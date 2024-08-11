Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.20 комментариев
Бойцы Росгвардии уничтожили танк и два бронеавтомобиля ВСУ в Курской области
Бойцы Росгвардии уничтожили танк и два бронеавтомобиля ВСУ в Курской области, сообщила пресс-служба ведомства.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства, сотрудники СОБР «Кмет» Управления Росгвардии по Курской области обнаружили в Суджанском районе скопление техники и личного состава ВСУ.
С помощью ударного БПЛА росгвардейцы уничтожили танк Т-72, два бронеавтомобиля «Козак» и 12 человек личного состава противника. Позднее бойцы обнаружили в посадке позиции украинских боевиков. Расчетом ударного беспилотника было уничтожено еще до двух десятков боевиков.
Ранее ВС России уничтожили колонну бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области.