных ограничений, то теперь Москва не считает нужным выполнять их и в целом заявляет о готовности действовать, что называется, «по ситуации», – считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    По мнению собеседника, после истечения договора Россия «вряд ли редко изменит принципы сдерживания». «Но мы будем более скрытны в плане обнародования количественных данных о нашем потенциале. Извещать о тестовых пусках Россия также не будет. То есть мы даем понять, что продление документа или подписание его новой версии также было в интересах американцев. Заявление МИД России – это сигнал, что Вашингтону надо побеспокоиться по этому поводу», – добавил спикер.

    По мнению Козюлина, в Белом доме все еще есть здравомыслящие люди, которые понимают важность подобных договоров, поскольку их содержание «касается интересов каждого на планете». Соответственно, собеседник выразил осторожный оптимизм в отношении начала новых переговоров в будущем.

    «Обсуждения велись, но в свете того, что в США менялась администрация, какие-то специалисты уходили, а в Госдепе возникали завиральные идеи по поводу подключения к переговорам Китая и включения в договор новых видов вооружений, то простую вещь – продление документа – заполоскали каким-то новыми условиями», – добавил Козюлин.

    Ранее в России заявили, что Москва после истечения срока ДСНВ не считает стороны договора связанными какими-либо обязательствами и симметричными декларациями. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте МИД. В заявлении также отмечается, что РФ сохраняет за собой право выбора дальнейших шагов.

    «Российская Федерация намерена действовать ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере», – говорится в сообщении. Также МИД подчеркивает, что Москва готова к «решительным военно-техническим контрмерам» в целях купирования потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности.

    «На перспективу наша страна остается открытой для поиска политико-дипломатических путей комплексной стабилизации стратегической обстановки на основе равноправных и взаимовыгодных диалоговых решений в случае формирования надлежащих условий для подобного взаимодействия», – акцентируют в дипведомстве.

    Напомним, договор СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десять лет с возможностью продления еще на пять лет. Таким образом, срок действия документа изначально истекал в 2021 году. Действовавшая тогда администрация Дональда Трампа отказалась от пролонгации договора, сославшись на то, что данная «сделка» является «плохой» для США.

    «Соглашение покрывает 90% американских арсеналов и в то же время 40% российских», – поясняли тогда в Белом доме. Тем не менее уже во время президентства Джо Байдена главы двух стран приняли решение о продлении срока действия ДСНВ, передавало агентство ТАСС. Соответственно, срок действия документа должен был завершиться 5 февраля.

    Несмотря на это, Москва еще в сентябре прошлого года предлагала Вашингтону продолжить придерживаться центральных количественных ограничений, предусматриваемых договором. В экспертном сообществе эту инициативу назвали «джентльменской», однако четкого ответа от Белого дома до сих пор не последовало.

    Комментарии (4)
    4 февраля 2026, 21:36 • Новости дня
    МИД: Стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами
    МИД: Стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и симметричными декларациями в контексте договора и вольны в выборе своих последующих шагов, говорится в заявлении МИД России в связи с окончанием действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

    В сообщении МИД говорится, что 5 февраля 2026 года истекает срок действия российско-американского Договора ДСНВ, подписанного 8 апреля 2010 года, вступившего в силу 5 февраля 2011 года и продленного на пять лет в феврале 2021 года. В ведомстве также напомнили, что «в феврале 2023 года действие ДСНВ было приостановлено Российской Федерацией на фоне неудовлетворительного состояния дел с реализацией отдельных аспектов Договора, а также ввиду абсолютно неприемлемых действий США вразрез с основополагающими для данного соглашения принципами и пониманиями, зафиксированными в его преамбуле».

    МИД подчеркивает, что меры России носили вынужденный характер и были реакцией «российской стороны на крайне враждебную политику администрации Дж.Байдена, повлекшую коренное изменение обстоятельств в области безопасности, а также на ряд нелегитимных шагов Вашингтона в контексте конкретных положений ДСНВ».

    Особое внимание в заявлении уделено действиям США в сфере противоракетной обороны: «Среди ключевых негативных факторов следует выделить дестабилизирующие действия США в области противоракетной обороны вопреки закреплённой в ДСНВ неразрывной взаимосвязи стратегических наступательных и стратегических оборонительных вооружений. Это противоречило целям Договора в части поддержания баланса сил, оказывало значительное давление на его жизнеспособность и создавало основания для компенсирующих мер с российской стороны вне сферы охвата ДСНВ в целях поддержания стратегического равновесия».

    В ведомстве напомнили, что президент России Владимир Путин 22 сентября 2025 года выдвинул инициативу о «взятии на себя сторонами по ДСНВ добровольных самоограничений по соблюдению заложенных в Договор «потолков» на уровне соответствующих вооружений как минимум в течение одного года после прекращения существования указанного соглашения».

    При этом реакции США на российскую инициативу «так и не была получена», а публичные комментарии с американской стороны «не дают никаких оснований сделать вывод о готовности Вашингтона следовать порядку действий в сфере СНВ, предложенному Российской Федерацией». В МИД подчеркнули, что «подобный подход представляется ошибочным и вызывает сожаление».

    «В сложившихся обстоятельствах исходим из того, что стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и симметричными декларациями в контексте Договора, включая его центральные положения, и в принципиальном плане вольны в выборе своих последующих шагов», – подчеркивается в заявлении МИД.

    Российская Федерация, говорится в сообщении, после окончания срока действия договора «неизменно готова к решительным военно-техническим контрмерам в целях купирования потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности». Одновременно страна остается открытой к дипломатическим решениям для стабилизации стратегической обстановки, если будут созданы «надлежащие условия для подобного взаимодействия».

    МИД отметил, что «ДСНВ в целом выполнял свои основные функции», помогая сдерживать гонку вооружений и обеспечивать предсказуемость в сфере СНВ.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявил о готовности России к окончанию действия ДСНВ.

    В сентябре президент России Владимир Путин заявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об угрозе глобальной безопасности после окончания ДСНВ.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 14:54 • Новости дня
    Американист объяснил молчание Вашингтона по ДСНВ

    Американист Дудаков: США нежеланием продлить ДСНВ сами себе выстрелили в ногу

    Американист объяснил молчание Вашингтона по ДСНВ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Белый дом надеется, что Москва убедит Пекин присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами. Но блеф администрации Дональда Трампа ведет к тому, что американцы сами себе стреляют в ногу, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Кремле выразили сожаление в связи с завершением ДСНВ и отсутствием реакции США на предложение России о создании потолка ограничений еще на год.

    «5 февраля уходит эпоха договоров от ОСВ-I до СНВ-III. Впервые юридически перестают действовать соглашения, которые обеспечивали международную стратегическую безопасность на протяжении последних практически 50 лет», – отметил американист Малек Дудаков. Впрочем, он допустил, что администрация Дональда Трампа может в ближайшие недели дать согласие добровольно соблюдать прежние договоренности.

    Но, как бы то ни было, перспективы продления или переподписания ДСНВ остаются крайне туманными, добавил собеседник. «При этом соглашение отвечает интересам не только глобального человечества, но и конкретно США», – считает эксперт.

    Политолог напомнил, что Америка испытывает большие проблемы с наращиванием ядерного потенциала. «Последний боезаряд они добавляли в свой арсенал еще в начале 1990-х годов. Кроме того, колоссальные трудности наблюдаются с носителем ядерного оружия – Штатам приходится до сих пор использовать ракеты Minuteman III, которым 50 лет. Программы по замещению и обновлению идут, что называется, ни шатко ни валко», – детализировал Дудаков.

    Он подчеркнул, что у США «даже близко нет аналогов российских носителей вроде «Буревестника», «Посейдона», «Сармата». Более того, у американцев до сих пор нет и гиперзвукового оружия и неизвестно, когда оно появится. «Вряд ли раньше начала 2030-х годов», – отметил спикер. По его мнению, продление ДСНВ хотя бы в какой-то степени купировало бы отставание Вашингтона.

    Но в перспективе в отсутствие соглашения Россия продолжит укреплять лидирующие позиции, а Китай – активно наращивать свой ядерный потенциал. «Мы наблюдаем «гонку на троих», и Штаты занимают в ней последнее место. Белый дом блефует и надеется, что Москва повлияет на Пекин и убедит КНР присоединиться к большому трехстороннему соглашению. Но я думаю, это крайне маловероятно. Американцы сами себе стреляют в ногу. В американской внешней политике это происходит не первый и не последний раз», – заключил Дудаков.

    Ранее в Кремле выразили сожаление в связи с завершением ДСНВ и отсутствием реакции Вашингтона на предложение Москвы о создании потолка ограничений еще на год. «В любом случае Российская Федерация сохранит свой ответственный, внимательный подход по теме стратстабильности в области ядерных вооружений. И, конечно, как всегда, будет прежде всего руководствоваться своими национальными интересами», – заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    В среду МИД заявил, что Москва после истечения срока ДСНВ не считает стороны договора связанными какими-либо обязательствами и симметричными декларациями. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте министерства. В заявлении также отмечается, что Россия сохраняет за собой право выбора дальнейших шагов.

    «Российская Федерация намерена действовать ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере», – говорится в сообщении. Также МИД подчеркивает, что Москва готова к «решительным военно-техническим контрмерам» в целях купирования потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности.

    «На перспективу наша страна остается открытой для поиска политико-дипломатических путей комплексной стабилизации стратегической обстановки на основе равноправных и взаимовыгодных диалоговых решений в случае формирования надлежащих условий для подобного взаимодействия», – акцентируют в дипведомстве.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что прекращение действия ДСНВ создало угрозу для глобальной безопасности. «Впервые более чем за полвека мы сталкиваемся с миром без каких-либо обязательных ограничений на стратегические ядерные арсеналы России и США – двух государств, обладающих подавляющим большинством мировых запасов ядерного оружия. Это серьезный момент для международного мира и безопасности», – сказал он.

    Напомним, договор СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десять лет с возможностью продления еще на пять лет. Таким образом, срок действия документа изначально истекал в 2021 году. Действовавшая тогда администрация Дональда Трампа отказалась от пролонгации договора, сославшись на то, что данная «сделка» является «плохой» для США.

    «Соглашение покрывает 90% американских арсеналов и в то же время 40% российских», – поясняли тогда в Белом доме. Тем не менее уже во время президентства Джо Байдена главы двух стран приняли решение о продлении срока действия ДСНВ, передавало агентство ТАСС. Соответственно, срок действия документа завершается 5 февраля.

    Несмотря на это, Москва еще в сентябре прошлого года предлагала Вашингтону продолжить придерживаться центральных количественных ограничений, предусматриваемых договором. В экспертном сообществе эту инициативу назвали «джентльменской», однако четкого ответа от Белого дома до сих пор не последовало.

    Комментарии (6)
    5 февраля 2026, 05:35 • Новости дня
    360kuai: Путин мгновенно отреагировал на нефтяной ультиматум Трампа Китаю

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия в лице ее президента Владимира Путина оперативно ответила на попытки США заставить КНР надавить с помощью санкций, пишут китайские СМИ.

    Президент Владимир Путин поддержал Китай после угрозы президента США Дональда Трампа ввести санкции, передает «Газета.Ru» со ссылкой на 360kuai.

    Глава Белого дома, по данным портала, позвонил в Пекин с требованием немедленно прекратить закупки нефти у России и Ирана. Взамен американская сторона настояла на заключении масштабного соглашения с Венесуэлой. В случае отказа выполнить этот ультиматум Вашингтон пообещал ввести против КНР карательные пошлины для обрушения нефтяных котировок.

    Реакция Москвы оказалась молниеносной: в КНР с визитом прибыл секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Эта поездка продемонстрировала, что попытки США усилить давление на партнеров не сработали.

    Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры. До этого президент России Владимир Путин и глава Китая провели видеоконференцию.

    Комментарии (3)
    5 февраля 2026, 05:14 • Новости дня
    МИД заявил об ответственной линии России после истечения срока ДСНВ
    МИД заявил об ответственной линии России после истечения срока ДСНВ
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Москва намерена учитывать американскую военную политику при выстраивании линии поведения после завершения действия ДСНВ, сообщило Министерство иностранных дел.

    Российская сторона планирует опираться на тщательный анализ обстановки в стратегической сфере, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    При этом она собирается действовать «ответственно и взвешенно», выстраивая линию в области на основе анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере.

    Соглашение между Москвой и Вашингтоном о мерах по сокращению наступательных вооружений прекращает свое действие 5 февраля 2026 года.

    Генсек ООН Антонио Гутерриш заявлял, что истечение срока действия ДСНВ представляет собой «мрачный момент» для мира и безопасности.

    Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков указывал, что прекращение действия ДСНВ несет угрозу глобальной безопасности.

    Комментарии (4)
    5 февраля 2026, 13:38 • Новости дня
    Уиткофф: Россия и Украина договорились об обмене 314 военнопленными
    Уиткофф: Россия и Украина договорились об обмене 314 военнопленными
    @ Allison Robbert/AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия, США и Украина достигли договорённости об обмене 314 военнопленными, а в ближайшие недели ожидается новый этап продвижения переговоров, сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

    Соглашение по обмену военнопленными между Россией, Украиной и США было достигнуто.

    «Сегодня делегации из США, Украины и России договорились об обмене 314 заключенными – это первый подобный обмен за пять месяцев», – написал он.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России). «Обсуждения продолжатся, и в ближайшие недели ожидается дальнейший прогресс.».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры по урегулированию ситуации на Украине проходят в позитивной атмосфере.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 17:11 • Новости дня
    «Рейтинг недружественных правительств»: Страны ЕС снизили враждебность к России
    «Рейтинг недружественных правительств»: Страны ЕС снизили враждебность к России
    @ Alicia Windzio/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Показатели враждебности европейских государств к России в январе заметно снизились – об этом свидетельствуют данные ежемесячного «Рейтинга недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД. Однако эксперты считают, что подобные изменения носят ситуативный характер и связаны с отвлечением Брюсселя на конфронтацию с Вашингтоном из-за контроля над Гренландией.

    Согласно «Рейтингу недружественных правительств» за январь (.pdf), страны ЕС несколько снизили агрессивность в отношении России – среднее значение индекса враждебности упало на 15,2 пункта. Эксперты связывают это с обострившимся противостоянием Брюсселя и Вашингтона из-за контроля над Гренландией, что «отвлекло» Старый Свет от конфронтации с Москвой.

    Первое место в рейтинге заняли Британия и Франция (по 75 баллов). Их высокие позиции объясняются продолжающейся военной поддержкой Украины – обе страны предоставляют Киеву значительную финансовую помощь и поставляют вооружения.

    Примечательно, что Германия, лидировавшая два месяца подряд, опустилась на второе место с 70 баллами. Ее «соседями» по строчкам стали Латвия, Польша и Финляндия. При этом все перечисленные страны, за исключением Финляндии, ввели в январе ограничения для российских дипломатов.

    Третье место занимают США (65 баллов). Вашингтон, находившийся в декабре лишь на девятой позиции, резко поднялся в рейтинге. Основной причиной стали задержания американцами судов под российским флагом. В то же время по объему поддержки Украины США пока отстают от европейских союзников.

    Четвертое место у Дании (60 баллов), одобрившей поставки Киеву истребителей F-16. На пятом – Словения и Нидерланды (по 55 баллов). Любляна заявила о передаче Украине 16 гаубиц М101, а Амстердам дополнительно выделил 113 млн евро на закупку вооружений в рамках программы PURL.

    Интересно, что впервые пятерку лидеров не вошли две прибалтийские республики – Эстония и Литва. Набрав лишь 50 баллов, они вместе с Испанией оказались на шестом месте. Седьмую позицию заняла Бельгия (45 баллов), разделив ее с Чехией – индекс враждебности Праги продолжает снижаться, тогда как в декабре он составлял 60 баллов.

    На восьмом месте расположилось больше всего стран – Италия, Норвегия, Румыния, Хорватия и Швеция (по 40 баллов). Чуть меньше правительств на девятой – предпоследней – строке: Греция, Люксембург, Канада и Португалия (по 35 баллов). Десятку замыкает Австралия с 30 баллами.

    В результате в январе в первую десятку вернулись Испания, Люксембург, Словения и Португалия, тогда как из нее выбыли Австралия и Болгария. Наименее враждебными признаны восемь правительств: Андорра, Багамские Острова, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Республика Корея, Сан-Марино и территория Тайвань. Их индекс составил лишь пять баллов.

    Наиболее враждебными в военно-политическом плане стали Британия, Польша и Норвегия. Руководство этих государств не только передает Украине вооружения и финансирует закупки техники, но и активно участвует в учениях НАТО, направленных на сдерживание России.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 11:15 • Новости дня
    Лавров: Россия была удивлена санкциями США после переговоров в Анкоридже

    Tекст: Вера Басилая

    Москва была удивленапосле введения новых жестких санкций США против крупнейших нефтяных компаний России вскоре после встречи в Анкоридже, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, власти России были удивлены введением новых санкций Вашингтона против российских нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть», передает RT.

    Лавров заявил, что эти санкции появились через две-три недели после переговоров в Анкоридже. По его словам, Владимир Путин также выразил удивление по поводу такого решения со стороны США.

    Лавров отметил, что на переговорах в Анкоридже Россия поддержала предложение США по урегулированию украинского кризиса.

    «После этого мы ждали, что США подтвердят, – поскольку вы согласны с нашим предложением, давайте что-то объявлять, конференцию созывать, подписывать что-нибудь, Совет мира созывать», – отметил глава МИД России.

    Однако, по словам Лаврова, США вдруг ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти».

    По словам министра, Москва ожидала шагов навстречу по итогам переговоров, но вместо этого столкнулась с ужесточением санкционной политики.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что недавние решения США по Кубе и ограничению торговли нефтью и газом противоречат заявлениям Вашингтона об экономическом сотрудничестве с Россией.

    Лавров отметил попытки вытеснения российских компаний из Венесуэлы.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 22:58 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер остались в Абу-Даби для участия во втором дне переговоров

    Уиткофф и Кушнер остались в Абу-Даби для второго дня переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер продолжат в четверг участие во встречах по Украине в Абу-Даби, сообщил телеканал Al-Jazeera.

    Переговоры по урегулированию ситуации на Украине проходят в Абу-Даби с участием представителей России, США и Украины, передает РИА «Новости».

    По информации телеканала Al-Jazeera со ссылкой на Белый дом, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и советник Джаред Кушнер остались в Абу-Даби для участия во втором дне переговоров.

    В среду на встрече присутствовал также министр армии США Дэниел Дрисколл.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее сообщил, что ожидает в ближайшее время обмена пленными между сторонами.

    Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что украинская делегация на переговорах в Абу-Даби намерена сосредоточиться на военных и военно-политических вопросах, а также вопросах обмена военнопленными.

    Напомним, в Абу-Даби в среду начались закрытые для СМИ переговоры по ситуации на Украине, которые проходят в нескольких форматах.

    Главой российской делегации на переговорах в Абу-Даби вновь выступает начальник ГРУ Генштаба ВС России Игорь Костюков.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 17:22 • Новости дня
    Axios: На переговорах в Абу-Даби Россия и США обсудили продление ДСНВ
    Axios: На переговорах в Абу-Даби Россия и США обсудили продление ДСНВ
    @ Пресс-служба МИД ОАЭ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегации России и США провели обсуждение условий возможного продления ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на шесть месяцев на полях переговоров по Украине, пишет Axios.

    Источники Axios отметили, что обсуждение велось в течение последних 24 часов, передает ТАСС. Не уточняется, была ли достигнута финальная договоренность по данному вопросу.

    Тем не менее собеседники издания считают, что стороны приблизились к соглашению. Окончательное решение должен утвердить каждый из лидеров двух стран.

    В четверг завершились двухдневные консультации по вопросу урегулирования ситуации на Украине, участники начали покидать место встреч в Абу-Даби.

    Накануне МИД России заявил, что стороны больше не связаны какими-либо обязательствами по ДСНВ и свободны в дальнейшем выборе шагов.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 10:31 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках вытеснения российских компаний из Венесуэлы

    Tекст: Вера Басилая

    Россия наблюдает за тем, как после недавних событий в Венесуэле российские компании вытесняются из этой страны, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Россия отмечает, что после последних событий на территории Венесуэлы российские компании активно вытесняются из этой страны, передает RT.

    «И прямо сейчас, вслед за событиями в Венесуэле, наши компании откровенно вытесняются из Венесуэлы», – отметил Лавров.

    Напомним, что 3 января Соединенные Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, после чего президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены в Нью-Йорк. Американские власти заявляют, что Мадуро и его жена причастны к «наркотерроризму» и представляют угрозу для Соединенных Штатов.

    Ранее Лавров отметил, что недавние решения США по Кубе и введению ограничений на торговлю нефтью и газом противоречат заявлениям Вашингтона о намерении сотрудничать с Россией.

    Дмитрий Медведев назвал действия США по попытке захвата Николаса Мадуро катастрофой для всей системы международного права.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность уважения суверенных прав государств и недопустимость хаоса в мире.

    Комментарии (2)
    5 февраля 2026, 08:45 • Новости дня
    В США призвали Трампа принять предложение Путина по ДСНВ

    Кандидат в президенты США Сэйр призвала Трампа принять предложение Путина по ДСНВ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава независимых кандидатов на пост президента США Дайэн Сэйр заявила, что американский лидер Дональд Трамп должен был немедленно принять предложение президента РФ Владимира Путина о продлении центральных ограничений Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на один год.

    Сэйр подчеркнула: «Президент Трамп должен был утвердительно ответить на предложение президента Путина сразу же, как только оно было выдвинуто». Она добавила, что продление договора дало бы шанс завершить прокси-войну на Украине и дало бы США возможность выработать более конструктивный подход к отношениям с Россией, передает ТАСС.

    Политик отметила, что за последние 13 лет, особенно после событий цветной революции на Украине, отношения между США и Россией значительно ухудшились. В такой ситуации, по мнению Сэйр, попытки заключить новое соглашение практически не имели бы шансов на успех.

    Сэйр 32 года являлась соратницей Линдона Ларуша, американского экономиста и политика-нонконформиста, автора так называемой теории физической экономики и противника монетаристских концепций. Ларуш открыто придерживался взглядов о ведущей роли России на мировой арене, выступал против монетаризма и неоднократно баллотировался на пост президента США с 1976 по 2004 год.

    Ранее генсекретарь ООН Антонио Гутерриш предупредил, что истечение срока действия договора СНВ-3 представляет собой «мрачный момент» для мира и безопасности, поскольку обязательные ограничения на стратегическое ядерное оружие США и России отменены на фоне обострения глобальной напряженности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил, что стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и свободны в дальнейшем выборе шагов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что прекращение действия ДСНВ несет угрозу глобальной безопасности. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал окончание срока ДСНВ фразой из «Игры престолов».

    Комментарии (0)
