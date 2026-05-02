Минобороны Украины объявило об усилении рейдов по спортзалам ради мобилизации

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министерство обороны Украины планирует усилить проверки в спортзалах, чтобы выявлять мужчин, уклоняющихся от мобилизации. Об этом заявил глава антикоррупционного совета при минобороны Юрий Гудименко, передает РИА «Новости».

«Я устал жить в одном мире и за одни и те же десять минут видеть спортзалы, забитые качками, которые, очевидно, кем-то забронированы, и одновременно видеть видео, где у нас скандал, что ТЦК превысили полномочия. Такая задача есть, с этой задачей работают», – приводит его слова агентство УНИАН.

Гудименко добавил, что власти собираются уделять особое внимание случаям, когда физически здоровые мужчины проводят время в фитнес-центрах и имеют отсрочку от службы. По его словам, эти ситуации будут предметом более пристального контроля.

В последнее время киевские власти столкнулись с серьёзной нехваткой личного состава в вооружённых силах Украины. Насильственные действия сотрудников военкоматов при задержании подлежащих мобилизации вызывают многочисленные скандалы и протесты среди населения. В сети регулярно появляются видео с жесткими задержаниями мужчин сотрудниками военкоматов, которые нередко сопровождаются применением силы.

Ранее в субботу депутат Верховной рады Сергей Нагорняк заявил о рассмотрении возможности мобилизации уже забронированных мужчин из-за нехватки личного состава в ВСУ. Одновременно правительство Украины рассматривает снижение квоты на освобождение от мобилизации для работников критически важных предприятий.

Жители Украины собираются в группировки, чтобы противостоять сотрудникам территориальных центров комплектования и «наказывать» работников мобилизационных органов.




