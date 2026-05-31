Tекст: Ольга Иванова

Сотрудники военкомата в Винницкой области похитили священника канонической Украинской православной церкви, передает РИА «Новости». Информацию о задержании священнослужителя распространил украинский телеканал «Первый казацкий».

«Сотрудники Гайсинского ТЦК похитили священнослужителя Тульчинской епархии УПЦ отца Владимира Заднепрянца… Отца Владимира продолжают незаконно удерживать», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.

Украинские власти развернули масштабную кампанию против Украинской православной церкви Московского патриархата, ссылаясь на ее связь с Россией. В разных регионах страны деятельность УПЦ запрещают, а Служба безопасности заводит уголовные дела на духовенство. Силовики проводят обыски в храмах и монастырях в поисках доказательств «антиукраинской деятельности», многие священнослужители находятся под арестом.

Сотни православных храмов силой захватили представители раскольнической Православной церкви Украины при поддержке местных властей. Во время этих инцидентов физическому насилию подвергаются как священники, так и обычные верующие. С 23 сентября 2024 года в стране действует закон, позволяющий полностью запретить Украинскую православную церковь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала текущего года украинские военкомы насильно мобилизовали не менее 21 священнослужителя канонической церкви.

В конце апреля сотрудники ТЦК похитили в Одессе архимандрита Руфина.

В начале апреля полиция Винницы задержала клирика УПЦ архимандрита Филарета.