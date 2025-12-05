  • Новость часаПосол США заявил об готовящемся отказе Турции от С-400 и возврате в программу F-35
    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    Игорь Караулов Игорь Караулов К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем

    Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинская пропаганда описывает не Россию, а Украину

    Наиболее живучей и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убежденность в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но ее повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина давно распалась.

    5 декабря 2025, 17:59

    Посол США заявил об готовящемся отказе Турции от С-400 и возврате в программу F-35

    Посол США Баррак заявил о возможной покупке Турцией истребителей F-35 и отказе от С-400

    @ JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Анкара рассматривает полный отказ от российских комплексов С-400, чтобы восстановить контакты с Вашингтоном по теме истребителей F-35, заявил посол Штатов в Турции Том Баррак.

    Турция больше не использует российские комплексы С-400 и близка к их окончательному отказу, вслед за чем станет возможна закупка американских истребителей F-35, передает ТАСС со ссылкой на заявление посла США в Турции Тома Баррака.

    «Я уверен, что эти вопросы будут решены в течение следующих четырех-шести месяцев», – заявил Баррак на конференции в Абу-Даби, сообщает агентство Bloomberg. Дипломат дал однозначный ответ «Да» на вопрос, собирается ли Анкара отказаться от российских систем.

    Баррак пояснил, что, по информации США, Турция сейчас не использует российские ЗРК С-400, однако продолжает их хранить на своей территории, и именно этот факт осложняет отношения между Турцией и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ отметил, что США отказали Турции в поставках истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских комплексов С-400.

    При этом Анкара 6 ноября подтвердила отсутствие планов по полному отказу от российских С-400, несмотря на давление со стороны Вашингтона.

    До этого в сентябре Москва предложила Анкаре комплексное обслуживание зенитных ракетных систем С-400 и заявила о готовности обсуждать другие направления военно-технического сотрудничества.

    4 декабря 2025, 19:28
    Путин заявил о стремлении России завершить начатую Западом на Украине войну
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин отметил, что Москва стремится остановить вооруженный конфликт, ответственность за который, по его словам, лежит на западных странах.

    О действующих целях российской политики в ходе интервью телеканалу India Today рассказал президент России Владимир Путин, передает ТАСС. По словам главы государства, Москва пытается завершить войну, начатую Западом на Украине.

    Путин заявил: «[Мы хотим] закончить войну, которую Запад развязал против нас руками Украины». Российский лидер подчеркнул, что текущие действия Москвы направлены именно на скорейшее прекращение конфликта. Также Путин отметил, что считает Запад ответственным за эскалацию противостояния, а не российскую сторону.

    Ранее Дональд Трамп отметил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине, а условия для урегулирования стали хуже для Киева.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил западноевропейские страны в стремлении втянуть НАТО в войну против России.

    5 декабря 2025, 14:29
    Охрана базы атомных подлодок Франции пыталась сбить неизвестные беспилотники
    @ Witt/Pool/ABACAPRESS/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вечером возле базы Иль-Лонг, на которой дислоцируются атомные подлодки, зафиксировали пять неопознанных дронов; военные принимали меры для их уничтожения.

    Неопознанные беспилотники были замечены вечером 30 ноября над военно-морской базой Иль-Лонг на западе Франции, где расположены атомные подлодки страны, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

    Сообщается, что около 19.30 по местному времени (21.30 мск) военным удалось зафиксировать сразу пять таких аппаратов.

    На место оперативно прибыли специалисты по борьбе с БПЛА, а морские пехотинцы, охраняющие базу, попытались сбить беспилотники. Официально не уточняется, удалось ли французским военным нейтрализовать воздушные объекты.

    AFP отмечает, что похожий инцидент был зафиксирован и ранее: в ночь на 18 февраля беспилотники пролетали в районе полуострова Крозон, где находится военно-морская база, но тогда дроны не нарушили непосредственно воздушное пространство военного объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины подтвердили появление дронов возле самолета Владимира Зеленского в Ирландии. Военные и разведывательные беспилотники замечались над аэропортом Мюнхена. Власти Норвегии задержали граждан Германии за запуск дронов у аэропорта.

    4 декабря 2025, 10:32 • Видео
    Финляндия переобулась по русскому вопросу

    Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    4 декабря 2025, 19:40
    Путин заявил о желании американских компаний вернуться в Россию
    Путин заявил о желании американских компаний вернуться в Россию
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Многие американские компании, ранее покинувшие российский рынок, заинтересованы в возвращении в Россию, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

    Он подчеркнул, что уже получил от американских компаний письма с просьбой о возвращении, передает ТАСС. «Я покажу вам некоторые письма, которые шлют нам американские компании. Они ждут, когда все проблемы решатся, чтобы вернуться. Они этого очень хотят», – сказал Путин.

    Ранее специальный представитель президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов сообщил, что американские компании выразили готовность вернуться на российский рынок, однако намерены дождаться благоприятных условий.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не допустит угрозы интересам российских компаний, занявших ниши после ухода западных фирм.

    5 декабря 2025, 12:22
    Белый дом назвал приоритетом восстановления стратегической стабильности с Россией
    Белый дом назвал приоритетом восстановления стратегической стабильности с Россией
    @ Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/Reuters Connect

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон включил восстановление стратегической стабильности с Россией в число главных внешнеполитических задач в Европе. Об этом говорится в обновленной Стратегии национальной безопасности США.

    В обновленной Стратегии национальной безопасности США, обнародованной Белым домом, отмечается, что восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией стало одним из главных внешнеполитических приоритетов для Вашингтона, передает ТАСС.

    В разделе, касающемся Европы, особо подчеркивается: «Приоритетом нашей политики в Европе должно стать восстановление стабильности в Европе и стратегической стабильности с Россией».

    В стратегии также говорится о желании США изменить восприятие НАТО. Администрация заявляет, что политика в отношении Европы должна ставить во главу угла прекращение представления НАТО как постоянно расширяющегося альянса и предотвращение превращения этого восприятия в реальность.

    Помимо этого, документ содержит заявление о противоречиях администрации президента Дональда Трампа с рядом стран Европы из-за того, что многие из них, по мнению Вашингтона, «топчут принципы демократии» ради подавления оппозиции.

    Согласно тексту, «Администрация Трампа находится в противоречии с европейскими чиновниками, которые возлагают нереалистичные надежды на войну, опираясь на нестабильные правительства меньшинств, многие из которых топчут базовые принципы демократии, чтобы подавить оппозицию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил о возможности обострения ситуации в сфере глобальной безопасности, если США не примут российское предложение по ограничениям в рамках ДСНВ.

    Вопрос обсуждения стратегической стабильности между странами отложен, однако в будущем возможно обсуждение с участием Британии и Франции.

    5 декабря 2025, 08:21
    В Майами завершилась встреча делегаций США и Украины

    Украинские СМИ сообщили о завершении встречи делегаций США и Украины в Майами

    Tекст: Вера Басилая

    Американская и украинская делегации провели переговоры в Майами, однако по итогам встречи подробности и результы не разгоашаются, сообщили украинские СМИ.

    Как сообщает украинский телеканал «Общественное», встреча американской и украинской делегаций в Майами, в которую входили спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, завершилась, передает РИА «Новости».

    Украину на мероприятии представляли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Точные детали обсуждения и возможные договоренности стороны не раскрывают.

    Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что основной темой переговоров должно было стать обсуждение позиций по итогам контактов между США, Украиной и Россией. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что спецпосланник президента США лишь донесет до Украины позицию России по итогам переговоров в Москве.

    Информация о ходе встречи и ее результатах остается закрытой. Украинские и американские представители официально не комментировали достигнутые договоренности.

    До этого МИД Турции сообщил о переговорах Фидана с Умеровым в Брюсселе.

    Представители США ранее посетили Москву и провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент России Владимир Путин назвал встречу с Уиткоффом и Кушнером необходимой и полезной. Встречу Уиткоффа и Кушнера с Владимиром Зеленским отменили.

    4 декабря 2025, 18:59
    Российский дипломат посетил МИД Турции из-за атак на танкеры

    Временный поверенный в делах России посетил МИД Турции из-за атак на танкеры

    Российский дипломат посетил МИД Турции из-за атак на танкеры
    @ Turkish Directorate General for Maritime Affairs/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов в четверг посетил МИД Турции в связи с ситуацией в Черном море, где произошли нападения на танкеры.

    «Информацию о посещении [Ивановым] министерства иностранных дел подтверждаем», – сообщил ТАСС диписточник в Анкаре.

    Ранее в турецкое внешнеполитическое ведомство был также вызван посол Украины в Анкаре Нариман Джелялов. Как сообщил собеседник агентства, главной темой обсуждения стала обеспокоенность Турции событиями в Черном море, а именно атаками на танкеры, следовавшие в Россию.

    В пятницу танкер Virat под флагом Гамбии подвергся атаке в Черном море в 35 милях от турецкого побережья. Утром субботы этот танкер вновь обстреляли с использованием беспилотников у берегов Турции.

    Киев подтвердил ответственность за атаки на танкеры у побережья Турции.

    МИД России осудил атаки Киева на танкеры, назвав их террористическими действиями.

    4 декабря 2025, 20:44
    США разрешили сделки с заправками «Лукойла» за рубежом до апреля

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Минфин США позволил проводить необходимые операции с зарубежными автозаправками «Лукойла» вплоть до конца апреля 2026 года.

    Министерство финансов США предоставило генеральную лицензию, разрешающую операции с Lukoil-International и всеми дочерними структурами компании за пределами России до 29 апреля 2026 года, передает РИА «Новости».

    Лицензия позволяет совершать сделки, необходимые для покупки товаров и услуг, а также для технического обслуживания, эксплуатации и ликвидации физических автозаправочных станций компании, расположенных вне России, включая Соединенные Штаты.

    В ноябре американский Минфин предоставил временные лицензии на сделки, связанные с продажей международного бизнеса «Лукойла», и операции с болгарскими структурами компании.

    «Лукойл» заявил о необходимости обеспечения непрерывной работы иностранных предприятий при смене собственника после продажи активов.

    Казахстанские проекты «КПО» и «Тенгизшевройл» при участии «Лукойла» получили исключение из санкций, по информации министерства энергетики Казахстана.

    5 декабря 2025, 09:10
    Daily Mail: Рубио переключился с Украины на Венесуэлу ради политических целей
    Daily Mail: Рубио переключился с Украины на Венесуэлу ради политических целей
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский госсекретарь Марко Рубио сменил приоритеты в своей внешнеполитической деятельности, отказавшись от активного участия в украинской тематике и сосредоточившись на отношениях с Венесуэлой, сообщили СМИ.

    Как пишет Daily Mail со ссылкой на источники, Рубио рассматривает украинский вопрос как невыгодный для своей политической карьеры и пытается укрепить свои позиции за счет венесуэльского направления, передает РИА «Новости».

    Источник поясняет, что основной интерес Рубио связан с необходимостью заручиться поддержкой влиятельных венесуэльцев, проживающих во Флориде. По словам американского дипломата, «ему нужно удовлетворить... состоятельных венесуэльцев во Флориде, которые могут оказаться полезными для его политического будущего».

    Также дипломат отметил, что Рубио считает тему Украины неактуальной и даже вредной для себя в современных внутриполитических условиях, поскольку среди сторонников движения MAGA эта тематика не пользуется поддержкой.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что заявления госсекретаря США Марко Рубио действительно отражают предмет разногласий на переговорах по украинскому урегулированию, и призвали к спокойному диалогу без публичных обсуждений.

    Напомним, Рубио отметил, что ключевым предметом разногласий на переговорах по урегулированию на Украине остаются 20% территории ДНР, находящейся под контролем Киева.

    5 декабря 2025, 15:14
    Макрон признал невозможность ЕС принудить Россию к переговорам по Украине

    Макрон: Европа не в состоянии принудить Россию к переговорам по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил отсутствие у европейских стран реальных инструментов воздействия на Россию для переговоров по украинскому конфликту.

    Президент Франции Эммануэль Макрон во время общения с журналистами в ходе визита в Китай заявил, что европейские страны не способны заставить Россию начать переговоры об урегулировании ситуации на Украине, пишет ТАСС. Макрон отметил: «Глядя на вещи реалистично, можно сказать, что мы не находимся в ситуации, которая бы заставила Россию сесть за стол переговоров».

    Глава французского государства подчеркнул необходимость сохранять единство между США и Европой, чтобы продолжать военную поддержку Киева. Он выразил убеждение, что только совместные усилия Запада могут сохранить устойчивость выбранной политики в отношении украинского конфликта.

    Заявление было сделано на фоне разногласий между союзниками по поводу стратегии по Украине и обсуждения возможностей для политического диалога с Москвой. Макрон подчеркнул, что несмотря на отсутствие рычагов давления на Россию, Европа не должна ослаблять поддержку украинских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Макрон призвал европейские страны ввести зимний мораторий на удары по энергетическим объектам на Украине.

    Напомним, ЕС предложил новый мирный план по урегулированию конфликта на Украине, подготовленный Британией, Германией и Францией. Документ стал ответом на предложение Дональда Трампа и состоит из 24 пунктов.

    Помощник президента РФ Юрий Ушаков 3 декабря заявил, что Россия ведет закрытые переговоры по Украине только с США. На фоне этих событий в Европе возникла тревога из-за диалога России и США.

    4 декабря 2025, 21:40
    Экс-полицейский в Москве получил семь лет за фейки о ВС России

    Экс-полицейский Ведель в Москве получил семь лет за фейки о ВС России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший сотрудник московской полиции Сергей Ведель осужден на семь лет колонии по обвинению в распространении ложных сведений о российской армии.

    Суд Перовского района Москвы вновь назначил бывшему полицейскому Сергею Веделю наказание в виде семи лет лишения свободы по делу о фейках о российской армии. Государственное обвинение настаивало на 11 годах колонии, передает ТАСС.

    Веделя уже приговаривали к семи годам лишения свободы по этому же обвинению. Позднее Мосгорсуд отменил приговор и отправил дело на пересмотр в суд первой инстанции. В сведениях дела отмечается, что Ведель вырос в русскоязычной семье в Буче на Украине, а в московской полиции проработал более 20 лет, в том числе на должностях водителя и техника, закончив службу в звании капитана.

    Уголовное дело возбудили после появления критических высказываний Веделя о действиях российских войск на Украине, которые прозвучали в телефонных разговорах с бывшими коллегами. Записи этих разговоров стали основанием для обвинения. По словам адвоката подсудимого Даниила Бермана, прокуратура трактовала частные беседы Веделя о спецоперации как публичное выступление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Южный окружной военный суд назначил уроженцу Узбекистана восемь лет заключения за ложные публикации об армии России и оправдание терроризма.

    Москвич Солим Камин также получил восемь лет колонии за публикацию фейков о ВС России.

    До этого экс-депутата столичной думы Максима Круглова арестовали по обвинению в распространении заведомо ложной информации о ВС России.


    5 декабря 2025, 14:45
    Озвучены планы по строительству новых тральщиков для ВМФ

    Замглавкома ВМФ Мухаметшин: До 2050 года в Петербурге построят не менее 20 тральщиков для ВМФ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Средне-Невский судостроительный завод намерен продолжить выпуск тральщиков проекта 12700 «Александрит» с улучшенным оснащением вплоть до 2050 года, заявил замглавкома ВМФ Игорь Мухаметшин.

    На Средне-Невском судостроительном заводе ОСК в Петербурге планируется построить не менее 20-30 морских тральщиков проекта 12700 «Александрит» для Военно-Морского флота. Об этом заявил ТАСС заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин после спуска на воду 11-го тральщика «Дмитрий Лысов».

    «Серийность будет продолжена. Эти корабли будут служить на всех наших четырех флотах и на Каспийской флотилии. И будет еще несколько десятков их построено. <…> Не менее двух-трех десятков», – подчеркнул Мухаметшин.

    Заместитель главкома ВМФ сообщил, что программа строительства рассчитана минимум до 2036 года, а в перспективе – до 2050 года. Серия тральщиков будет обновляться и совершенствоваться по мере производства.

    Тральщики получат более современное вооружение, на них активно реализуются процессы импортозамещения и улучшаются эксплуатационные характеристики. Все это, по словам Мухаметшина, позволяет говорить о значительном росте возможностей современного российского флота по разминированию и обеспечению безопасности на морских путях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Северодвинске спустили на воду транспорт ледового класса «Академик Макеев».

    А весной 2021 года на Средне-Невском судостроительном заводе спустили на воду корабль противоминной обороны проекта 12700 «Анатолий Шлемов» для Военно-морского флота.

    Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые можно обнаруживать как в воде, так и в морском грунте без входа в опасную зону.

    4 декабря 2025, 18:34
    СМИ сообщили о тревоге в Европе из-за диалога России и США

    Kyiv Post: В Европе выражают тревогу по возможному сближению России и США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На фоне встречи президента России Владимира Путина с представителями США в Кремле европейские дипломаты в СМИ выразили обеспокоенность возможным сближением Москвы и Вашингтона.

    В Европе растет тревога из-за возможного сближения России и США после недавней встречи в Кремле, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Kyiv Post.

    Напомним, 2 декабря российский президент Владимир Путин принял американского спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа. Кроме главы государства, во встрече участвовали помощник президента Юрий Ушаков и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Европейский дипломат, пожелавший остаться неизвестным, в комментарии для Kyiv Post отметил: «Есть ощутимая обеспокоенность тем, что Вашингтон склоняется к позиции России по поводу конфликта на Украине».

    По мнению источника, такие контакты Москвы и Вашингтона могут привести к снижению роли НАТО и Евросоюза во внешнеполитических процессах и отодвинуть эти организации на второй план.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что детали переговоров между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом не будут обнародованы.

    Сам Путин назвал встречу с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом необходимой и полезной. Также в Кремле отметили, что Россия будет придерживаться принципа тишины в обсуждении с США ситуации на Украине.

    4 декабря 2025, 23:25
    Путин: Российская экономика открыта, Москва не будет повторять действия США

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не вводила и не планирует вводить дополнительные таможенные пошлины, как это делают США, российская экономика открыта, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин отметил разницу в подходах между Москвой и Вашингтоном, подчеркнув, что у каждой страны есть собственная экономическая политика и эксперты, влияющие на ее выбор. По его словам, Белый дом принимает решения о тарифах, учитывая мнение своих советников, которые считают такой подход выгодным для американской экономики, передает ТАСС со ссылкой на India Today.

    «Мы никогда не занимались подобными делами, не будем этого делать сейчас и не собираемся делать в будущем, – сказал Путин. – Наша экономика открыта. Мы надеемся, что в конечном итоге все нарушения правил Всемирной торговой организации будут устранены».

    Российский лидер также прокомментировал сотрудничество России и Индии в ядерной сфере. Путин заверил, что ни он, ни премьер Индии Нарендра Моди, несмотря на внешнее давление, никогда не выстраивали совместную работу «против кого бы то ни было». Он добавил, что Россия и Индия действуют исключительно ради собственных интересов и никому не вредят.

    Президент выразил надежду, что такой подход будет понятен и оценен другими мировыми лидерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что оборонное сотрудничество между Москвой и Нью-Дели выходит за рамки обычных поставок. Путин отметил, что Россия делится с Индией военными технологиями. Он также подчеркнул, что у Индии должна быть возможность приобретать российское топливо. Москва выразила готовность обсуждать поставки нефти для Индии, в том числе с участием США.

    4 декабря 2025, 19:46
    На Украине заявили о массовых избиениях в ВСУ

    Военный омбудсмен Украины Решетилова заявила о массовых избиениях в ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В украинских штурмовых частях были отмечены случаи избиения военнослужащих и угроз их родственникам, сообщила журналистам военный омбудсмен страны Ольга Решетилова.

    Массовые случаи нарушений прав украинских военнослужащих, включая избиения, незаконное лишение свободы и угрозы родным, были выявлены в отдельных штурмовых бригадах ВСУ. Об этом рассказала украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью изданию «Левый берег», пишет ТАСС.

    По словам Решетиловой, уже приходилось выезжать с проверками. Сейчас, подчеркнула она, инциденты расследуют правоохранительные органы. Решетилова пояснила, что такие случаи уже выходят за рамки ее полномочий, поскольку речь идет об «откровенном криминале».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Решетилова отмечала необходимость убрать сотрудников ТЦК с улиц страны из-за их неспособности контролировать себя.

    Позже депутат Верховной рады Юрий Камельчук обвинил ТЦК в сокрытии 99% избиений мобилизованных на Украине.

    А другой депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что демографический кризис на Украине достиг таких масштабов, что через два года там может не остаться людей для пополнения армии.

    4 декабря 2025, 19:32
    Путин заявил о желании Трампа быстро завершить конфликт на Украине

    Путин: Трамп хочет быстрого завершения украинского конфликта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу India Today рассказал, что американский лидер Дональд Трамп хочет быстрого завершения конфликта на Украине.

    Российский лидер подчеркнул, что Трамп действительно искренне хотел найти пути урегулирования, и у Вашингтона, вероятно, есть собственное видение решения ситуации, передает ТАСС.

    Путин добавил, что, по его мнению, одной из важных мотиваций Трампа были гуманитарные соображения. «Потому что он неоднократно говорил, что желает минимизации потерь», – отметил президент России.

    Ранее Трамп заявил об ухудшении для Киева условий урегулирования. В ноябре он выразил мнение, что конфликт на Украине не продлится долго и завершится в обозримом будущем.

