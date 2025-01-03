Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
У «Лахта Центра» в Петербурге решили увековечить победу России в Северной войне
В Петербурге на Приморском шоссе у «Лахта-центра» планируют установить Триумфальный столп, который увековечит победу России в Северной войне, соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.
Проект памятника разработан архитектором Михаилом Мамошиным и скульптором Степаном Мокроусовым-Гульельми, передает РИА «Новости».
Памятный знак будет установлен на Приморском шоссе в муниципальном округе Лахта-Ольгино рядом с Лахта-центром. Этот монумент посвящен победе России в Северной войне 1700-1701 годов и связан с историей Петербурга.
Инициатива установки принадлежит Фонду поддержки культурных инициатив Газпрома, который также заказал проектирование и изготовление памятника.
Триумфальный столп будет представлять собой бронзовую триумфальную колонну на гранитном постаменте высотой 24,3 метра. Колонну венчает фигура императора Петра I высотой 9,5 метра. Общая высота памятного знака составит 82 метра.
На колонне и постаменте планируется разместить медальоны с барельефами и надписями, рассказывающими о воинских подвигах в период Северной войны. Этот проект станет символом победы и величия России в значимый для страны исторический период.
В декабре в честь 120-летия со дня рождения Валерия Чкалова на Ходынском поле в Москве открыли памятник легендарному летчику.