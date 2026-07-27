В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.0 комментариев
Дроны поразили два судна с военным грузом в порту Николаева
Российские военные в ночь на понедельник нанесли удары по украинским портам, используемым для доставки грузов ВСУ, сообщили в Минобороны.
«В порту Николаева российскими ударными дронами поражены два сухогруза – в момент разгрузки грузов военного назначения», – сообщило ведомство в Max.
В субботу российские военные поразили сухогруз с военным обеспечением в порту Николаева.
Днем ранее Вооруженные силы России атаковали два буксира в этой же гавани.
В тот же день Министерство обороны отчиталось об уничтожении складов с водными дронами на юге Украины.