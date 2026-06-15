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Предварительный стандарт ИИ-контроля водителей вступил в силу в России
В России заработал предварительный национальный стандарт для систем контроля состояния водителя с применением искусственного интеллекта, сообщают информационные агентства.
Стандарт, устанавливающий общие требования к системам контроля функционального состояния водителя с использованием технологий искусственного интеллекта, вступил в силу в России с 15 июня, передает ТАСС.
Документ распространяется на решения, применяемые непосредственно в транспортных средствах.
Стандарт определяет принципы построения таких систем, особенности их функционирования, а также подходы к оценке качества их работы. Речь идет о единых требованиях к технологиям, которые следят за состоянием водителя с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.
Как ранее напомнили в Росстандарте, стандарт был разработан именно как предварительный. Его задача – апробация установленных требований и накопление дополнительной информации о применении искусственного интеллекта на транспорте, которая необходима для последующей разработки полноценного национального стандарта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в стандарте закреплены условия обучения моделей искусственного интеллекта, включая формирование и защиту наборов данных, и требования к программно-аппаратным комплексам, способным собирать и обрабатывать видео и биометрические сигналы. Особое внимание уделяется точности и надежности алгоритмов, которые должны эффективно решать задачи по детекции, классификации и прогнозированию состояния водителя.
В России утвердили национальный стандарт ПНСТ 1056-2026 по применению искусственного интеллекта для контроля выбросов вредных веществ автомобильным транспортом.
Минцифры России опубликовало проект федерального закона о государственном регулировании искусственного интеллекта.