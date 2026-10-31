Стало известно время начала ЕГЭ в 2027 году

Время начала ЕГЭ в 2027 году определили в 10 утра

Tекст: Катерина Туманова

Менять время начала Основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2027 году также не планируется, он будет стартовать в 10 утра, передает РИА «Новости».

Согласно документу, основной период ЕГЭ-2027 начнется 1 июня с истории, литературы и химии. 4 июня пройдет экзамен по русскому языку, 7 июня – по базовой и профильной математике.

Выпускники 10 июня смогут сдать обществознание и физику, 15 июня – биологию, географию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам. На 18 и 19 июня запланированы информатика и устная часть по иностранным языкам.

С 21 по 26 июня предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов. Для пересдачи одного из предметов ЕГЭ по желанию выпускника выделены 8 и 9 июля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Рособрнадзор предложил сохранить продолжительность сдачи ЕГЭ в 2027 году. В понедельник ведомство назвало даты проведения ОГЭ для девятиклассников. В тот же день глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил о сохранении права школьников на пересдачу одного предмета в 2027 году.