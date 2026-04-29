Tекст: Мария Иванова

Группировка «Север» нанесла поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и шести бригад теробороны около Бачевска, Червоного, Толстодубово, Мирлогов, Новой Сечи, Храповщины и Мироновки Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Харьковской области поражены живая сила и техника трех механизированных и трех мотопехотных бригад ВСУ рядом с Терновой, Бугаевкой, Старицей, Польной и Караичным.

Противник при этом потерял более 170 военнослужащих, бронемашину, американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и шесть складов матсредств.

Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Новодмитровка в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ возле Константиновки, Николаевки, Ореховатки, Славянска, Краматорска и Рай-Александровки ДНР.

Противник потерял свыше 170 военнослужащих, три бронемашины, орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, склад боеприпасов, пять складов матсредств и горючего, отчитались в Минобороны.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Ковалевки, Моначиновки, Кутьковки, Пристена Харьковской области, Татьяновки и Красного Лимана ДНР.

При этом потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, америкаснкая радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три склада с боеприпасами.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной бригад, штурмового полка, батальона беспилотных систем ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Приюта, Новогригоровки, Ленина, Рубежного, Красноярского, Грузского, Светлого, Кучерова Яра, Золотого Колодезя, Шевченко, Новоалександровки и Доброполья ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 275 военнослужащих, бронемашина, два артиллерийских орудия и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили харьковские Землянки и Ильиновку в ДНР.

За день до этого они освободили сумское Таратутино и Ильичовку в ДНР.

В минувшие выходные российские войска освободили Бочково в Харьковской области.