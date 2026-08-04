ВС России начали формировать буферную зону под Сумами

Tекст: Катерина Туманова

«Если мы говорим о Сумском направлении и о районе населенного пункта Новая Сечь, то наши военнослужащие не сидели на месте и занимались формированием буферной зоны. За последние несколько суток были результативные накаты на украинские позиции в районе населенных пунктов Кияница и Храповщина», – заявил он ТАСС.

Ранее Марочко заявлял, что российские подразделения начали закрепляться на окраинах Кияницы и Храповщины.

Он подчеркнул, что украинская линия обороны на этом участке фронта заметно ослабла, а резервов для восполнения потерь у Киева недостаточно.

При этом самый широкий участок буферной зоны – у сумской Юнаковки

«Если мы говорим о формировании буферной зоны и расстояние, где противник больше всего отодвинут от государственной границы Российской Федерации, то сейчас это юнаковский участок, где у наших войск и самые большие территориальные завоевания», – сказал он.

Напомним, что об освобождении Новой Сечи Минобороны России сообщало 29 июля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, тыловики ВС России создали подземные склады на Сумском направлении. Российские войска закрепились на окраинах двух сел Сумской области. Россия создает новую точку давления в Сумской области.



