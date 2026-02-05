Писатель Лукьяненко: Путин своевременно поддержал русский язык

По его словам, русский язык служит основой культурного кода и обеспечивает общение между представителями всех народов страны.

«Язык является основой культурного кода народа, государства. И в нашем многонациональном государстве русский язык – это не просто один из языков, это язык, который действительно позволяет общаться представителям всех наших народов, национальностей», – подчеркнул Лукьяненко.

По его словам, именно через русский язык страна контактирует с другими государствами и мировой цивилизацией. «Русский язык это наш основной стержень, наша основная опора при общении ко всему, что существует вообще в мировой цивилизации», – сказал Лукьяненко.

Лукьяненко отметил особую значимость изучения литературы с детских лет. «Можно заучивать сколько угодно правил, можно писать какие-то домашние задания и диктанты, но я уверен, что основная базовая грамотность, естественная для любого человека, она закладывается только с чтением книг. И это та грамотность, которая живет уже где-то в подсознании человека, которая позволяет свободно общаться, позволяет пользоваться языком, не задумываясь о каких-то схемах, правилах», – подчеркнул писатель.

Он обратил внимание на необходимость изменить отношение к изучению языка, чтобы оно не сводилось к механическому заучиванию правил. Лукьяненко выразил надежду, что поручение будет реализовано, и «мы получим на выходе поколение людей, которые думают по-русски, не просто говорят, а думают по-русски, мыслят по-русски и поддерживают все то, что заложено в русской культуре, обогащая ее одновременной культурой… других народов, которым они принадлежат».

В рамках президентских поручений в вузах появится новая дисциплина «Русский язык как государственный», что, по задумке, должно повысить эффективность преподавания и унифицировать образовательные стандарты. Кроме того, планируется повысить качество подготовки учителей за счет увеличения учебных часов по русскому языку и литературе. Также будет развиваться цифровой образовательный контент для изучения языка и литературы, появятся открытые лекции.

Государство намерено стимулировать интерес детей к чтению, в том числе через всероссийский интернет-конкурс «Читаем всей семьей», который пройдет в 2026 году. Запланировано издание переводов классических произведений народов России на русский язык. Реализация всех поручений рассчитана на 2026–2027 годы.