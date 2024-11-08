Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.22 комментария
ФСБ обнаружила тайник с минами и выстрелами для гранатометов в Мариуполе
Крупный тайник с оружием украинских диверсантов найден ФСБ в Мариуполе
Сотрудники ФСБ обнаружили крупный схрон с оружием, подготовленный украинскими националистами при отступлении из Мариуполя, говорится в сообщении ведомства.
Как отметили оперативники, в найденном тайнике хранились 28 осколочных боеприпасов ВОГ, 16 выстрелов к ручным гранатометам, семь ручных гранат, две мины и 360 патронов к стрелковому оружию. Все обнаруженные боеприпасы и взрывные устройства были уничтожены на специализированном полигоне, передает РИА «Новости».
По предварительным данным, схрон предназначался для совершения диверсионно-террористических актов на территории ДНР.
Напомним, 22 октября Росгвардия обнаружила схрон ВСУ с центнером тротила в ЛНР.