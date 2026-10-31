Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.3 комментария
Стало известно время начала ЕГЭ в 2027 году
Время начала ЕГЭ в 2027 году определили в 10 утра
В 2027 году Единый государственный экзамен будет начинаться в 10 утра по местному времени, как и в прошлом году, следует из проекта приказа Минпросвещения и Рособрнадзора.
Менять время начала Основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2027 году также не планируется, он будет стартовать в 10 утра, передает РИА «Новости».
Согласно документу, основной период ЕГЭ-2027 начнется 1 июня с истории, литературы и химии. 4 июня пройдет экзамен по русскому языку, 7 июня – по базовой и профильной математике.
Выпускники 10 июня смогут сдать обществознание и физику, 15 июня – биологию, географию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам. На 18 и 19 июня запланированы информатика и устная часть по иностранным языкам.
С 21 по 26 июня предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов. Для пересдачи одного из предметов ЕГЭ по желанию выпускника выделены 8 и 9 июля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Рособрнадзор предложил сохранить продолжительность сдачи ЕГЭ в 2027 году. В понедельник ведомство назвало даты проведения ОГЭ для девятиклассников. В тот же день глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил о сохранении права школьников на пересдачу одного предмета в 2027 году.