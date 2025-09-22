Россия сделала США «джентльменское предложение» по ДСНВ

Tекст: Евгений Поздняков

Владимир Путин заявил о готовности России придерживаться Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) еще год после его истечения. «Чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, считаем оправданным попытаться сохранить на нынешнем достаточно турбулентном этапе сложившийся благодаря ДСНВ статус-кво», – сказал глава государства.

Он также напомнил, что срок действия ДСНВ истекает 5 февраля следующего года. «Полагаем, что данная мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания», – уточнил Путин.

Напомним, договор СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десять лет с возможностью продления еще на пять лет. Согласно документу, стороны обязались сократить число межконтинентальных баллистических боеприпасов, ракет подводных лодок, их пусковых установок, а также тяжелых бомбардировщиков и их ядерных вооружений.

Таким образом, срок действия документа изначально истекал в 2021 году. Действовавшая тогда администрация Дональда Трампа отказалась от пролонгации договора, сославшись на то, что данная «сделка» является «плохой» для США. «Соглашение покрывает 90% американских арсеналов и в то же время 40% российских», – поясняли тогда в Белом доме.

Тем не менее уже во время президентства Джо Байдена главы двух стран приняли решение о продлении срока действия ДСНВ, передавало агентство ТАСС. «Соблюдение Россией договора хорошо послужило нашим национальным интересам, и американцы будут в большей безопасности, если СНВ-3 будет сохранен и продлен», – уточнил тогда представитель Пентагона Джон Кирби.

В ходе ежедневного брифинга пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что Дональд Трамп уже ознакомился с инициативой России, однако ответит на нее позже. Впрочем, Дарел Кимбалл, исполнительный директор американской ассоциации по контролю над вооружениями, в интервью РИА «Новости» назвал российскую инициативу «позитивным шагом», в поддержку которого выступают многие граждане Штатов.

«Вопрос стратегической стабильности является основополагающим для всей системы глобальной безопасности. Важно понимать, что ядерное оружие до сих пор является основным гарантом невозможности крупного противостояния между великими державами. Это та нить, которая удерживает страны от падения в яму масштабного конфликта», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

«Сегодня наш президент не словом, а делом показал, что российское руководство осознает: "маленькая победоносная термоядерная война" невозможна. Если одна сторона необдуманно нажмет на кнопку, произошедшее вызовет цепную реакцию, в результате которой в конфликт втянутся все обладатели столь разрушительного потенциала», – говорит он.

«Россия выступила с крайне конструктивным и позитивным предложением: продлить срок договора еще на один год. За этот период, скорее всего, должен произойти процесс масштабной трансформации всей глобальной системы сдерживания», – продолжает эксперт.

«Важно понимать, что речь идет не только о США и России. Ядерная картина мира за последние годы значительно изменилась. Мы имеем дело с Китаем, который масштабно нарастил собственный потенциал в данной сфере. В шаге от создания боеголовок Бразилия, Иран, Япония, Германия и Южная Корея», – акцентирует собеседник.

«Все эти процессы необходимо осмыслить, а затем скрепить их общей правовой рамкой. Пока экспертное сообщество будет размышлять над этой проблемой, между Россией и Штатами будет действовать своего рода "джентльменское соглашение", в рамках которого стороны соглашаются с уже установленными, но не формализованными правилами игры»,

– уточняет он. «Акцент делается на том, что Вашингтон так же, как и Москва, осознает собственную ответственность в рамках системы глобальной безопасности. Важно понимать, что и с военно-технической точки зрения США выгодно согласиться на наше предложение. Все-таки Штаты заметно отстают от России в сфере СНВ. Преодолеть эту "яму" за год у них не получится. В любом случае, мы передали пас Белому дому. Будем ждать от них адекватного и реалистичного ответа», – рассуждает эксперт.

«Если Вашингтон одобрит нашу инициативу, возникает закономерный вопрос: как проверить приверженность нормам документа обеих сторон? Помочь в этом смогут новейшие средства разведки. Однако в ДСНВ имеются и достаточно четко прописанные формы взаимного контроля. Предусмотрены регулярные комиссии, к деятельности которых можно вернуться даже в рамках "джентльменских соглашений". Это бы показало серьезный настрой Вашингтона и Москвы, а также подало правильный пример молодым ядерным державам», – говорит Анпилогов.

По большому счету, в последние годы между США и Россией уже действовал «доверительный» формат контроля соблюдения положений ДСНВ,

напоминает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД. «Взаимных проверок не производилось», – говорит он. «Тем не менее стороны обменивались друг с другом некоторыми данными. Остальную интересующую информацию получали по каналам разведки. В ход шли и агентурные методы, и космические. Скорее всего, подобный формат взаимодействия продолжится. Сейчас важен сам факт готовности США согласиться с инициативой Владимира Путина», – добавил собеседник.

«В принципе, Дональд Трамп во время текущего президентского срока уже высказывался о важности ДСНВ. То есть понимание о необходимости хотя бы каких-то документальных положений, регулирующих действия сторон в сфере ядерного вооружения, у Штатов присутствует. Поэтому, на мой взгляд, Белый дом примет наше предложение», – считает эксперт.

«Пролонгация договора в текущих условиях действительно затруднительна. Конфликт на Украине породил большое количество внешнеполитических факторов, которые отрицательно влияют на возможность повторного подписания этого документа. Поэтому вариант "джентльменских соглашений" сейчас выгоден обеим сторонам», – отмечает он.

«Скорее всего, в течение года страны будут согласовывать новое соглашение, которое станет уместной заменой ДСНВ. Вполне возможно, что оно окажется даже более глобальным и включит в себя принципы "общежития" и в части Европы. Теоретически, подобный документ будет крайне уместен после окончания СВО», – резюмировал Козюлин.