Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.20 комментариев
Росгвардейцы нашли тайник с гранатометами в ДНР
Росгвардия обнаружила гранатометы и 2,5 тыс патронов на окраине Мариуполя
В ДНР на окраине Мариуполя был найден тайник с более чем 2,5 тыс. патронов и гранатометами.
Военнослужащие Росгвардии обнаружили схрон с оружием и боеприпасами на территории Донецкой Народной Республики, передает ТАСС. В пресс-службе ведомства сообщили, что в тайнике были найдены гранатометы, тротиловые шашки, гранаты и более 2,5 тысячи патронов.
Тайник был выявлен на окраине Мариуполя в результате оперативных мероприятий, проведенных росгвардейцами совместно с сотрудниками военной контрразведки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Росгвардия нашла в ЛНР крупные тайники с оружием, принадлежавшие Вооруженным силам Украины (ВСУ). В другом случае Росгвардия обнаружила схрон ВСУ с центнером тротила в ЛНР. Также сообщалось, что Росгвардия сбила около сорока беспилотников ВСУ в Курской области с момента введения режима контртеррористической операции.