    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    Игорь Караулов Игорь Караулов К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем

    Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинская пропаганда описывает не Россию, а Украину

    Наиболее живучей и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убежденность в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но ее повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина давно распалась.

    5 декабря 2025, 18:40 • Новости дня

    Мэр Невинномысска объяснил важность развития образовательного туризма

    Мэр Невинномысска Миненков: Образовательный туризм может стать одним из локомотивов развития регионов

    Мэр Невинномысска объяснил важность развития образовательного туризма
    @ nevadm.ru

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Развитие образовательного туризма через создание системы преференций для студентов может стать драйвером экономического роста и фактором повышения безопасности в российских регионах. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал мэр Невинномысска Михаил Миненков. Ранее в Москве стартовал форум-выставка муниципальных практик «Большие решения малой родины».

    «Наш проект «ТОСЭР «Невинномысск» как инструмент развития экономики» стал одним из победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика». Одно из главных его направлений – образовательный туризм», – рассказал Михаил Миненков, мэр Невинномысска.

    По его словам, сейчас в городе действуют и развиваются четыре вуза, семь техникумов с более чем 11 тыс. учащихся. «Главная их особенность – дуальное образование. Местные власти создали в партнерстве с предприятиями целую систему поощрений и механизмов. Она позволяет студенту зарабатывать 100 тыс. рублей уже на первом курсе и пользоваться всеми социальными лифтами», – рассказал он.

    «Ранее туризм в нашем представлении – это посещение культовых мест и праздников, дегустация местных блюд, лечение. Мы же поняли важность игры в долгую, когда приезжий остается как минимум на четыре-пять лет – на время обучения. Одновременно учащиеся работают на предприятиях сельского хозяйства высокой интенсивности, в кластерах Ozon и Wildberries, на каскаде кубанских ГЭС, в химпроме и других отраслях», – продолжил собеседник.

    «Также в городе растет число детских научных центров, от которых уже более тысячи участников ездят по всему миру, показывая высокие результаты в соревнованиях по математике, физике, химии, робототехнике. Это, как вы понимаете, первая ступень в системе нашего образовательного туризма. Помимо этого, городские власти и местные крупные компании, например, «Еврохим», доплачивают сотрудникам образовательных учреждений», – добавил он.

    «Все это вносит огромный вклад в экономику. В 2016 году город был фактически банкротом: бюджет составлял 700 млн рублей, а долг перед банками под 18% годовых – 400 млн рублей. За прошлый год же бюджет получил собственных налогов на 2,4 млрд рублей, а долгов нет ни перед кем», – пояснил глава города.

    Он также указал на еще одно преимущество создания полноценной системы занятости студентов, который можно было бы распространить на другие регионы.

    «Работающий на серьезном предприятии учащийся с молодости понимает ответственность за свои решения и действия. Такого человека крайне трудно склонить к измене родине и попытке взорвать релейный шкаф на железной дороге. Так что наш проект вполне можно назвать вкладом не только в промышленный суверенитет России, но и в реальную безопасность», – резюмировал Миненков.

    В пятницу в Москве отрылся форум-выставка муниципальных практик «Большие решения малой родины», организованная Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента и Минэкономразвития. Мероприятие проводится на площадке мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Оно собрало 750 представителей муниципальных образований из всех регионов страны.

    На мероприятии были названы победители всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Также ВАРМСУ впервые представила доклад о состоянии и развитии местного самоуправления в России в 2024-2025 гг. Ассоциацией была проведена масштабная работа, основанная на сборе и обработке информации из регионов, включая результаты ключевых проектов, таких как «Муниципальный диалог» и всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России».

    Всего на форуме представлены 500 успешных муниципальных практик, которые послужат источником практического опыта для дальнейшего развития территорий. Проекты уже дают реальный результат: улучшают благоустройство, качество услуг, делают города и села привлекательнее для жизни и бизнеса. Тематики кейсов разнообразны: от ЖКХ и благоустройства до экологических программ и поддержки гражданских инициатив.

    Во вступительном слове Евгений Грачев, замначальника управления президента России по внутренней политике, рассказал о векторах развития МСУ в стране. Он отметил, что местное самоуправление – самый близкий к людям уровень публичной власти. От качества работы муниципальных служащих, от их открытости к прямому диалогу зависит отношение жителей ко всей системе власти, указал спикер.

    «Сейчас отношение к местному самоуправлению действительно меняется благодаря системным решениям, принимаемых президентом нашей страны Владимиром Путиным. Представляемый сегодня доклад о состоянии и развитии местного самоуправления в России является выражением позиции муниципального сообщества по актуальным вопросам развития и укрепления местного самоуправления как базового уровня единой системы публичной власти», – отметил Грачев.

    В настоящее время в России насчитывается более 16 тыс. муниципальных образований. Количество муниципальных районов, городских и сельских поселений ежегодно сокращается, а количество муниципальных округов растет, что свидетельствует о поэтапном переходе отдельных регионов к одноуровневой системе организации МСУ.

    4 декабря 2025, 21:48 • Новости дня
    Лариса Долина решила сделать экстренное заявление

    Концертный директор Долиной анонсировал заявление артистки

    Лариса Долина решила сделать экстренное заявление
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Концертный директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин сообщил журналистам, что певица готовится выступить с экстренным комментарием 5 декабря.

    По словам Пудовкина, ситуация вокруг народной артистки России остается сложной, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на POPCAKE.

    «Рассказать всю правду действительно нужно… Ситуация очень сложная. Справедливость должна быть для всех без исключений. В ближайшее время Лариса Долина даст комментарий… 5 декабря этот ответ будет», – заявил Пудовкин журналистам.

    Пудовкин уточнил, что творческая деятельность Долиной не пострадала от скандальной истории, а билеты на все выступления артистки полностью распроданы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Верховный суд России истребовал материалы дела по квартире Ларисы Долиной. Жалоба по квартире на решения нижестоящих судов была зарегистрирована во вторник. Покупательница Полина Лурье пытается добиться признания сделки действительной и получения квартиры.

    В последние месяцы покупатели квартир на вторичном рынке столкнулись с возвратом жилья продавцами через суд. Эта схема получила название «схема Долиной». Лариса Долина смогла вернуть проданную квартиру через суд, заявив, что стала жертвой мошенников и не осознавала своих действий.

    СМИ сообщали, что россияне стали массово сдавать билеты на концерты Долиной.

    4 декабря 2025, 21:46 • Новости дня
    Россиянам разъяснили смысл ИД ЕРН в паспорте

    Депутат Панеш: Со следующего года россияне смогут поставить в паспорте отметку ИД ЕРН

    Россиянам разъяснили смысл ИД ЕРН в паспорте
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 1 января 2026 года жители России смогут по своему желанию получить в паспорте штамп с ИД ЕРН – идентификатором записи в едином федеральном регистре сведений о населении. о том, что это за идентификатор и зачем он нужен, разъяснил депутат Госдумы Каплан Панеш.

    ИД ЕРН представляет собой уникальный 12-значный цифровой код, который присваивается человеку один раз и сохраняется при смене паспорта, фамилии или места жительства, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, штамп будет проставляться аналогично отметке об ИНН – с указанием инспекции, кода, даты внесения, подписи должностного лица и печати.

    Панеш подчеркнул, что новый идентификатор не заменяет уже существующие СНИЛС и ИНН, а лишь дополняет их, передает RT.  «ИД ЕРН выступает «надведомственным» кодом: в едином регистре к нему привязаны и ИНН, и СНИЛС, и другие данные о человеке. Это позволяет госорганам и банкам запрашивать проверенный набор сведений через одну точку доступа, не собирая информацию по разным базам», – заявил Панеш. СНИЛС при этом останется номером лицевого счета в пенсионной системе, ИНН – налоговым идентификатором.

    С 2026 года новые штампы с ИНН в паспорта ставиться уже не будут – вместо них гражданин, если захочет, сможет выбрать ИД ЕРН. Действующие отметки об ИНН сохранять необязательно. Панеш также уточнил, что введение содержащегося в паспорте ИД ЕРН важно прежде всего для граждан, активно пользующихся государственными или банковскими услугами.

    Ранее депутат Дрожжина рассказала о полезных отметках в паспорте.

    4 декабря 2025, 10:32 • Видео
    Финляндия переобулась по русскому вопросу

    Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    5 декабря 2025, 11:38 • Новости дня
    Политолог: Пышный прием Путина в Индии – это сигнал Вашингтону

    Политолог Ткаченко: Пышный прием Путина в Индии – это сигнал Вашингтону

    Политолог: Пышный прием Путина в Индии – это сигнал Вашингтону
    @ Константин Завражин/POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Индийско-американские отношения вошли в острый конфликт после того, как администрация Дональда Трампа ввела пошлины против Индии и требовала от республики перестать закупать нефть из России. Теперь Нью-Дели подчеркнуто уважительным приемом Владимира Путина посылает сигнал Вашингтону: Штатам не по силам что-то изменить в растущем сближении стран, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Индия рассматривает Россию как очень близкого партнера. Подчеркнуто уважительный прием российской делегации во главе с Владимиром Путиным в Нью-Дели призван послать сразу несколько сигналов», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Первый – адресован индийским гражданам. «Численность населения страны составляет почти 1,5 млрд человек. Они должны быть уверены, что внешняя политика руководства республики соответствует интересам народа. Поэтому власти разными способами доносят, для чего они так серьезно инвестируют в отношения с Россией», – уточнил собеседник.

    Второй – адресован США, продолжил эксперт. Ткаченко напомнил, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом Индия оказалась под жутким давлением со стороны Вашингтона. «В течение десятилетий считалось, что Китай настолько огромная угроза для индийской стороны, что последняя обречена на сотрудничество со Штатами. Но новая администрация, введя пошлины против Индии, вышла далеко за рамки этой стратегии вовлечения Дели в американскую внешнюю политику», – указал политолог.

    Отношения продолжили ухудшаться после того, как США потребовали от Нью-Дели перестать закупать нефть из России и угрожали вторичными санкциями в случае невыполнения условия, добавил спикер. «Индия – суверенная страна. Для местной политической культуры и самоуважения совершенно неприемлемы попытки оказать давление на республику. Поэтому индийско-американские отношения вошли в острый конфликт и продолжают пребывать в этом состоянии», – пояснил аналитик.

    «Пышный прием Путина – это сигнал Вашингтону: у Индии, что называется, есть «план Б». Наверное, безопасность страны можно обеспечивать с опорой на Штаты, но, по-моему, в республике решили, что Россия с миссией сглаживания конфликтности между Дели и Пекином справится лучше. Это очень важное изменение в дипломатии как Индии, так и всей Евразии в целом», – считает Ткаченко.

    Кроме того, республика поняла, что у нее нет технологической зависимости от США. К осознанию этого Дели привел недавний индийско-пакистанский кризис, в ходе которого очень хорошо были продемонстрированы возможности российского оружия, добавил собеседник. По его прогнозам, происходящее заставит Вашингтон пересмотреть политику в отношении некогда партнера.

    «Для индийской экономики сотрудничество с Россией в энергетической сфере, а также в области военно-морского флота исключительно важно. В Госдепе не могут не признать масштабы партнерства Москвы и Дели. И тем более Штатам не по силам что-то изменить в этом растущем сближении и сотрудничестве», – заключил Ткаченко.

    Ранее телеканал India Today показал мультфильм с Владимиром Путиным и Нарендрой Моди. По сюжету российский президент и индийский премьер-министр едут вместе на мотоцикле рядом с нефтяными вышками и поют известную в Индии песню о дружбе. На заднем плане показывают зенитно-ракетные системы С-400, которые Москва поставляет Нью-Дели.

    Далее в кадре возникают две бензоколонки, над одной из которых написано «Россия», над другой – «США». Рядом с этой бензоколонкой стоит Дональд Трамп, смотрящий на мотоцикл Путина и Моди. Индийский лидер заправляет мотоцикл из бензоколонки с надписью «Россия», после чего уезжает, оставляя главу Белого дома на месте, передает РИА «Новости».

    Напомним, российский президент 4 декабря прилетел в Нью-Дели с двухдневным официальным визитом. По пути из аэропорта в город установили более 200 плакатов с портретом Путина и надписью «Добро пожаловать» на русском языке. Улицы индийской столицы украсили флагами России, отмечает агентство.

    В четверг вечером Путин и Моди пообщались в неформальной обстановке в резиденции индийского премьера. Встреча продлилась более 2,5 часов, сообщил помощник главы России Юрий Ушаков. Уточняется, что президент рассказал премьеру Индии о событиях на украинском направлении.

    Моди в свою очередь отметил, что Москва и Дели регулярно обмениваются мнениями о ситуации на Украине. «Вы, как истинный друг, рассказываете мне о том, что происходит в этом направлении. Это свидетельствует о глубоком доверии между нашими странами. Это и есть сила, настоящая сила наших отношений», – сказал политик.

    В пятницу проходит основная часть переговоров. Пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее сообщил, что на встрече будет подписан важный пакет документов. Газета ВЗГЛЯД писала, какие цели преследуют Москва и Нью-Дели и что этот визит может изменить в нашем стратегическом партнерстве.

    5 декабря 2025, 12:50 • Новости дня
    Рар: Проигрыш Украины в войне станет для Мерца личным поражением

    Политолог Рар: Мерц берет на себя роль главного «вербовщика» в интересах Киева

    Рар: Проигрыш Украины в войне станет для Мерца личным поражением
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Фридрих Мерц пытается стать лидером Европы и даже заменить США в качестве покровителя Запада и Украины. Для него проигрыш украинской стороны означает личное поражение и капитуляцию Европы и НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал решение Мерца отложить поездку в Норвегию ради встречи с премьером Бельгии по активам России.

    «В Европе большинство правительств устало помогать Украине. И на этом фоне Берлин берет на себя роль главного «вербовщика» в интересах Киева», – отметил германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что Фридрих Мерц испытывает колоссальные трудности внутри Германии, но политик стремится обелить свое пребывание на посту канцлера успехами на внешнем треке.

    «Мерц пытается стать лидером Европы и даже заменить США в качестве покровителя Запада и Киева. Не всем европейцам нравится такая амбициозная роль немца. Но тот всеми силами рвется вперед, ведь для него – как и для Урсулы фон дер Ляйен – проигрыш Украины означает личное поражение и капитуляцию Европы и НАТО», – уточнил эксперт.

    «Допустить развитие событий по такому сценарию, с точки зрения Берлина, ни в коем случае нельзя. Ослабление Киева означало бы удар лично по Мерцу, который за первый год своего канцлерства вложил столько усилий для поддержки Владимира Зеленского», – указал собеседник.

    Ранее Фридрих Мерц отменил визит в Норвегию, чтобы в пятницу встретиться в Брюсселе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Канцлер Германии намерен оказать давление на последнего, чтобы он отказался от возражений по поводу использования российских активов для «репарационного кредита» Украине, пишет Politico.

    Политик подтвердил изменение планов. «Я хочу убедить его [де Вевера], что предлагаемый нами путь правильный. И если мы пойдем по этому пути, то пойдем ради того, чтобы помочь Украине», – сказал Мерц, говоря о целях своего визита в Брюссель. Он подчеркнул, что серьезно относится к обеспокоенности бельгийского правительства. ФРГ может стать одной из стран-гарантов в вопросе по активам, добавил канцлер.

    В этой связи примечательно, что власти Германии заняли второе место в рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД. Бельгия же в этом списке на шестой позиции. 

    План по экспроприации замороженных активов России, предложенный почти два месяца назад, по-прежнему категорически отвергается Бельгией. Напомним, в Euroclear, депозитарии ценных бумаг в Брюсселе, хранится около двух третей российских активов на сумму 290 млрд евро.

    «Это очень важный момент. Мы знаем, что 27 странам не всегда легко прийти к согласию. Но если мы не сможем сделать что-то столь важное, как выделение средств для Украины, мы действительно потерпим неудачу – и мы, и Киев», – приводит Guardian слова источника в бельгийском дипломатическом ведомстве.

    Ранее де Вевер заявил: «Хорошая идея – украсть у плохого парня и отдать хорошему». «При этом кража замороженных активов другой страны еще никогда не приводила ни к чему хорошему», – добавил он. Палата представителей Бельгии встретила аплодисментами речь премьера, в которой тот подтвердил свой отказ передать российские активы под контроль Еврокомиссии.

    Он отметил, что действует не в интересах Москвы, и озвучил три условия для утверждения Бельгией плана ЕК, передает «Коммерсант». Первое условие – все риски, включая штрафы за «незаконную экспроприацию», должны быть распределены между всеми странами ЕС, а не лежать только на Бельгии.

    Второе – депозитарий Euroclear должен иметь гарантированную ликвидность для компенсации ущерба от возможных российских контрмер. Третье – расходы должны в равных долях нести все государства-члены Евросоюза, на чьей территории находятся активы. Он подчеркнул, что Бельгия «твердо поддерживает Украину», но не готова единолично нести риски.

    5 декабря 2025, 14:12 • Новости дня
    Глава Euroclear заявила об угрозе банкротства из-за плана ЕС по активам России

    Глава Euroclear Урбен: Депозитарию грозит банкротство из-за плана ЕС по активам России

    Глава Euroclear заявила об угрозе банкротства из-за плана ЕС по активам России
    @ Euroclear/YouTube

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава крупнейшего европейского депозитария Euroclear Валери Урбен выразила сомнения в реализуемости предложенного Еврокомиссией плана экспроприации российских активов.

    В интервью бельгийскому телеканалу RTBF она заявила, что нынешний вариант решения является нереалистичным, передает ТАСС.

    Урбен отметила, что такой подход способен привести к банкротству самого Euroclear и создать масштабные финансовые риски для Бельгии. «В том виде, в котором оно представлено сегодня, решение по активам, которое на столе переговоров, нереалистично», – подчеркнула она.

    Урбен добавила, что если саммит ЕС, запланированный на 18–19 декабря, все же примет этот спорный документ, Euroclear намерен добиваться пересмотра такого решения в суде.

    Ранее Euroclear предупредил о росте долгов ЕС из-за использования российских активов.

    СМИ писали, что страны Евросоюза могут потерять почти 200 млрд долларов в случае конфискации российских активов.

    Урбен сообщала, что Euroclear хранит 193 млрд евро замороженных российских активов, из которых около 180 млрд евро принадлежат Центробанку России.

    4 декабря 2025, 21:20 • Новости дня
    Роскомнадзор заблокировал SnapChat
    Роскомнадзор заблокировал SnapChat
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Блокировка SnapChat введена в России. Причиной стало использование мессенджера в преступных целях.

    Сервис SnapChat начал блокироваться в России с 10 октября 2025 года, передает ТАСС. Роскомнадзор заявил, что решение было принято из-за того, что приложение используется для организации террористических действий и вербовки исполнителей на территории страны.

    Представитель пресс-службы ведомства заявил: «По данным правоохранительных органов, SnapChat используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан».

    Решение о блокировке объясняется правилами централизованного управления сетью связи общего пользования. Ведомство подчеркнуло, что меры были приняты с целью защиты граждан и предотвращения использования платформы для распространения преступной деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор начал активно блокировать VPN в ряде российских регионов, затронув такие протоколы, как SOCKS5, VLESS и L2TP.

    Игровая платформа Roblox заблокирована в России после выявления на ней запрещенных материалов экстремистской и террористической направленности, а также педофилии.

    Фотохостинг с миллионами посетителей, где размещались материалы с детской порнографией, был полностью заблокирован для российских пользователей.

    4 декабря 2025, 20:15 • Новости дня
    Власти Киева переименовали десять улиц, названных в честь выдающихся русских

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице Украины принято решение о переименовании 10 городских улиц, ранее носивших имена российских общественных и культурных деятелей, среди которых Александр Суворов и Исаак Левитан.

    Киевский городской совет принял решение о переименовании десяти улиц, ранее носивших имена российских деятелей, сообщает РИА «Новости». Официальное сообщение опубликовано на его сайте. В совете подчеркнули, что эти названия «были связаны со страной-агрессором». Среди переименованных улиц – улица Левитана, которую теперь будут называть Лукрецкой, а проспект маршала Рокоссовского переименовали в проспект Дмитрия Павлычко.

    Также было решено часть улицы Лаврской назвать в честь гетмана Ивана Мазепы. Улица Суворова получила новое название – улица Людмилы Фои, а переулок Макаренко теперь официально именуется переулком Софии Окуневской.

    Власти города отмечают, что процесс переименования улиц, связанных с Россией, продолжается в рамках общей политики избавления от советского и российского культурного наследия на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевский режим уже переименовал императоров Российской империи Николая I и Николая II. До этого Институт национальной памяти Украины предложил удалить из публичного пространства все объекты, связанные с русскими поэтами и композиторами, включая Лермонтова и Державина.

    А глава Национального банка Украины Андрей Пышный объяснил необходимость переименования копеек в шаги ассоциацией связи Киева с Москвой.

    На Украине с 2015 года ведется переименование улиц и снос памятников советским и российским деятелям, а после 2022 года процесс вытеснения русского языка и культурного наследия России усилился.

    5 декабря 2025, 15:59 • Новости дня
    Ростех направил Индии предложение по локализации выпуска Су-57

    Чемезов: Ростех направил Индии предложение по локализации выпуска Су-57

    Ростех направил Индии предложение по локализации выпуска Су-57
    @ Нина Падалко/Пресс-служба ОАК/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия предложила Индии локализовать производство истребителей пятого поколения Су-57, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

    Чемезов рассказал в интервью Первому каналу, что соответствующие предложения уже направлены индийской стороне, передает ТАСС.

    «Мы предложения свои направили… [по] Су-57. В том числе и производить здесь, с локализацией. Они сказали: «Подумаем», – заявил Чемезов.

    В сентябре Россия предложила Индии поставку и локализацию производства Су-57.

    Ранее стало известно, что официальный Дели обсуждает закупку истребителей пятого поколения и отдает предпочтение российскому Су-57.

    5 декабря 2025, 15:28 • Новости дня
    Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества экс-замглавы Минобороны Иванова
    Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества экс-замглавы Минобороны Иванова
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об изъятии имущества у бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его близких.

    Речь идет об активах на общую сумму 1,232 млрд рублей, передает РИА «Новости». Часть этого имущества будет обращена в доход государства.

    «Исковое заявление Генпрокуратуры о взыскании имущества Иванова... удовлетворить частично», – огласила решение судья Тереза Жребец. После этого она начала перечислять активы, подлежащие изъятию в пользу государства.

    Ответчиками по иску вместе с Ивановым проходили его бывшая супруга Светлана Захарова и гражданская жена Мария Китаева. Также в списке значатся отец экс-чиновника, его доверенное лицо, водитель и несколько связанных с ними компаний.

    Данные о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток. По другому делу, о растрате, экс-замминистра в июле был приговорен к 13 годам колонии.

    Ранее Иванов заявил о непонимании сути иска об изъятии имущества.

    Напомним, арбитражный суд Москвы признал Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества.

    5 декабря 2025, 16:20 • Новости дня
    Индия выразила готовность производить российские беспилотники «Ланцет»

    Чемезов: Индия выразила готовность производить российские беспилотники «Ланцет»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Индия ведут переговоры о возможной локализации производства российских беспилотников, включая модель «Ланцет», сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов

    Чемезов в интервью Первому каналу отметил, что индийская сторона проявляет значительный интерес к российским беспилотным системам, передает ТАСС.

    «Интерес у них к «Ланцетам», вообще ко всем российским беспилотникам, большой. И они готовы, в том числе, их производить», – сказал он.

    По словам главы Ростеха, сейчас обсуждается возможность размещения сборочных мощностей непосредственно на территории Индии и интеграции производства на местных предприятиях.

    Ранее Чемезов сообщил, что Россия и Индия начали обсуждать производство самолета Ил-114.

    4 декабря 2025, 20:10 • Новости дня
    Уральский чиновник предложил рожать зачатых от насильников детей
    Уральский чиновник предложил рожать зачатых от насильников детей
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Консультант департамента внутренней политики Свердловской области и кандидат философских наук Павел Суслонов заявил о возможности передачи рожденных в результате насилия детей в детские дома.

    Он выступил с таким комментарием на встрече со студентами медицинского колледжа, отвечая на вопрос об обязательстве женщин рожать детей, зачатых при таких обстоятельствах, передает Life.

    Суслонов, заявление которого публикует ОТВ, подчеркнул, что «у нас есть теоретическая возможность передачи рожденного ребенка на воспитание в дом малютки». При этом он отметил, что это его личное мнение, а не официальная позиция. По его словам, «чиновники тоже имеют право на свободу слова и на свободу вероисповедания».

    В ноябре свердловский депутат заявил о праве детей от насильников на жизнь.

    Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о необходимости введения ограничения на аборты, за исключением случаев по медицинским показаниям.

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что за последний год число женщин, решивших отказаться от аборта, выросло на 25%.

    5 декабря 2025, 14:21 • Новости дня
    Захарова сравнила Евросоюз с «воровской группировкой»

    Захарова: ЕС перешел к бандитизму в попытке украсть активы России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз начал действовать как «воровская группировка» в вопросе российских активов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она отметила, что, по ее мнению, объединение легализует «абсолютно бандитские идеи и решения», хотя никаких правовых оснований для изъятия российских активов нет, передает ТАСС.

    «Если эти действия будут совершены, а именно, давайте говорить как оно есть, – воровство, если будут попытки бандитизма и изъятия российских активов, то да, могу подтвердить, действительно проработка ответных мер в межведомственном формате идет», – подчеркнула Захарова. Она добавила, что ответ со стороны России будет не только на словах, но и реальными действиями, а союзники ЕС «вертятся как ужи на сковородке», прекрасно осознавая возможные последствия.

    Особое внимание Захарова уделила Бельгии, назвав поведение страны противоречивым. По ее словам, Брюссель признает отсутствие законных оснований для подобных мер, однако предлагает разделить ответственность за это между всеми странами ЕС. Она считает такой подход признаком «круговой поруки» и нелегитимности, подчеркивая, что страны ЕС действуют как «паханы, которые вне закона, а теперь уже вне понятий».

    Ранее Захарова назвала присвоение Бельгией доходов от активов России воровством.

    Президент России Владимир Путин назвал обсуждаемую в Европе возможную конфискацию российских активов проявлением воровства.

    5 декабря 2025, 17:07 • Новости дня
    Экс-жена Иванова рассказала, как отговаривала его работать в Минобороны
    Экс-жена Иванова рассказала, как отговаривала его работать в Минобороны
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Пресненском суде Москвы экс-супруга заместителя министра обороны Тимура Иванова Светлана Захарова отметила, что не советовала ему работать в Минобороны из-за «низкой моральной обстановки» в ведомстве.

    Рассмотрение иска Генпрокуратуры к бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову и его родственникам продолжается в Пресненском районном суде Москвы, передает РБК. Бывшая супруга Иванова, телеведущая Светлана Захарова, рассказала, что не рекомендовала мужу идти на службу в Минобороны, поскольку считала коллектив ведомства крайне распущенным с низкой моральной обстановкой.

    Захарова отметила: «Несмотря на мое убеждение, что это разрушит наши семейные отношения из-за крайне распутной и низкой моральной обстановки внутри этого коллектива, в котором ему уже довелось работать в администрации Московской области». Она также добавила, что в 2018 и 2019 годах узнала о внебрачных детях мужа, официально признанных им, а также о наличии скрытых от нее при разводе средств и большого количества имущества.

    Захарова попросила суд исключить из иска 13 ювелирных украшений, которые находятся у нее и у несовершеннолетней дочери, а также две пары часов и три автомобиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об изъятии имущества у бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его близких.

    Практически все имущество Иванова и третьих лиц на сумму свыше 1,2 млрд руб. решено обратить в доход государства, за исключением автомобиля Bentley экс-супруги.

    Арбитражный суд Москвы ранее признал Тимура Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Иванов был приговорен к 13 годам заключения и крупному штрафу.

    5 декабря 2025, 14:45 • Новости дня
    Озвучены планы по строительству новых тральщиков для ВМФ

    Замглавкома ВМФ Мухаметшин: До 2050 года в Петербурге построят не менее 20 тральщиков для ВМФ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Средне-Невский судостроительный завод намерен продолжить выпуск тральщиков проекта 12700 «Александрит» с улучшенным оснащением вплоть до 2050 года, заявил замглавкома ВМФ Игорь Мухаметшин.

    На Средне-Невском судостроительном заводе ОСК в Петербурге планируется построить не менее 20-30 морских тральщиков проекта 12700 «Александрит» для Военно-Морского флота. Об этом заявил ТАСС заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин после спуска на воду 11-го тральщика «Дмитрий Лысов».

    «Серийность будет продолжена. Эти корабли будут служить на всех наших четырех флотах и на Каспийской флотилии. И будет еще несколько десятков их построено. <…> Не менее двух-трех десятков», – подчеркнул Мухаметшин.

    Заместитель главкома ВМФ сообщил, что программа строительства рассчитана минимум до 2036 года, а в перспективе – до 2050 года. Серия тральщиков будет обновляться и совершенствоваться по мере производства.

    Тральщики получат более современное вооружение, на них активно реализуются процессы импортозамещения и улучшаются эксплуатационные характеристики. Все это, по словам Мухаметшина, позволяет говорить о значительном росте возможностей современного российского флота по разминированию и обеспечению безопасности на морских путях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Северодвинске спустили на воду транспорт ледового класса «Академик Макеев».

    А весной 2021 года на Средне-Невском судостроительном заводе спустили на воду корабль противоминной обороны проекта 12700 «Анатолий Шлемов» для Военно-морского флота.

    Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые можно обнаруживать как в воде, так и в морском грунте без входа в опасную зону.

    4 декабря 2025, 21:30 • Новости дня
    Верховный суд привлек родных Долиной к процессу о продаже квартиры

    Верховный суд привлек дочь и внучку Долиной к рассмотрению продажи квартиры

    Верховный суд привлек родных Долиной к процессу о продаже квартиры
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дочь и внучка Ларисы Долиной были вовлечены в судебный процесс по делу о продаже недвижимости певицы, сообщили в Верховном суде.

    Верховный суд привлек дочь и внучку певицы Ларисы Долиной к разбирательству по делу о продаже ее квартиры, передает РИА «Новости». Как указано в материалах суда, к делу привлечены Ангелина Долина, а также ее несовершеннолетняя дочь. Они выступают в статусе заинтересованных лиц.

    Данные о дате слушания или дополнительных сторонах стороной суда не приводятся.

    На ваш взгляд
    Какое решение примет Верховный суд по делу о квартире Ларисы Долиной?



    Результаты
    Ранее материалы гражданского дела о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной передали судье Верховного суда России. В качестве третьих лиц по делу указана осужденная по делу о мошенничестве курьер Анжела Цырульникова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Верховный суд России истребовал материалы дела по квартире Ларисы Долиной. Жалоба по квартире на решения нижестоящих судов была зарегистрирована во вторник. Покупательница Полина Лурье пытается добиться признания сделки действительной и получения квартиры.

    В целом по стране все больше покупателей на вторичном рынке сталкиваются с возвратом недвижимости через суд. Продавцы часто утверждают, что соглашались на продажу из-за давления мошенников или по ошибке.

    В подобных случаях покупатели нередко теряют и квартиры, и деньги. Все началось с того, что в ситуации с Долиной суд подтвердил, что она подписывала документы под давлением телефонных мошенников.

