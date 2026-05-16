Захарова осудила Европарламент за претензии к Китаю на фоне преступлений Киева

Tекст: Мария Иванова

Российский дипломат в своем Telegram-канале обратила внимание на абсурдность приоритетов европейских политиков.

«Европарламент наблюдает за другим концом земли, в частности, осуждая законотворческие инициативы в Китае, не замечая масштабных проблем у себя под носом», – заявила она.

Поводом стала недавняя резолюция с призывом отменить китайский закон об этническом единстве. При этом депутаты полностью игнорируют беззаконие, тотальную коррупцию и бесчеловечную жестокость киевского режима.

Спикер напомнила о чудовищных пытках, торговле людьми и системных атаках на мирных жителей со стороны украинских боевиков. Кроме того, серьезные нарушения прав человека, включая расизм и ксенофобию, регулярно фиксируются в самих европейских государствах.

Мария Захарова назвала недавние удары украинских беспилотников по Джанкою актом терроризма. Дипломат также сравнила жесткие мобилизационные меры на Украине с кровавой мясорубкой.