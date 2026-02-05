Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.6 комментариев
В Белоруссии завершено расследование дела Антанаса Гецявичюса, которого обвиняют в массовых убийствах в составе нацистских формирований в годы войны.
Уголовное дело по обвинению Антанаса Гецявичюса в геноциде белорусского народа было направлено в Верховный суд Белоруссии, сообщает Генеральная прокуратура страны. Гецявичюс, уроженец деревни Йокуляй Клайпедского уезда, возглавлял взвод первой роты 12-го охранного батальона и лично участвовал и отдавал приказы о расстрелах, повешениях и погребении заживо мирных жителей на территории Минска и Минской области.
В результате действий Гецявичюса погибло не менее 6 012 человек, включая 31 малолетнего ребенка, а также людей в беспомощном и престарелом состоянии. Следствие установило, что обвиняемый исполнял преступные приказы руководства нацистской Германии в составе полицейского формирования на территории оккупированной БССР.
Следственная группа Генпрокуратуры заявила: «Собраны неопровержимые доказательства вины данного литовского коллаборанта». Уголовное дело выделено в специальное производство. По данным Генпрокуратуры, это уже седьмое дело в истории Белоруссии, направленное в суд по обвинению в геноциде нацистских пособников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд Белоруссии начал рассматривать дело нациста Зиглинга, обвиняемого в массовых убийствах на территории Минской, Гродненской и Брестской областей. Он лично и совместно с подчиненными участвовал в массовых убийствах на территории Минской, Гродненской и Брестской областей, лишив жизни не менее 1706 человек, включая 238 детей и людей в беспомощном состоянии.
Ранее Верховный суд Белоруссии вынес вердикт по делу пособника нацистов Александра Ермольчика, который лишил жизни не менее 246 человек.
А президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул необходимость выставить счет странам, причастным к геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.