Росгвардия обнаружила гранатометы и 2,5 тыс патронов на окраине Мариуполя

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащие Росгвардии обнаружили схрон с оружием и боеприпасами на территории Донецкой Народной Республики, передает ТАСС. В пресс-службе ведомства сообщили, что в тайнике были найдены гранатометы, тротиловые шашки, гранаты и более 2,5 тысячи патронов.

Тайник был выявлен на окраине Мариуполя в результате оперативных мероприятий, проведенных росгвардейцами совместно с сотрудниками военной контрразведки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Росгвардия нашла в ЛНР крупные тайники с оружием, принадлежавшие Вооруженным силам Украины (ВСУ). В другом случае Росгвардия обнаружила схрон ВСУ с центнером тротила в ЛНР. Также сообщалось, что Росгвардия сбила около сорока беспилотников ВСУ в Курской области с момента введения режима контртеррористической операции.