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ВС России начали формировать буферную зону под Сумами
Российские военнослужащие приступили к созданию буферной зоны в районе населенного пункта Новая Сечь, осуществив серию результативных ударов по позициям украинских войск, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«Если мы говорим о Сумском направлении и о районе населенного пункта Новая Сечь, то наши военнослужащие не сидели на месте и занимались формированием буферной зоны. За последние несколько суток были результативные накаты на украинские позиции в районе населенных пунктов Кияница и Храповщина», – заявил он ТАСС.
Ранее Марочко заявлял, что российские подразделения начали закрепляться на окраинах Кияницы и Храповщины.
Он подчеркнул, что украинская линия обороны на этом участке фронта заметно ослабла, а резервов для восполнения потерь у Киева недостаточно.
При этом самый широкий участок буферной зоны – у сумской Юнаковки
«Если мы говорим о формировании буферной зоны и расстояние, где противник больше всего отодвинут от государственной границы Российской Федерации, то сейчас это юнаковский участок, где у наших войск и самые большие территориальные завоевания», – сказал он.
Напомним, что об освобождении Новой Сечи Минобороны России сообщало 29 июля.
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