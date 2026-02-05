Жительница Львова обстреляла микроавтобус военкомата

Жительница Львова открыла огонь по микроавтобусу военкомата

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Шевченковском районе Львова 44-летняя жительница города, заметив микроавтобус, в котором находились двое полицейских и военнослужащие Галицко-Франковского военкомата, сначала ударила по стеклу автомобиля травматическим пистолетом, а затем выстрелила по транспортному средству, когда оно начало движение. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Львовской областной прокуратуры

В момент происшествия сотрудники военкомата и полиции проводили мероприятия по оповещению населения о мобилизации. Информации о возможных пострадавших не приводится. Также не уточняется, была ли знакома женщина с сотрудниками военкомата или предшествовал ли инциденту какой-либо конфликт. Действия жительницы классифицированы по статье о хулиганстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Житомирской области сотрудник ТЦК открыл огонь по гражданским. Ранее в том же Львове сотрудник ТЦК толкнул девушку в сугроб во время задержания мужчины. А в декабре житель Львова ранил ножом сотрудника военкомата, остановившего его на улице.