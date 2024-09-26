И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.4 комментария
Росгвардия сбила около 40 БПЛА ВСУ в Курской области с момента введения режима КТО
Спецназ Росгвардии с момента введения режима контртеррористической операции (КТО) в Курской области сбил порядка 40 беспилотников ВСУ, в том числе самодельного типа, сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
Как говорится в сообщении, за время выполнения задач в Курской области в рамках КТО спецназ Росгвардии сбил и подавил при помощи РЭБ 40 БПЛА ВСУ, так, накануне в одном из районов был сбит украинский ударный гексакоптер, передает ТАСС.
Там добавили, что ночью над лесополосой был замечен низколетящий вражеский беспилотник, который был сбит прицельным огнем из стрелкового оружия. При осмотре оказалось, что это ударный гексакоптер, так называемая «Баба-Яга».
Ранее сотрудники Росгвардии в ЛНР нашли и обезвредили мину-сюрприз. Кроме того, бойцы Росгвардии уничтожили танк и два бронеавтомобиля ВСУ в Курской области. Также военнослужащие Росгвардии на бывших позициях ВСУ в Старобешевском районе ДНР обнаружили замаскированный Т-72 и осколочно-фугасные зажигательные снаряды.