    Евдокия Шереметьева Такие должны жить вечно

    Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Лёше был стержень.

    Дмитрий Губин Чем Украина похожа на Ирак

    До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.

    Анна Долгарева Ореол обреченности реет над аналоговым человеком

    Моему собеседнику 28. Он выглядит на 45. Семь ранений, шестнадцать контузий. Он пошел воевать добровольцем в марте 2022 года. Как же они красивы эти люди двадцатого века, как отличаются они, словно нарисованы на темной доске не эфиром, а кровью.

    16 мая 2026, 19:38 • В мире

    США вернулись к тактике «стратегической двусмысленности» в отношении Тайваня

    По итогам визита Дональда Трампа в Китай США «подвесили» вопрос продажи оружия Тайваню, а президент США фактически высказался против идеи независимости острова. Можно ли говорить о фундаментальном пересмотре американской политики в отношении Тайваня или это тактический маневр Трампа по замораживанию вопроса ради сделки с Пекином?

    Одной из основных тем переговоров президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на этой неделе стал вопрос Тайваня. Эта тема звучала наравне с вопросами торговли, технологий и ситуации вокруг Ирана. В ходе двухчасовой беседы в Пекине лидер Китая указал гостю на необходимость максимально взвешенного подхода к проблеме Тайваня, назвав его «самым важным и чувствительным вопросом» в двусторонних отношениях.

    «США должны подходить к тайваньскому вопросу с крайней осторожностью», – подчеркнул руководитель Китая, пояснив, что при правильном подходе отношения между странами могут оставаться стабильными, однако в противном случае ситуация станет крайне опасной.

    Во время церемонии фотографирования политиков в пекинском «Храме неба» глава Белого дома проигнорировал вопрос журналистов о Тайване. А после завершения саммита заявил репортерам на борту Air Force One, что в ходе разговора «не давал никаких обещаний ни в одну, ни в другую сторону» относительно Тайваня. На прямой вопрос он ответил отказом подтвердить военную поддержку Тайваня, назвав это своей личной тайной.

    На момент окончания визита Трамп также отложил утверждение крупной оружейной сделки с Тайванем на сумму 12 млрд долларов и назвал пакет вооружений «очень хорошим разменным козырем», поставив его в зависимость от позиции КНР. А его фраза «я не хочу, чтобы кто-то становился независимым, потому что мы не собираемся лететь за 9500 миль воевать» стала, по мнению китайских наблюдателей, одной из самых жестких превентивных оплеух администрации Лай Циндэ за последние годы.

    Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью своей территории, а соблюдение принципа «одного Китая» является обязательным условием для дипломатических отношений с КНР. В настоящее время администрация США рассматривает возможность одобрения продажи оружия Тайваню на сумму около 14 млрд долларов. В конце прошлого года уже была согласована сделка на 11 млрд долларов, а недавно тайваньский парламент выделил 25 млрд долларов на закупку американских ракет и вооружений. Ранее глава Белого дома пообещал в скором времени решить вопрос будущих поставок американских вооружений острову.

    Продажа американского оружия Тайбэю остается одной из главных причин напряженности между Пекином и Вашингтоном. Официальные контакты центрального правительства и провинции прервались в 1949 году.

    Внести ясность по поводу позиции американских властей относительно Тайваня попытался госсекретарь США Марко Рубио, который назвал ее неизменной после переговоров на высшем уровне в Пекине. Дипломат добавил, что инициатива обсуждения тайваньского вопроса исходила от китайской стороны, которая регулярно затрагивает эту проблему. По его словам, американская делегация четко изложила свою позицию перед переходом к другим темам повестки.

    Рубио выразил уверенность в стремлении Пекина к мирному урегулированию, но предупредил о серьезных последствиях силовой операции.

    Публичные сигналы из Пекина и последовавшие заявления Трампа выглядят неоднозначно: с одной стороны, звучали слова о стратегической ясности, с другой – сохраняется пространство для маневра.

    «Трамп фактически высказался против идеи независимости Тайваня и предупредил, что рассчитывать в этом случае на США остров не сможет. С продажей оружия вопрос подвесили. Тут Трамп в своем стиле тени на плетень», – написал в своем Telegram-канале политолог Федор Лукьянов.

    «Все, что сказано, полностью соответствует американской политике, прописанной еще на заре нормализации отношений. Никаких изменений не произошло», – подчеркивает Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

    Таким образом, итоги визита Трампа в Китай и прозвучавшие заявления лидеров двух сверхдержав не дают оснований говорить о тектонических сдвигах в американской дипломатии. Напротив, Вашингтон демонстрирует верность своим фундаментальным подходам к тайваньскому вопросу.

    По мнению аналитика,

    главное отличие нынешней риторики Белого дома от курсов предыдущих администраций заключается в возвращении к классической тактике «стратегической двусмысленности».

    Если Джордж Буш-младший или Джо Байден периодически уходили от этого принципа и прямо заявляли о готовности вмешаться в конфликт вокруг Тайваня, то Трамп сейчас сознательно избегает подобных формулировок.

    С тем, что ни о каком фундаментальном пересмотре курса США речи не идет, согласен американист Дмитрий Дробницкий, по словам которого ключевые решения по острову Трампу попросту неподконтрольны.

    Даже если президент США на словах замораживает военный пакет или допускает риторические отступления, реальный механизм принятия решений находится в руках Конгресса и постоянного госаппарата. «Парламент способен включить поставки оружия Тайбэю в любой из бюджетных биллей – и сделать это при двухпартийной поддержке.

    В США есть в определенном смысле двухпартийный консенсус, что Тайваню надо помогать, Китай нельзя туда пускать.

    Поэтому никакого пересмотра американской политики по поводу Тайваня нет», – считает Дробницкий.

    Саммит, с его точки зрения, не изменил позиций ни одной из сторон. «Это был скорее обмен некими заявлениями, сделанными максимально мягко. И небольшие уступки со стороны Соединенных Штатов связаны с тем, что совершенно не с руки было портить саммит, дальше отталкивать от себя Китай и продолжать играть в торговую или политическую конфронтацию», – пояснил политолог.

    Таким образом, слова Трампа о «разменном козыре» – это тактическая попытка не обострять встречу, а не стратегический сдвиг. Что касается вопроса о том, не ведут ли действия Трампа к демонтажу «Шести заверений» Рональда Рейгана, запрещавших консультации с Пекином по вооружению Тайбэя, эксперт подчеркивает, что «архитектура, которая существовала последние 50 лет, вся будет как бы заменена, а где-то и просто разрушена».

    «Трамп ничего ни смонтировать, ни демонтировать не может. Он не может смонтировать мир на Украине. Не может демонтировать НАТО. Не может демонтировать или смонтировать что-то новое по Тайваню. Роль Трампа в данной ситуации невелика», – пояснил собеседник.

    Американский госаппарат, по оценке Дробницкого, практически не изменился с предыдущей администрации и продолжит гнуть свою линию. Трамп лишь «не захотел ругаться с Си Цзиньпином по вопросу Тайваня», но это не отменяет того, что «госдепартамент и госаппарат будут делать так, как обычно».

    Отдельное внимание эксперт уделил жесткому предупреждению Си Цзиньпина о риске военного конфликта из-за Тайваня. По его мнению, никакой «эскалационной ставки» Китай пока не сделал –

    «это был намек на то, что не надо дяденьке впадать в ловушку Фукидида».

    Более того, аналитик скептически отозвался о самом факте использования китайскими спичрайтерами американоцентричной концепции «ловушки Фукидида», назвав это «не очень опрятной работой».

    В основе нынешнего напряжения, считает американист, лежит вовсе не тайваньский вопрос как таковой, а неустранимое базовое противоречие:

    «Соединенные Штаты говорят Китаю: «Вернитесь в Америку, производите дешевый ширпотреб». Китай говорит: «Нет, мы хотим быть как минимум равной вам сверхдержавой».

    Конфронтация в той или иной степени неизбежна, и старая архитектура сдержек не выдержит.

    В отношении Тайваня аналитик предположил, что Пекин делает ставку на мирное присоединение, а блокада острова рассматривается лишь на крайний случай.

    «Если такая ставка сделана, то Россия тоже долго делала ставку на мирное решение вопроса по Украине. Тут, к сожалению, объективные обстоятельства могут быть сильнее наших желаний», – рассуждает Дробницкий.

    Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик

    Великобритания уже полностью потеряла свою химическую промышленность. Европа идет по тому же пути. Заводы закрываются, мощности урезаются, десятки тысяч человек остаются без работы. Корни этого кризиса лежат в том числе в отказе от российских газа и нефти. А Ормузский конфликт только усугубил ситуацию. Подробности

    Обогащенный Ираном уран может поработать на Россию

    В Иране намерены обсуждать вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон достигнут прогресса по этому вопросу. Что именно сейчас мешает сторонам заключить сделку, почему в качестве возможного получателя рассматривается прежде всего Россия и как может быть использован обогащенный уран после его передачи Тегераном Москве? Подробности

    От FPV-дронов российских бойцов защитят специальные пули

    Две разных концепции придуманы на Западе и в России для увеличения эффективности стрельбы по беспилотникам стрелковым оружием. В России начали делать специальные пули, на Западе – особые «умные прицелы». Как устроены и те и другие устройства – и почему российский подход выглядит более перспективным? Подробности

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями?

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

      В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

