ФСБ обнаружила тайник с минами и выстрелами для гранатометов в Мариуполе

Советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине

The Wall Street Journal: Советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине

Tекст: Александра Юдина

По данным газеты, команда Трампа предлагает не отправлять миротворческие силы США и создать демилитаризованную зону, которая будет простираться на 1,3 тыс. км по нынешней линии фронта, передает ТАСС.

Члены команды также заявляют, что поставка оружия на Украину должна осуществляться европейскими странами, а не Соединенными Штатами.

«Заставляйте поляков, немцев, англичан и французов заниматься этим», – передает WSJ слова одного из советников.

Кроме того, в обмен на гарантии безопасности Украина должна согласиться не вступать в НАТО в течение ближайших 20 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, победивший в президентской гонке в США Трамп неоднократно заявлял о том, что будь он у власти, то при нем не произошло бы украинского конфликта. Республиканец обещал в случае возвращения в Белый дом закончить конфликт на Украине до своего официального вступления в должность.



