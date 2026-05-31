В ЛНР нашли оставленными нацбатальоном «Айдар» тайник с боеприпасами

Tекст: Дарья Григоренко

Найти точное местоположение тайника удалось в ходе опроса населения, которое указало на прежние места дислокации отступивших боевиков, передает РИА «Новости».

«В схроне находились ящики с минами калибра 82 миллиметра для миномета, также снаряженные ленты с патронами калибром 7,62, ящики с патронами и ручными гранатами различных видов, гранаты для ручных гранатометов, снаряженные в ленты ВОГи для автоматического гранатомета станкового. Все было снаряжено и приготовлено для стрельбы», – рассказали представители ведомства.

После тщательного осмотра найденных арсеналов саперы военной комендатуры республики приняли решение ликвидировать все взрывоопасные предметы. Уничтожение боеприпасов прошло прямо на месте их обнаружения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года саперы нашли в одной из рек ЛНР тайник с иностранным пулеметом.

В июне того же года силовики обнаружили в Славяносербском районе республики схрон с противотанковым комплексом NLAW.

Немногим ранее сотрудники Росгвардии изъяли из заброшенного блиндажа американские гранаты М67.