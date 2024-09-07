Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
Росгвардейцы обезвредили мину-сюрприз в ЛНР
Сотрудники Росгвардии в ЛНР нашли и обезвредили мину-сюрприз, сообщили в ведомстве.
Росгвардейцы обнаружили мину во время инженерной разведки маршрута. Боеприпас был замаскирован, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Отмечается, что наличие взрывного устройства подтвердил служебный пес по кличке Норис.
«У него отличное чутье: при приближении к предмету он остановился в сигнальной стойке. Он не ошибся», – рассказал кинолог Росгвардии.
По информации управления, устройство было уничтожено с помощью накладного заряда, после чего инженерное подразделение продолжило выполнение своей боевой задачи.