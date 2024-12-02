В Москве открыли памятник летчику Чкалову

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает ТАСС, инициатива установки памятника принадлежит правительству Нижегородской области и была поддержана мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Памятник Валерию Чкалову был разработан известным российским скульптором Салаватом Щербаковым. Монумент посвящен выдающемуся летчику, который прославился своими беспосадочными перелетами через Северный полюс. Чкалов трагически погиб при испытании нового истребителя на Ходынском поле в 1938 году.

Ходынское поле сыграло важную роль в истории российской авиации. Именно здесь в 1910 году был открыт первый московский аэродром. С этого аэродрома, который в советские годы стал Центральным аэродромом имени Фрунзе, были осуществлены первые международные и внутренние авиарейсы.

Чкалов, родившийся в Нижегородской области, внес значительный вклад в развитие мировой авиации, разработав новые фигуры высшего пилотажа и испытав множество самолетов. Он был удостоен звания Героя Советского Союза и других наград за свои достижения и вклад в авиационную технику.