Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский продолжает играть в любимую детскую «игрушку» – мясорубку, только теперь «пропуская через нее живых людей, своих соотечественников», передает ТАСС.

Она напомнила, что о такой игрушке рассказывала мать Зеленского: «Мальчиком он любил играть в мясорубку». По словам Захаровой, разбираться с этим должны врачи, а миру следует понять, как украинский лидер превращает своих граждан в «настоящую, кровавую мясорубку».

Официальный представитель МИД указала на сообщения о том, что на Украине начались массовые отмены отсрочек от мобилизации через приложение «Резерв+». Захарова сослалась на заявление главы антикоррупционного совета при Минобороны Украины Юрия Гудименко, который анонсировал рейды по спортзалам. По ее словам, речь идет о «настоящей охоте за физически здоровыми мужчинами с бронью от мобилизации», а киевские власти даже не скрывают, что совершают «геноцид собственного народа».

Захарова также упомянула программу «Контракт 18-24», предполагающую «добровольную» отправку на фронт сроком на один год, и назвала ее «one way ticket, билетом в один конец, контрактом а-ля Зеленский». Кроме того, она обратила внимание на планы создать женскую бригаду беспилотных войск как PR-акцию по расширению мобилизации среди женщин. По ее оценке, все эти меры ведут к уничтожению граждан Украины, чего, как заявила дипломат, хотят Зеленский, киевский режим и Банковая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Украины намерено усилить рейды по спортзалам для выявления мужчин с отсрочкой от службы.