На Украине объявили об усилении рейдов по спортзалам для мобилизации

Минобороны Украины объявило об усилении рейдов по спортзалам ради мобилизации
Министерство обороны Украины планирует усилить проверки в спортзалах, чтобы выявлять мужчин, уклоняющихся от мобилизации. Об этом заявил глава антикоррупционного совета при минобороны Юрий Гудименко, передает РИА «Новости».
«Я устал жить в одном мире и за одни и те же десять минут видеть спортзалы, забитые качками, которые, очевидно, кем-то забронированы, и одновременно видеть видео, где у нас скандал, что ТЦК превысили полномочия. Такая задача есть, с этой задачей работают», – приводит его слова агентство УНИАН.
Гудименко добавил, что власти собираются уделять особое внимание случаям, когда физически здоровые мужчины проводят время в фитнес-центрах и имеют отсрочку от службы. По его словам, эти ситуации будут предметом более пристального контроля.
В последнее время киевские власти столкнулись с серьёзной нехваткой личного состава в вооружённых силах Украины. Насильственные действия сотрудников военкоматов при задержании подлежащих мобилизации вызывают многочисленные скандалы и протесты среди населения. В сети регулярно появляются видео с жесткими задержаниями мужчин сотрудниками военкоматов, которые нередко сопровождаются применением силы.
Ранее в субботу депутат Верховной рады Сергей Нагорняк заявил о рассмотрении возможности мобилизации уже забронированных мужчин из-за нехватки личного состава в ВСУ. Одновременно правительство Украины рассматривает снижение квоты на освобождение от мобилизации для работников критически важных предприятий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Украины собираются в группировки, чтобы противостоять сотрудникам территориальных центров комплектования и «наказывать» работников мобилизационных органов.