У «Лахта Центра» в Петербурге решили увековечить победу России в Северной войне

Tекст: Алексей Дегтярев

Проект памятника разработан архитектором Михаилом Мамошиным и скульптором Степаном Мокроусовым-Гульельми, передает РИА «Новости».

Памятный знак будет установлен на Приморском шоссе в муниципальном округе Лахта-Ольгино рядом с Лахта-центром. Этот монумент посвящен победе России в Северной войне 1700-1701 годов и связан с историей Петербурга.

Инициатива установки принадлежит Фонду поддержки культурных инициатив Газпрома, который также заказал проектирование и изготовление памятника.

Триумфальный столп будет представлять собой бронзовую триумфальную колонну на гранитном постаменте высотой 24,3 метра. Колонну венчает фигура императора Петра I высотой 9,5 метра. Общая высота памятного знака составит 82 метра.

На колонне и постаменте планируется разместить медальоны с барельефами и надписями, рассказывающими о воинских подвигах в период Северной войны. Этот проект станет символом победы и величия России в значимый для страны исторический период.

В декабре в честь 120-летия со дня рождения Валерия Чкалова на Ходынском поле в Москве открыли памятник легендарному летчику.