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Росгвардия нашла оставленные «Азовом» в частном секторе Мариуполя боеприпасы
Военнослужащие Росгвардии в ходе поисковых мероприятий в частном секторе Левобережного района Мариуполя обнаружили боеприпасы, оставленные боевиками националистического батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен).
Как сообщил военнослужащий Росгвардии с позывным Барс, «Азов» активно использовал гражданскую инфраструктуру для подготовки оборонительного рубежа, передает РИА «Новости».
По его словам, сегодня проводились поисковые мероприятия в частном секторе Левобережного района города Мариуполя, и при проведении была обнаружена часть оставшихся боеприпасов, в том числе и поврежденные.
Отмечается, что саперы проверили здания, строения и объекты промзоны. Из-за того, что в этом районе ранее шли активные боевые действия, и там могут находиться взрывоопасные предметы, присутствие гражданских лиц запрещено.
В мае в освобожденном городе Авдеевка в ДНР нашли тайник с западным оружием, который оставила украинская армия.
Ранее в региональном управлении ФСБ сообщили, что в мариупольском порту обнаружен тайник с боеприпасами и вооружением, оставленный боевиками нацбата «Азов».