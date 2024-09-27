Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.0 комментариев
Росгвардия нашла в ЛНР крупные тайники с оружием ВСУ
Росгвардия нашла в ЛНР два тайника с оружием и боеприпасами ВСУ
Сотрудники Росгвардии совместно с ФСБ нашли два тайника с арсеналом оружия и боеприпасов в ЛНР, включая более 10 тыс. патронов к стрелковому оружию и 2 кг тротила.
В пресс-службе Росгвардии сообщили, что в ходе операции было найдено значительное количество оружия, включая автомат Калашникова АК-74, два гладкоствольных ружья, подствольный гранатомет ГП-25, семь выстрелов к гранатомету РПГ-7 и 45 гранат различных модификаций, передает ТАСС. Также были обнаружены 33 гранаты к подствольному гранатомету ВОГ-25, четыре минометные мины, около тысячи патронов к крупнокалиберному пулемету.
В тайниках также оказалось более двух килограммов тротила, столько же пластичного взрывчатого вещества, инженерные средства для осуществления взрывов и более 10 тыс. патронов к стрелковому оружию. Один из тайников располагался в заброшенном здании на окраине населенного пункта, где в подвале нашли боеприпасы к стрелковому оружию, ручные гранаты и выстрел к РПГ. Второй, более крупный тайник был обнаружен в одной из хозяйственных построек на прилегающей территории.
Как сообщили в пресс-службе, изъятый арсенал был передан сотрудникам взаимодействующих органов. Непригодные для использования боеприпасы уничтожили на месте с соблюдением мер безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие Росгвардии в ходе поисковых мероприятий в частном секторе Левобережного района Мариуполя обнаружили боеприпасы, оставленные боевиками националистического батальона «Азов». Кроме того, в Мелитопольском районе Запорожской области полицейские совместно с коллегами из ФСБ России и Росгвардии при проведении оперативно-профилактических мероприятий выявили незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы. Также сообщалось, что тайник с гранатометами для украинских диверсантов был найден спецслужбами ДНР под Донецком.