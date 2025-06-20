В Славяносербском районе ЛНР сорвали нападение на колонну техники ВС России

Tекст: Александра Юдина

Тайник был найден в лесополосе после сообщения от местного жителя и оперативного выезда группы быстрого реагирования. Саперы предварительно проверили место на наличие мин-ловушек, передает ТАСС.

В тайнике находились гранатомет РПГ-7 с боеприпасами, переносная противотанковая управляемая ракета NLAW производства НАТО, а также оптический прицел.

По словам представителя военной комендатуры ЛНР, тайник, предположительно оборудованный противником, располагался в нескольких сотнях метров от автотрассы и, вероятно, предназначался для атаки на колонну техники ВС РФ.

Ранее сотрудники Росгвардии при проверке оперативной информации нашли в ЛНР схрон с иностранными гранатами и крупнокалиберными патронами в заброшенном блиндаже.

Как писала газета ВЗГЛЯД, росгвардейцы нашли тайник с иностранными гранатометами на территории ДНР. Росгвардия ранее обнаружила схрон с оружием ВСУ, в том числе иностранного производства, в ЛНР. ФСБ выявила в Мариуполе тайник с минами и выстрелами для гранатометов.